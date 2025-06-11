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"قطار أورورا" يدخل موسوعة الأرقام القياسية الروسية... فيديو
"قطار أورورا" يدخل موسوعة الأرقام القياسية الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن "قطار أورورا" فائق السرعة ذو الطابقين، والذي يربط بين موسكو وسان بطرسبورغ، دخل "موسوعة الأرقام القياسية الروسية". 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T13:25+0000
2025-06-11T13:25+0000
روسيا
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سجل هذا الرقم القياسي في فئة "القطار العادي ذو أكبر عدد من مقاعد الركاب"، حيث باعت تذاكر لـ 1504 مقاعد خلال إحدى رحلاته.بيعت تذاكر لـ 1504 مقاعد للقطار المكون من 18 عربة. سيسافر على متنه 1515 راكبًا، مع الأخذ في الاعتبار الأطفال دون سن الخامسة الذين يشغلون مقعدًا واحدًا مع أحد الوالدين.تم تسجيل إنجاز القطار خلال احتفالية خاصة أجريت اليوم الأربعاء في مدينة بطرسبورغ، بحضور رئيس تحرير "كتاب الأرقام القياسية الروسي" أليكسي سفيستونوف.سُلّمت الشهادة في حفل احتفالي في محطة قطار لينينغرادسكي في موسكو، وقد قدّمها رئيس تحرير "كتاب سجلات روسيا"، أليكسي سفيستونوف.انطلق "قطار أورورا" في رحلته الأولى في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. يتكون القطار القياسي من 15 عربة، تتسع لـ 1200 راكب في المرة الواحدة.ويعمل القطار مرتين يوميًا وفقًا لجدول زمني متطابق من موسكو وسان بطرسبورغ، الساعة 6:00 صباحًا و1:50 ظهرًا. تستغرق الرحلة حوالي خمس ساعات ونصف.جهّز القطارات بعربات مخصصة للجلوس، وعربات مخصصة للنوم وتتسع لأربع ركاب، وعربات مزودة بمقاعد سفر عادية قابلة لتعديل زاوية ميل الظهر مجهزة بطاولات قابلة للطي ومساند أرجل، وكل مقعد مجهز بمقابس كهربائية ومنافذ USB، أما الكراسي في العربات ذات التصميم المحسن، فبالإضافة إلى قابلية تعديل ميل الظهر، يمكن تدويرها 180 درجة، علاوة على ذلك، توجد فيها وحدة نوم فردية (كوبيه منفرد) بمقعد للنوم وتلفاز، كما جهّز القطار أيضا بعربة مخصصة لتقديم الطعام والمشروبات الباردة والساخنة للركاب.تحطم مروحية أثناء هبوط اضطراري على طريق سريع في الهند.. فيديو
https://sarabic.ae/20250609/نهاية-المغامرة-لحظة-القبض-على-حمار-وحشي-بعد-أسبوع-من-هروبه-1101485029.html
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"قطار أورورا" يدخل موسوعة الأرقام القياسية الروسية... فيديو

13:25 GMT 11.06.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوردخل قطار "أورورا" ذو الطابقين إلى "كتاب الأرقام القياسية في روسيا"
دخل قطار أورورا ذو الطابقين إلى كتاب الأرقام القياسية في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن "قطار أورورا" فائق السرعة ذو الطابقين، والذي يربط بين موسكو وسان بطرسبورغ، دخل "موسوعة الأرقام القياسية الروسية".
سجل هذا الرقم القياسي في فئة "القطار العادي ذو أكبر عدد من مقاعد الركاب"، حيث باعت تذاكر لـ 1504 مقاعد خلال إحدى رحلاته.
بيعت تذاكر لـ 1504 مقاعد للقطار المكون من 18 عربة. سيسافر على متنه 1515 راكبًا، مع الأخذ في الاعتبار الأطفال دون سن الخامسة الذين يشغلون مقعدًا واحدًا مع أحد الوالدين.
تم تسجيل إنجاز القطار خلال احتفالية خاصة أجريت اليوم الأربعاء في مدينة بطرسبورغ، بحضور رئيس تحرير "كتاب الأرقام القياسية الروسي" أليكسي سفيستونوف.
سُلّمت الشهادة في حفل احتفالي في محطة قطار لينينغرادسكي في موسكو، وقد قدّمها رئيس تحرير "كتاب سجلات روسيا"، أليكسي سفيستونوف.
انطلق "قطار أورورا" في رحلته الأولى في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. يتكون القطار القياسي من 15 عربة، تتسع لـ 1200 راكب في المرة الواحدة.
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ويعمل القطار مرتين يوميًا وفقًا لجدول زمني متطابق من موسكو وسان بطرسبورغ، الساعة 6:00 صباحًا و1:50 ظهرًا. تستغرق الرحلة حوالي خمس ساعات ونصف.
جهّز القطارات بعربات مخصصة للجلوس، وعربات مخصصة للنوم وتتسع لأربع ركاب، وعربات مزودة بمقاعد سفر عادية قابلة لتعديل زاوية ميل الظهر مجهزة بطاولات قابلة للطي ومساند أرجل، وكل مقعد مجهز بمقابس كهربائية ومنافذ USB، أما الكراسي في العربات ذات التصميم المحسن، فبالإضافة إلى قابلية تعديل ميل الظهر، يمكن تدويرها 180 درجة، علاوة على ذلك، توجد فيها وحدة نوم فردية (كوبيه منفرد) بمقعد للنوم وتلفاز، كما جهّز القطار أيضا بعربة مخصصة لتقديم الطعام والمشروبات الباردة والساخنة للركاب.
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