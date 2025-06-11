https://sarabic.ae/20250611/مقاتلات-صينية-تشبه-طائرات-الخيال-العلمي-1101561680.html

مقاتلات صينية تشبه طائرات الخيال العلمي

مقاتلات صينية تشبه طائرات الخيال العلمي

سبوتنيك عربي

أثارت صور حديثة لمقاتلات حربية صينية تخوفات الغرب حول تفوق الصين في مجال الحروب الجوية وأسلحتها المستقبلية وخاصة طائرات الجيل السادس. 11.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-11T12:31+0000

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وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، فإن الطائرات الحربية الصينية التي تم الكشف عنها أكثر إثارة في تصميمها من الطائرات التي تظهر في أفلام الخيال العلمي الأمريكية.وأشارت الصحيفة إلى أن تصميم المقاتلتين الصينيتين "جيه - 36" و"جيه - 50" مذهل، مضيفة: "ربما تصبح هاتان الطائرتان من أقوى الطائرات الحربية في المستقبل".ولفتت الصحيفة إلى قول الضابط السابق في سلاح الجو الأسترالي بيتر لايتون، إن الصين ستحقق تفوقا استراتيجيا نوعيا على الغرب في الحروب الجوية، بفضل القدرات المعروفة عن "جيه - 36" في التخفي والمدى الطويل والطيران الأسرع من الصوت.وتابع: "القدرات التي تم الكشف عنها للطائرات تجعل عملية إسقاطها صعبة، مشيرًا إلى أنها مصممة ليكون لها الأسبقية في إطلاق صواريخها الهجومية على الخصم قبل أن يتمكن من اكتشافها أو اعتراضها.ونوهت الصحيفة إلى تصريحات خبراء عن حمولة صاروخية غير مسبوقة لـ "جيه - 36" تضم 12 صاروخا هجوميا بعيد المدى ما يعني ضعف حمولة المقاتلات الأمريكية الحالية.وفيما يتعلق بالقدرة على التحليق وقوة المحركات، أشارت الصحيفة إلى أن صور "جيه - 36" تظهر وجود مأخذ هوائي علوي ربما يكون خاص بمحرك ثالث يوفر لها قدرة أكبر على التحليق لمسافات طويلة بسرعة فائقة.كما أشارت الصحيفة إلى احتمال اعتماد الطائرات الصينية الجديدة على الذكاء الاصطناعي وأسراب الطائرات المسيرة، التي تتولى هذه الطائرات قيادتها لتنفيذ مهام هجومية في غاية الخطورة دون تدخل مباشر منها.وبحسب الصحيفة، فإن هناك توقعات بأن تدخل المقاتلات الصينية الخدمة نهاية العقد الحالي، بينما تتأخر الولايات المتحدة الأمريكية في مشروعات مشابهة لسنوات، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمنح بكين أسبقية زمنية واضحة.

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