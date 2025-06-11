https://sarabic.ae/20250611/متحدث-باسم-قافلة-الصمود-لم-نتلق-أي-تصاريح-لدخول-مصر-صور-1101553481.html

متحدث باسم "قافلة الصمود": لم نتلق أي تصاريح لدخول مصر.. صور

متحدث باسم "قافلة الصمود": لم نتلق أي تصاريح لدخول مصر.. صور

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم "قافلة الصمود" المتجهة إلى قطاع غزة، غسان الهنشيري، بأن "القافلة لم تتلق، حتى الآن، أي تصاريح رسمية بالدخول إلى الأراضي المصرية"، على حد قوله. 11.06.2025, سبوتنيك عربي

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وأضاف الهنشيري، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن القافلة اتجهت صباح اليوم نحو العاصمة الليبية طرابلس.وأشار المتحدث باسم "قافلة الصمود"، إلى أنهم سيبيتون الليلة في مدينة مصراتة الليبية، على أن يستكملوا رحلتهم في اليوم التالي في انتظار شدّ الرحال نحو الحدود المصرية.وأوضح المتحدث أن "جميع المشاركين في القافلة، في وضعية صحية جيدة ومعنوياتهم مرتفعة وهدفهم الأساسي هو الوصول إلى معبر رفح وتوجيه رسالة دعم وتضامن لسكان غزة والمطالبة برفع الحصار المفروض عليهم".وانطلقت "قافلة الصمود"، صباح الاثنين 9 يونيو/ حزيران الجاري، من شارع "محمد الخامس" وسط العاصمة التونسية.وتضم أكثر من ألف مشارك من تونس، يضاف إليهم 140 مشاركا جاؤوا من الجزائر، ومن المشاركين في القافلة شخصيات وطنية تونسية وبرلمانيون ورؤساء جمعيات ومنظمات وأطباء ومحامون ونشطاء حقوقيون على أن ينضم إليهم لاحقا عدد كبير من الليبيين.وتسببت الحرب على غزة في مقتل ما يقرب من 55 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 126 ألف مصاب، حسب بيانات فلسطينية رسمية.

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