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مقاتلات صينية تشبه طائرات الخيال العلمي
مقاتلات صينية تشبه طائرات الخيال العلمي
سبوتنيك عربي
أثارت صور حديثة لمقاتلات حربية صينية تخوفات الغرب حول تفوق الصين في مجال الحروب الجوية وأسلحتها المستقبلية وخاصة طائرات الجيل السادس. 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T12:31+0000
2025-06-11T12:31+0000
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وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، فإن الطائرات الحربية الصينية التي تم الكشف عنها أكثر إثارة في تصميمها من الطائرات التي تظهر في أفلام الخيال العلمي الأمريكية.وأشارت الصحيفة إلى أن تصميم المقاتلتين الصينيتين "جيه - 36" و"جيه - 50" مذهل، مضيفة: "ربما تصبح هاتان الطائرتان من أقوى الطائرات الحربية في المستقبل".ولفتت الصحيفة إلى قول الضابط السابق في سلاح الجو الأسترالي بيتر لايتون، إن الصين ستحقق تفوقا استراتيجيا نوعيا على الغرب في الحروب الجوية، بفضل القدرات المعروفة عن "جيه - 36" في التخفي والمدى الطويل والطيران الأسرع من الصوت.وتابع: "القدرات التي تم الكشف عنها للطائرات تجعل عملية إسقاطها صعبة، مشيرًا إلى أنها مصممة ليكون لها الأسبقية في إطلاق صواريخها الهجومية على الخصم قبل أن يتمكن من اكتشافها أو اعتراضها.ونوهت الصحيفة إلى تصريحات خبراء عن حمولة صاروخية غير مسبوقة لـ "جيه - 36" تضم 12 صاروخا هجوميا بعيد المدى ما يعني ضعف حمولة المقاتلات الأمريكية الحالية.وفيما يتعلق بالقدرة على التحليق وقوة المحركات، أشارت الصحيفة إلى أن صور "جيه - 36" تظهر وجود مأخذ هوائي علوي ربما يكون خاص بمحرك ثالث يوفر لها قدرة أكبر على التحليق لمسافات طويلة بسرعة فائقة.كما أشارت الصحيفة إلى احتمال اعتماد الطائرات الصينية الجديدة على الذكاء الاصطناعي وأسراب الطائرات المسيرة، التي تتولى هذه الطائرات قيادتها لتنفيذ مهام هجومية في غاية الخطورة دون تدخل مباشر منها.وبحسب الصحيفة، فإن هناك توقعات بأن تدخل المقاتلات الصينية الخدمة نهاية العقد الحالي، بينما تتأخر الولايات المتحدة الأمريكية في مشروعات مشابهة لسنوات، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمنح بكين أسبقية زمنية واضحة.
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https://sarabic.ae/20220804/بعد-إعلان-إطلاقه-بالقرب-من-تايوان-معلومات-عن-الصاروخ-الصيني-الخارق-دي-إف---17-1065983022.html
https://sarabic.ae/20241113/مقاتلات-سو-57-الروسية-وجيه--35-إيه-الصينية-تخطف-الأنظار-في-تشوهاي-1094749844.html
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رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, الصين, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

مقاتلات صينية تشبه طائرات الخيال العلمي

12:31 GMT 11.06.2025
© AP Photoمقاتلة شبحية صينية
مقاتلة شبحية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
© AP Photo
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أثارت صور حديثة لمقاتلات حربية صينية تخوفات الغرب حول تفوق الصين في مجال الحروب الجوية وأسلحتها المستقبلية وخاصة طائرات الجيل السادس.
وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، فإن الطائرات الحربية الصينية التي تم الكشف عنها أكثر إثارة في تصميمها من الطائرات التي تظهر في أفلام الخيال العلمي الأمريكية.
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وأشارت الصحيفة إلى أن تصميم المقاتلتين الصينيتين "جيه - 36" و"جيه - 50" مذهل، مضيفة: "ربما تصبح هاتان الطائرتان من أقوى الطائرات الحربية في المستقبل".
ولفتت الصحيفة إلى قول الضابط السابق في سلاح الجو الأسترالي بيتر لايتون، إن الصين ستحقق تفوقا استراتيجيا نوعيا على الغرب في الحروب الجوية، بفضل القدرات المعروفة عن "جيه - 36" في التخفي والمدى الطويل والطيران الأسرع من الصوت.
وتابع: "القدرات التي تم الكشف عنها للطائرات تجعل عملية إسقاطها صعبة، مشيرًا إلى أنها مصممة ليكون لها الأسبقية في إطلاق صواريخها الهجومية على الخصم قبل أن يتمكن من اكتشافها أو اعتراضها.
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ونوهت الصحيفة إلى تصريحات خبراء عن حمولة صاروخية غير مسبوقة لـ "جيه - 36" تضم 12 صاروخا هجوميا بعيد المدى ما يعني ضعف حمولة المقاتلات الأمريكية الحالية.
وفيما يتعلق بالقدرة على التحليق وقوة المحركات، أشارت الصحيفة إلى أن صور "جيه - 36" تظهر وجود مأخذ هوائي علوي ربما يكون خاص بمحرك ثالث يوفر لها قدرة أكبر على التحليق لمسافات طويلة بسرعة فائقة.
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كما أشارت الصحيفة إلى احتمال اعتماد الطائرات الصينية الجديدة على الذكاء الاصطناعي وأسراب الطائرات المسيرة، التي تتولى هذه الطائرات قيادتها لتنفيذ مهام هجومية في غاية الخطورة دون تدخل مباشر منها.
وبحسب الصحيفة، فإن هناك توقعات بأن تدخل المقاتلات الصينية الخدمة نهاية العقد الحالي، بينما تتأخر الولايات المتحدة الأمريكية في مشروعات مشابهة لسنوات، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمنح بكين أسبقية زمنية واضحة.
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