https://sarabic.ae/20250611/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-يقدم-أوراق-اعتماده-للرئيس-الأمريكي--1101577725.html

السفير الروسي لدى واشنطن يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأمريكي

السفير الروسي لدى واشنطن يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأمريكي

سبوتنيك عربي

قدم السفير الروسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ألكسندر دارتشييف، يوم أمس الأربعاء، أوراق اعتماده رسميًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 11.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-11T22:02+0000

2025-06-11T22:02+0000

2025-06-12T04:33+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098428681_0:0:2938:1654_1920x0_80_0_0_31bd2639ef9952cb0953c053cf6eb07a.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وذكرت السفارة الروسية لدى واشنطن لوكالة "سبوتنيك"، أن "دارتشييف، قدم أوراق اعتماده خلال حفل أقيم في المكتب البيضاوي".وفي 27 مارس/ آذار الماضي، قدم دارتشييف أوراق اعتماده إلى لويس إل. بونو، كبير مسؤولي مكتب الشؤون الأوروبية والأوراسية في الخارجية الأمريكية، وذلك خلال حفل غير رسمي في وزارة الخارجية.وأضاف أن "روسيا والولايات المتحدة، كقوتين عظميين، محكوم عليهما بالتعايش السلمي بعيدا عن المواجهة".وتابع: وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقّع في 6 مارس الماضي، مرسوما بتعيين الدبلوماسي ألكسندر دارتشييف، سفيرا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.وقبل ذلك، سلمت واشنطن موسكو، خلال مشاورات بين وفدي البلدين في مدينة إسطنبول التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، مذكرة رسمية تتضمن الموافقة على تعيين دارتشييف، سفيرا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.وشغل دارتشييف، سابقا، منصب مدير إدارة شمال الأطلسي بوزارة الخارجية الروسية.وأكد بوتين في وقت سابق أن الاتصالات الأولية مع إدارة نظيره الأمريكي دونالد ترامب "تبعث على الأمل"، في ظل استئناف محادثات بين الجانبين، يتعلق بعضها بإنهاء الصراع في أوكرانيا.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

https://sarabic.ae/20250610/روسيا-موسكو-وواشنطن-تقرران-نقل-مفاوضات-العلاقات-الدبلوماسية-من-إسطنبول-إلى-عاصمتيهما-1101534385.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب