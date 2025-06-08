https://sarabic.ae/20250608/بعد-وصول-إيران-لـوثائقها-النووية-معلومات-عن-ترسانة-إسرائيل-الذرية-1101450450.html

بعد وصول إيران لـ"وثائقها النووية".. معلومات عن ترسانة إسرائيل الذرية

بعد وصول إيران لـ"وثائقها النووية".. معلومات عن ترسانة إسرائيل الذرية

سبوتنيك عربي

نفذت الاستخبارات الإيرانية ما وصفته بـ "أكبر ضربة استخباراتية في تاريخ تل أبيب"، حسب وسائل إعلام إيرانية، أشارت إلى أنها مكنت طهران من الوصول إلى "وثائق... 08.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-08T14:24+0000

2025-06-08T14:24+0000

2025-06-08T14:24+0000

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تأتي تلك العملية في الوقت الذي تواجه فيه طهران ضغوطا هائلة من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، التي تهدد بمهاجمة منشآت إيران النووية، كما تسلط الضوء على أحد أكثر برامج الأسلحة الذرية سرية في العالم وهو البرنامج النووي الإسرائيلي.وتصنف إسرائيل ضمن 4 دول نووية في العالم، لديها ترسانة نووية عسكرية، لكنها لا تعترف رسميا بامتلاكها ولا توقع على اتفاقية حظر الانتشار النووي أو أي اتفاقيات متعلقة بالأسلحة النووية.وتقول وسائل إعلام أمريكية إلى أن حالة الالتباس التي تصنعها إسرائيل بشأن ترسانتها النووية تخدم مصالحها بصورة جيدة، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع أن تعلن إسرائيل نفسها قوة نووية في المستقبل.تاريخ إسرائيل النوويتمكنت إسرائيل من الحصول على مفاعل ماء ثقيل ومفاعل لتخصيب اليورانيوم من فرنسا في خمسينيات القرن الماضي، وتم إنشاؤه في صحراء ديمونة ليصبح أساسا للقوة النووية الإسرائيلية، التي ظلت سرية حتى تم الكشف عن أول معلومات عنها في ثمانينيات القرن الماضي عندما أدلى مهندس يعمل في مفاعل ديمونة ويدعى موردخاي فانون، بتصريحات تضمنت تفاصيل عن سلاح إسرائيل النووي.وفي 2011، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية تسريبات لرئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يقول فيها إنه يجب على تل أبيب إعلان نفسها قوة نووية في حال حصلت إيران على سلاح نووي، كما تحدث عام 2016، عن قدرة غواصات دولفين الإسرائيلية على استخدام الأسلحة النووية ضد طهران.وتشير إحصائيات جمعية علماء الذرة الأمريكيين "فاس" في يناير/ كانون الثاني 2025، إلى أن إسرائيل تمتلك 90 رأسا نووية حربيا، وأن جميعها تصنف ضمن الرؤوس النووية المعدة للاستخدام العسكري ومجهزة على منصات إطلاق سواء في حالة نشطة أو غير نشطة.كما تشير تلك الإحصائيات إلى أن هناك 3 دول أخرى مثل إسرائيل تمتلك السلاح النووي ولا تعترف بذلك رسميا وهي كوريا الشمالية والهند وباكستان، بينما توجد 5 دول نووية تعترف بامتلاكها قدرات نووية بصورة رسمية وهي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا وفرنسا.ويقدر إجمالي الأسلحة النووية في العالم في 2025، بـ 12400 رأس نووي نحو 90 في المئة منها توجد في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تمتلكان معا 9700 قنبلة.اختراق أمني غير مسبوقكشفت تصريحات وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، اليوم الأحد، أن "الوثائق التي تمكنت إيران من الحصول عليها من داخل إسرائيل تتعلق بمنشآتها النووية، مؤكدا أن "العملية التي مكنت إيران من الحصول على هذه الوثائق كانت واسعة النطاق، معقدة وشاملة، وتم التخطيط لها بدقة عالية".وقال الوزير الإيراني إن طهران أصبحت تمتلك في الوقت الحالي ما وصفه بـ "كنز استراتيجي بالغ الأهمية" يتعلق بمنشآت إسرائيل النووية.أزمة إسرائيل وإيرانيتعهد مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة بالحيلولة دون حصول طهران على أسلحة نووية، وهو التأكيد الذي كرره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تعهد في أبريل/ نيسان الماضي، بإزالة البرنامج النووي الإيراني تماما وتفكيك كامل البنية التحتية الخاصة به.وكان ترامب قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد دور إسرائيل في ذلك.وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.

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