إعلام أمريكي: الناتو يعتزم إدراج نفقات المساعدات المقدمة لكييف ضمن بند "الإنفاق الدفاعي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
هل أصبحت الرياضة لعبة سياسية؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250611/إعلام-أمريكي-الناتو-يعتزم-إدراج-نفقات-المساعدات-المقدمة-لكييف-ضمن-بند-الإنفاق-الدفاعي-1101544136.html
إعلام أمريكي: الناتو يعتزم إدراج نفقات المساعدات المقدمة لكييف ضمن بند "الإنفاق الدفاعي"
إعلام أمريكي: الناتو يعتزم إدراج نفقات المساعدات المقدمة لكييف ضمن بند "الإنفاق الدفاعي"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستدرس إمكانية إدراج أموال المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا في بند "الإنفاق الدفاعي"، الذي تريد... 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T06:19+0000
2025-06-11T06:19+0000
روسيا
العالم
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086683602_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6abc069d0e66c79f14e714935408874.jpg
وجاء في بيان المسودة: "دول الناتو سوف تدرس السماح بإدراج مساهماتها في الدفاع عن أوكرانيا، في بند الإنفاق المخصص الجديد"، الذي من المتوقع اعتماده في قمة زعماء الناتو، في وقت لاحق من هذا الشهر.وكما أشارت وكالة " بلومبرغ"، فإن مسودة الإعلان تتألف من صفحة واحدة، وتركز فقط على "الإنفاق الدفاعي" للحلف، دون أي وعود بشأن أوكرانيا.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن دبلوماسيين لم تسمهم، أن "التركيز الرئيسي في قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، لن يكون على أوكرانيا، بل على التوصل إلى اتفاق يرضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي بين الدول الأعضاء في الحلف".وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، يعيق تسوية النزاع ويُورط دول حلف الناتو فيه بشكل مباشر.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة أسلحة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، وصرح الكرملين بأن ضخ الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا، لا يُسهم في المفاوضات، وسيكون له أثر سلبي.الناتو: دول الحلف تخطط لشراء 700 مقاتلة "إف - 35" من واشنطن"الناتو": الحلف بحاجة إلى زيادة قدراته الجوية والصاروخية 400 %
https://sarabic.ae/20250611/موسكو-خطط-الناتو-لإعادة-التسليح-مصممة-للصراع-مع-روسيا-1101541520.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086683602_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6854a55e0336735d0b5f23e9e071c3e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الناتو
روسيا, العالم, الناتو

إعلام أمريكي: الناتو يعتزم إدراج نفقات المساعدات المقدمة لكييف ضمن بند "الإنفاق الدفاعي"

06:19 GMT 11.06.2025
© AP Photo / Armando Babaniهبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة "يوروفايتر تايفون" الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـ"الناتو" في ألبانيا غربي البلقان.
هبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة يوروفايتر تايفون الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـالناتو في ألبانيا غربي البلقان. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Armando Babani
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستدرس إمكانية إدراج أموال المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا في بند "الإنفاق الدفاعي"، الذي تريد الاتفاق عليه في قمة الحلف في يونيو/ حزيران الجاري، وذلك نقلا عن مسودة أولية لإعلان القمة.
وجاء في بيان المسودة: "دول الناتو سوف تدرس السماح بإدراج مساهماتها في الدفاع عن أوكرانيا، في بند الإنفاق المخصص الجديد"، الذي من المتوقع اعتماده في قمة زعماء الناتو، في وقت لاحق من هذا الشهر.

علاوةً على ذلك، تقترح الدول الأعضاء في التحالف العمل على إزالة الحواجز التجارية في قطاع الدفاع، بحسب المسودة.

وكما أشارت وكالة " بلومبرغ"، فإن مسودة الإعلان تتألف من صفحة واحدة، وتركز فقط على "الإنفاق الدفاعي" للحلف، دون أي وعود بشأن أوكرانيا.

ومن المقرر أن تعقد قمة حلف شمال الأطلسي، يومي 24 و25 يونيو الجاري، في لاهاي.

تمرين عسكري للناتو في لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
موسكو: خطط الناتو لإعادة التسليح مصممة للصراع مع روسيا
05:24 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن دبلوماسيين لم تسمهم، أن "التركيز الرئيسي في قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، لن يكون على أوكرانيا، بل على التوصل إلى اتفاق يرضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي بين الدول الأعضاء في الحلف".
وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، يعيق تسوية النزاع ويُورط دول حلف الناتو فيه بشكل مباشر.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة أسلحة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، وصرح الكرملين بأن ضخ الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا، لا يُسهم في المفاوضات، وسيكون له أثر سلبي.
الناتو: دول الحلف تخطط لشراء 700 مقاتلة "إف - 35" من واشنطن
"الناتو": الحلف بحاجة إلى زيادة قدراته الجوية والصاروخية 400 %
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала