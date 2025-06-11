https://sarabic.ae/20250611/شاب-جزائري-ينقذ-سمكة-الشيطان-النادرة-رغم-صعوبة-الموقف-فيديو-1101561104.html
شاب جزائري ينقذ "سمكة الشيطان" النادرة رغم صعوبة الموقف.. فيديو
شاب جزائري ينقذ "سمكة الشيطان" النادرة رغم صعوبة الموقف.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ظهور سمكة "الشيطان" النادرة، وهي نوع نادر من أسماك أعماق البحار، على أحد الشواطئ الجزائرية، بعد أن قذفتها... 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T12:36+0000
2025-06-11T12:36+0000
2025-06-11T12:36+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101560946_0:206:600:544_1920x0_80_0_0_a5cfeafaeb5e0836b7fe6f9b200d5112.png
وتظهر في الفيديو السمكة ذات المظهر الغريب والمخيف وهي على الشاطئ، قبل أن يتدخل شاب جزائري لإنقاذها، مستخدمًا منشفة لتجنب أي ضرر قد تسببه السمكة، وبعد صعوبة في تحريكها، تمكن من دفعها بلطف من الأمام حتى عادت إلى المياه بسلام.وأثار هذا العمل البطولي إعجاب وتشجيع المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بمسؤولية الشاب ووعيه البيئي في الحفاظ على الحياة البحرية."نهاية المغامرة"... لحظة القبض على حمار وحشي بعد أسبوع من هروبهعاصفة رملية مفاجئة توقف الرحلات الجوية في مدينة يزد الإيرانية.. فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101560946_0:150:600:600_1920x0_80_0_0_63fefe3e5d49a0179de714dcb89c7ac2.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
شاب جزائري ينقذ "سمكة الشيطان" النادرة رغم صعوبة الموقف.. فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ظهور سمكة "الشيطان" النادرة، وهي نوع نادر من أسماك أعماق البحار، على أحد الشواطئ الجزائرية، بعد أن قذفتها أمواج البحر.
وتظهر في الفيديو السمكة ذات المظهر الغريب والمخيف وهي على الشاطئ، قبل أن يتدخل شاب جزائري لإنقاذها، مستخدمًا منشفة لتجنب أي ضرر قد تسببه السمكة، وبعد صعوبة في تحريكها، تمكن من دفعها بلطف من الأمام حتى عادت إلى المياه بسلام.
وأثار هذا العمل البطولي إعجاب وتشجيع المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بمسؤولية الشاب ووعيه البيئي في الحفاظ على الحياة البحرية.