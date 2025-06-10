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جيش عربي يؤكد مواصلة تعزيز قدراته الدفاعية "بلا هوادة"
جيش عربي يؤكد مواصلة تعزيز قدراته الدفاعية "بلا هوادة"
سبوتنيك عربي
أكدت دولة عربية، اليوم الثلاثاء، استمرارها في تطوير وتعزيز قدراتها الدفاعية دون هوادة، و"بناء جيش قوي يشكل درعا للوطن وضامنا لوحدته وسيادته". 10.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-10T15:20+0000
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وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في افتتاحية مجلة "الجيش" لشهر يونيو/ حزيران 2025 أن "هذا التوجه نحو التحديث نابع من إدراك الجزائر لحجم التحديات الراهنة والمستقبلية في ظل أوضاع دولية وإقليمية متوترة"، مشيرة إلى أن "قوة الدول ترتبط ارتباطا وثيقا بقوة جيوشها"، وفقا لموقع "الإذاعة الجزائرية".كما شددت على أن "الجزائر، من خلال دبلوماسية نشطة، تسعى لاستعادة الاستقرار في محيطها الإقليمي، عبر مقاربة تقوم على احترام سيادة الدول، ورفض التدخل الخارجي، وتغليب الحلول السلمية والحوار".وأشارت افتتاحية مجلة "الجيش" الجزائرية إلى أن "هذه المقاربة تشمل البعد الاقتصادي، عبر دعم التنمية وتقديم المساعدات وتمويل مشاريع إقليمية، لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها".
https://sarabic.ae/20250424/الجيش-الجزائري-يتحرك-إطلاق-عملية-بحث-عن-طفل-مفقود-في-البليدة-صور-1099863739.html
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الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

جيش عربي يؤكد مواصلة تعزيز قدراته الدفاعية "بلا هوادة"

15:20 GMT 10.06.2025
© Photo / Unsplash/ Alexander Jawfox رجل يرتدي خوذة سوداء ويحمل بندقية
رجل يرتدي خوذة سوداء ويحمل بندقية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
© Photo / Unsplash/ Alexander Jawfox
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أكدت دولة عربية، اليوم الثلاثاء، استمرارها في تطوير وتعزيز قدراتها الدفاعية دون هوادة، و"بناء جيش قوي يشكل درعا للوطن وضامنا لوحدته وسيادته".
وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في افتتاحية مجلة "الجيش" لشهر يونيو/ حزيران 2025 أن "هذا التوجه نحو التحديث نابع من إدراك الجزائر لحجم التحديات الراهنة والمستقبلية في ظل أوضاع دولية وإقليمية متوترة"، مشيرة إلى أن "قوة الدول ترتبط ارتباطا وثيقا بقوة جيوشها"، وفقا لموقع "الإذاعة الجزائرية".
وأضافت المجلة أن "الجيش الجزائري بلغ مراحل متقدمة من الحداثة والكفاءة العملياتية، بفضل رؤية القيادة العليا وجهود عناصره في مجالات التدريب، والتجهيز، والتكوين، والتكنولوجيا الحديثة".
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كما شددت على أن "الجزائر، من خلال دبلوماسية نشطة، تسعى لاستعادة الاستقرار في محيطها الإقليمي، عبر مقاربة تقوم على احترام سيادة الدول، ورفض التدخل الخارجي، وتغليب الحلول السلمية والحوار".
وأشارت افتتاحية مجلة "الجيش" الجزائرية إلى أن "هذه المقاربة تشمل البعد الاقتصادي، عبر دعم التنمية وتقديم المساعدات وتمويل مشاريع إقليمية، لمواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها".
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