"قطار أورورا" يدخل موسوعة الأرقام القياسية الروسية... فيديو
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوردخل قطار "أورورا" ذو الطابقين إلى "كتاب الأرقام القياسية في روسيا"
© Sputnik . Sergey Bobylev/
تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن "قطار أورورا" فائق السرعة ذو الطابقين، والذي يربط بين موسكو وسان بطرسبورغ، دخل "موسوعة الأرقام القياسية الروسية".
سجل هذا الرقم القياسي في فئة "القطار العادي ذو أكبر عدد من مقاعد الركاب"، حيث باعت تذاكر لـ 1504 مقاعد خلال إحدى رحلاته.
بيعت تذاكر لـ 1504 مقاعد للقطار المكون من 18 عربة. سيسافر على متنه 1515 راكبًا، مع الأخذ في الاعتبار الأطفال دون سن الخامسة الذين يشغلون مقعدًا واحدًا مع أحد الوالدين.
تم تسجيل إنجاز القطار خلال احتفالية خاصة أجريت اليوم الأربعاء في مدينة بطرسبورغ، بحضور رئيس تحرير "كتاب الأرقام القياسية الروسي" أليكسي سفيستونوف.
📹أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن قطار "أورورا" الفائق السرعة ذا الطابقين، الذي يربط بين موسكو وسانت بطرسبورغ، دخل "موسوعة الأرقام القياسية الروسية".— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 11, 2025
سجل هذا الرقم القياسي في فئة "القطار العادي ذو أكبر عدد لمقاعد الركاب"، حيث بيعت تذاكر لـ 1504 مقاعد خلال إحدى رحلاته pic.twitter.com/fsoGCM7md9
سُلّمت الشهادة في حفل احتفالي في محطة قطار لينينغرادسكي في موسكو، وقد قدّمها رئيس تحرير "كتاب سجلات روسيا"، أليكسي سفيستونوف.
انطلق "قطار أورورا" في رحلته الأولى في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي. يتكون القطار القياسي من 15 عربة، تتسع لـ 1200 راكب في المرة الواحدة.
9 يونيو, 12:40 GMT
ويعمل القطار مرتين يوميًا وفقًا لجدول زمني متطابق من موسكو وسان بطرسبورغ، الساعة 6:00 صباحًا و1:50 ظهرًا. تستغرق الرحلة حوالي خمس ساعات ونصف.
جهّز القطارات بعربات مخصصة للجلوس، وعربات مخصصة للنوم وتتسع لأربع ركاب، وعربات مزودة بمقاعد سفر عادية قابلة لتعديل زاوية ميل الظهر مجهزة بطاولات قابلة للطي ومساند أرجل، وكل مقعد مجهز بمقابس كهربائية ومنافذ USB، أما الكراسي في العربات ذات التصميم المحسن، فبالإضافة إلى قابلية تعديل ميل الظهر، يمكن تدويرها 180 درجة، علاوة على ذلك، توجد فيها وحدة نوم فردية (كوبيه منفرد) بمقعد للنوم وتلفاز، كما جهّز القطار أيضا بعربة مخصصة لتقديم الطعام والمشروبات الباردة والساخنة للركاب.