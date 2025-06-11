متحدث باسم "قافلة الصمود": لم نتلق أي تصاريح لدخول مصر.. صور
09:42 GMT 11.06.2025 (تم التحديث: 10:20 GMT 11.06.2025)
© Sputnik . Mariam.Gaderaمتحدث باسم قافلة "الصمود": لم نتلق إلى حدّ الآن أي تصاريح رسمية للدخول إلى الأراضي المصرية
© Sputnik . Mariam.Gadera
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صرح المتحدث باسم "قافلة الصمود" المتجهة إلى قطاع غزة، غسان الهنشيري، بأن "القافلة لم تتلق، حتى الآن، أي تصاريح رسمية بالدخول إلى الأراضي المصرية"، على حد قوله.
وأضاف الهنشيري، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن القافلة اتجهت صباح اليوم نحو العاصمة الليبية طرابلس.
© Sputnik . Mariam.Gaderaمتحدث باسم قافلة "الصمود": لم نتلق إلى حدّ الآن أي تصاريح رسمية للدخول إلى الأراضي المصرية
متحدث باسم قافلة "الصمود": لم نتلق إلى حدّ الآن أي تصاريح رسمية للدخول إلى الأراضي المصرية
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأشار المتحدث باسم "قافلة الصمود"، إلى أنهم سيبيتون الليلة في مدينة مصراتة الليبية، على أن يستكملوا رحلتهم في اليوم التالي في انتظار شدّ الرحال نحو الحدود المصرية.
© Sputnik . Mariam.Gaderaمتحدث باسم قافلة "الصمود": لم نتلق إلى حدّ الآن أي تصاريح رسمية للدخول إلى الأراضي المصرية
متحدث باسم قافلة "الصمود": لم نتلق إلى حدّ الآن أي تصاريح رسمية للدخول إلى الأراضي المصرية
© Sputnik . Mariam.Gadera
وأوضح المتحدث أن "جميع المشاركين في القافلة، في وضعية صحية جيدة ومعنوياتهم مرتفعة وهدفهم الأساسي هو الوصول إلى معبر رفح وتوجيه رسالة دعم وتضامن لسكان غزة والمطالبة برفع الحصار المفروض عليهم".
© Sputnik . Mariam.Gaderaمتحدث باسم قافلة "الصمود": لم نتلق إلى حدّ الآن أي تصاريح رسمية للدخول إلى الأراضي المصرية
متحدث باسم قافلة "الصمود": لم نتلق إلى حدّ الآن أي تصاريح رسمية للدخول إلى الأراضي المصرية
© Sputnik . Mariam.Gadera
وانطلقت "قافلة الصمود"، صباح الاثنين 9 يونيو/ حزيران الجاري، من شارع "محمد الخامس" وسط العاصمة التونسية.
© Sputnik . Mariam.Gaderaمتحدث باسم قافلة "الصمود": لم نتلق إلى حدّ الآن أي تصاريح رسمية للدخول إلى الأراضي المصرية
متحدث باسم قافلة "الصمود": لم نتلق إلى حدّ الآن أي تصاريح رسمية للدخول إلى الأراضي المصرية
© Sputnik . Mariam.Gadera
وتضم أكثر من ألف مشارك من تونس، يضاف إليهم 140 مشاركا جاؤوا من الجزائر، ومن المشاركين في القافلة شخصيات وطنية تونسية وبرلمانيون ورؤساء جمعيات ومنظمات وأطباء ومحامون ونشطاء حقوقيون على أن ينضم إليهم لاحقا عدد كبير من الليبيين.
© Sputnik . Mariam.Gaderaمتحدث باسم قافلة "الصمود": لم نتلق إلى حدّ الآن أي تصاريح رسمية للدخول إلى الأراضي المصرية
متحدث باسم قافلة "الصمود": لم نتلق إلى حدّ الآن أي تصاريح رسمية للدخول إلى الأراضي المصرية
© Sputnik . Mariam.Gadera
وتسببت الحرب على غزة في مقتل ما يقرب من 55 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 126 ألف مصاب، حسب بيانات فلسطينية رسمية.