https://sarabic.ae/20250611/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-يقدم-أوراق-اعتماده-للرئيس-الأمريكي--1101577725.html
السفير الروسي لدى واشنطن يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأمريكي
السفير الروسي لدى واشنطن يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأمريكي
سبوتنيك عربي
قدم السفير الروسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ألكسندر دارتشييف، يوم أمس الأربعاء، أوراق اعتماده رسميًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T22:02+0000
2025-06-11T22:02+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت السفارة الروسية لدى واشنطن لوكالة "سبوتنيك"، أن "دارتشييف، قدم أوراق اعتماده خلال حفل أقيم في المكتب البيضاوي".وفي 27 مارس/ آذار الماضي، قدم دارتشييف أوراق اعتماده إلى لويس إل. بونو، كبير مسؤولي مكتب الشؤون الأوروبية والأوراسية في الخارجية الأمريكية، وذلك خلال حفل غير رسمي في وزارة الخارجية.وأضاف أن "روسيا والولايات المتحدة، كقوتين عظميين، محكوم عليهما بالتعايش السلمي بعيدا عن المواجهة".وتابع: وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقّع في 6 مارس الماضي، مرسوما بتعيين الدبلوماسي ألكسندر دارتشييف، سفيرا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.وقبل ذلك، سلمت واشنطن موسكو، خلال مشاورات بين وفدي البلدين في مدينة إسطنبول التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، مذكرة رسمية تتضمن الموافقة على تعيين دارتشييف، سفيرا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.وشغل دارتشييف، سابقا، منصب مدير إدارة شمال الأطلسي بوزارة الخارجية الروسية.وأكد بوتين في وقت سابق أن الاتصالات الأولية مع إدارة نظيره الأمريكي دونالد ترامب "تبعث على الأمل"، في ظل استئناف محادثات بين الجانبين، يتعلق بعضها بإنهاء الصراع في أوكرانيا.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sarabic.ae/20250610/روسيا-موسكو-وواشنطن-تقرران-نقل-مفاوضات-العلاقات-الدبلوماسية-من-إسطنبول-إلى-عاصمتيهما-1101534385.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب
السفير الروسي لدى واشنطن يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأمريكي
22:02 GMT 11.06.2025 (تم التحديث: 04:33 GMT 12.06.2025)
قدم السفير الروسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ألكسندر دارتشييف، يوم أمس الأربعاء، أوراق اعتماده رسميًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واشنطن - سبوتنيك
. وذكرت السفارة الروسية لدى واشنطن لوكالة "سبوتنيك"، أن "دارتشييف، قدم أوراق اعتماده خلال حفل أقيم في المكتب البيضاوي".
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، قدم دارتشييف أوراق اعتماده إلى لويس إل. بونو، كبير مسؤولي مكتب الشؤون الأوروبية والأوراسية في الخارجية الأمريكية، وذلك خلال حفل غير رسمي في وزارة الخارجية.
وقال دارتشييف في تصريحات من السفارة الروسية بواشنطن، أمس الأربعاء، إنه والسفارة "سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة العلاقات الروسية الأمريكية لإعادتها إلى مسارها الطبيعي والعقلاني".
وأضاف أن "روسيا والولايات المتحدة، كقوتين عظميين، محكوم عليهما بالتعايش السلمي بعيدا عن المواجهة".
لقد جئت للتو من البيت الأبيض، حيث وجد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نافذة في جدول أعماله المزدحم لقبول أصول أوراق الاعتماد والالتقاء شخصيا به عشية عيد "يوم روسيا".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقّع في 6 مارس الماضي، مرسوما بتعيين الدبلوماسي ألكسندر دارتشييف، سفيرا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقبل ذلك، سلمت واشنطن موسكو، خلال مشاورات بين وفدي البلدين في مدينة إسطنبول التركية، في 27 فبراير/ شباط الماضي، مذكرة رسمية تتضمن الموافقة على تعيين دارتشييف، سفيرا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.
وشغل دارتشييف، سابقا، منصب مدير إدارة شمال الأطلسي بوزارة الخارجية الروسية.
وأكد بوتين في وقت سابق أن الاتصالات الأولية مع إدارة نظيره الأمريكي دونالد ترامب "تبعث على الأمل
"، في ظل استئناف محادثات بين الجانبين، يتعلق بعضها بإنهاء الصراع في أوكرانيا.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس
لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.