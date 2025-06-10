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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
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21 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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خبير: لولا الدعم المشبوه الذي يقدمه الغرب وأوكرانيا لما انتشر الإرهاب في إفريقيا
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كيف يعكس فيودور دوستويفسكي الصراع بين الخير والشر في أعماله؟
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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نبض افريقيا
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https://sarabic.ae/20250610/مكتب-نتنياهو-واشنطن-قدمت-عرضا-معقولا-لإيران-بشأن-برنامجها-النووي-1101504352.html
مكتب نتنياهو: واشنطن قدمت عرضا معقولا لإيران بشأن برنامجها النووي
مكتب نتنياهو: واشنطن قدمت عرضا معقولا لإيران بشأن برنامجها النووي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن واشنطن تنتظر رد إيران على العرض الذي تم تقديمه له بشأن برنامجها النووي. 10.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-10T00:40+0000
2025-06-10T00:40+0000
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جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بينهما، مساء الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، التي أشارت إلى أن المحادثات تتزامن مع الإعلان عن جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن المكالمة تناولت تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مشيرة إلى أن ترامب أبلغ نتنياهو أن بلاده قدمت "عرضا معقولا" لطهران.وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ستُعقد يوم الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط.ويتعهد مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة بالحيلولة دون حصول طهران على أسلحة نووية، وهو التأكيد الذي كرره نتنياهو، الذي يدعو إلى إزالة البرنامج النووي الإيراني تماما وتفكيك كامل البنية التحتية.وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20250608/بعد-وصول-إيران-لـوثائقها-النووية-معلومات-عن-ترسانة-إسرائيل-الذرية-1101450450.html
https://sarabic.ae/20250531/إيران-ترفض-تقرير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-بوصفه-يستند-لـوثائق-مزورة-قدمتها-إسرائيل-1101174262.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

مكتب نتنياهو: واشنطن قدمت عرضا معقولا لإيران بشأن برنامجها النووي

00:40 GMT 10.06.2025
© AP Photo / Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Ronen Zvulun
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن واشنطن تنتظر رد إيران على العرض الذي تم تقديمه له بشأن برنامجها النووي.
جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بينهما، مساء الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، التي أشارت إلى أن المحادثات تتزامن مع الإعلان عن جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.
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وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن المكالمة تناولت تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مشيرة إلى أن ترامب أبلغ نتنياهو أن بلاده قدمت "عرضا معقولا" لطهران.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ستُعقد يوم الأحد المقبل في العاصمة العمانية مسقط.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
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ويتعهد مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة بالحيلولة دون حصول طهران على أسلحة نووية، وهو التأكيد الذي كرره نتنياهو، الذي يدعو إلى إزالة البرنامج النووي الإيراني تماما وتفكيك كامل البنية التحتية.
وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.
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