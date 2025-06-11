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إعلام أمريكي: الناتو يعتزم إدراج نفقات المساعدات المقدمة لكييف ضمن بند "الإنفاق الدفاعي"
إعلام أمريكي: الناتو يعتزم إدراج نفقات المساعدات المقدمة لكييف ضمن بند "الإنفاق الدفاعي"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستدرس إمكانية إدراج أموال المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا في بند "الإنفاق الدفاعي"، الذي تريد... 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T06:19+0000
2025-06-11T06:19+0000
2025-06-11T06:19+0000
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وجاء في بيان المسودة: "دول الناتو سوف تدرس السماح بإدراج مساهماتها في الدفاع عن أوكرانيا، في بند الإنفاق المخصص الجديد"، الذي من المتوقع اعتماده في قمة زعماء الناتو، في وقت لاحق من هذا الشهر.وكما أشارت وكالة " بلومبرغ"، فإن مسودة الإعلان تتألف من صفحة واحدة، وتركز فقط على "الإنفاق الدفاعي" للحلف، دون أي وعود بشأن أوكرانيا.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن دبلوماسيين لم تسمهم، أن "التركيز الرئيسي في قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، لن يكون على أوكرانيا، بل على التوصل إلى اتفاق يرضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي بين الدول الأعضاء في الحلف".وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، يعيق تسوية النزاع ويُورط دول حلف الناتو فيه بشكل مباشر.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة أسلحة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، وصرح الكرملين بأن ضخ الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا، لا يُسهم في المفاوضات، وسيكون له أثر سلبي.الناتو: دول الحلف تخطط لشراء 700 مقاتلة "إف - 35" من واشنطن"الناتو": الحلف بحاجة إلى زيادة قدراته الجوية والصاروخية 400 %
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روسيا, العالم, الناتو
إعلام أمريكي: الناتو يعتزم إدراج نفقات المساعدات المقدمة لكييف ضمن بند "الإنفاق الدفاعي"
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستدرس إمكانية إدراج أموال المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا في بند "الإنفاق الدفاعي"، الذي تريد الاتفاق عليه في قمة الحلف في يونيو/ حزيران الجاري، وذلك نقلا عن مسودة أولية لإعلان القمة.
وجاء في بيان المسودة: "دول الناتو سوف تدرس السماح بإدراج مساهماتها في الدفاع عن أوكرانيا، في بند الإنفاق المخصص الجديد"، الذي من المتوقع اعتماده في قمة زعماء الناتو، في وقت لاحق من هذا الشهر.
علاوةً على ذلك، تقترح الدول الأعضاء في التحالف العمل على إزالة الحواجز التجارية في قطاع الدفاع، بحسب المسودة.
وكما أشارت وكالة " بلومبرغ"، فإن مسودة الإعلان تتألف من صفحة واحدة، وتركز فقط على "الإنفاق الدفاعي" للحلف، دون أي وعود بشأن أوكرانيا.
ومن المقرر أن تعقد قمة حلف شمال الأطلسي، يومي 24 و25 يونيو الجاري، في لاهاي.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن دبلوماسيين لم تسمهم، أن "التركيز الرئيسي في قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، لن يكون على أوكرانيا، بل على التوصل إلى اتفاق يرضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي بين الدول الأعضاء في الحلف".
وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، يعيق تسوية النزاع ويُورط دول حلف الناتو فيه بشكل مباشر.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة أسلحة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، وصرح الكرملين بأن ضخ الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا، لا يُسهم في المفاوضات، وسيكون له أثر سلبي.