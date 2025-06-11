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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال عناصر من "حماس" في سوريا
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ترامب يلتقي السفير الروسي عشية "يوم روسيا" رغم جدول أعماله المزدحم
ترامب يلتقي السفير الروسي عشية "يوم روسيا" رغم جدول أعماله المزدحم
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ألكسندر دارتشييف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجد متسعًا في جدول أعماله المزدحم للقائه شخصيا عشية عيد... 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T22:42+0000
2025-06-12T04:44+0000
ترامب
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال دارتشييف في مبنى السفارة: "لقد جئت لتوي من البيت الأبيض. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وجد وقتًا في جدول أعماله المزدحم لاستلام النسخ الأصلية من أوراق الاعتماد، ولقائي شخصيا عشية يوم روسيا".وأضاف دارتشييف لوكالة "سبوتنيك"، أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، كان قصيرا، "لكنه بناء للغاية".وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، قدّم دارتشييف أوراق اعتماده رسميا لترامب، خلال مراسم أقيمت في المكتب البيضاوي.وذكرت السفارة الروسية لدى واشنطن، لوكالة "سبوتنيك"، أن "دارتشييف قدّم أوراق اعتماده خلال حفل أقيم في المكتب البيضاوي".ويصادف يوم روسيا، وهو العيد الوطني للبلاد، في 12 يونيو/ حزيران من كل عام.
https://sarabic.ae/20250611/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-يقدم-أوراق-اعتماده-للرئيس-الأمريكي--1101577725.html
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ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يلتقي السفير الروسي عشية "يوم روسيا" رغم جدول أعماله المزدحم

22:42 GMT 11.06.2025 (تم التحديث: 04:44 GMT 12.06.2025)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورNew Russian Ambassador to US Alexander Darchiev
New Russian Ambassador to US Alexander Darchiev - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ألكسندر دارتشييف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجد متسعًا في جدول أعماله المزدحم للقائه شخصيا عشية عيد "يوم روسيا" الوطني.
وقال دارتشييف في مبنى السفارة: "لقد جئت لتوي من البيت الأبيض. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وجد وقتًا في جدول أعماله المزدحم لاستلام النسخ الأصلية من أوراق الاعتماد، ولقائي شخصيا عشية يوم روسيا".
ألكسندر دارتشييف سفير روسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية - صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
السفير الروسي لدى واشنطن يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأمريكي
أمس, 22:02 GMT
وأضاف دارتشييف لوكالة "سبوتنيك"، أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، كان قصيرا، "لكنه بناء للغاية".
وتابع، في رده على سؤال من الوكالة خلال فعالية في السفارة الروسية: "اللقاء كان قصيرا، لأن المراسم لا تتضمن محادثة، ومع ذلك كانت المحادثة بناءة جدا".
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، قدّم دارتشييف أوراق اعتماده رسميا لترامب، خلال مراسم أقيمت في المكتب البيضاوي.
وذكرت السفارة الروسية لدى واشنطن، لوكالة "سبوتنيك"، أن "دارتشييف قدّم أوراق اعتماده خلال حفل أقيم في المكتب البيضاوي".
ويصادف يوم روسيا، وهو العيد الوطني للبلاد، في 12 يونيو/ حزيران من كل عام.
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