https://sarabic.ae/20250611/موسكو-قدرة-الردع-النووي-الروسية-لم-تتأثر-بعد-هجمات-كييف-والعواقب-مبالغ-فيها-1101545016.html

موسكو: قدرة الردع النووي الروسية لم تتأثر بعد هجمات كييف.. والعواقب مبالغ فيها

موسكو: قدرة الردع النووي الروسية لم تتأثر بعد هجمات كييف.. والعواقب مبالغ فيها

سبوتنيك عربي

صرح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، بأن قدرة الردع النووي الروسية، لم تتضرر جراء الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على مطارات عسكرية... 11.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-11T06:54+0000

2025-06-11T06:54+0000

2025-06-11T06:54+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وأشار ريابكوف، في تصريحات للصحفيين، إلى أن "الأضرار الناتجة عن هذه الهجمات يتم تضخيمها بشكل متعمد من قبل كييف"، معتبرًا أن "هذه المبالغة تهدف إلى التأثير على صورة القوة العسكرية الروسية".وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن "أنواعا معينة من الأسلحة والمعدات المشمولة في المعاهدة تصنف ضمن الطيران الاستراتيجي، في حين أن أنظمة أخرى لا تعتبر ضمن فئة القاذفات الاستراتيجية الثقيلة"، مؤكدًا أن "هذا الأمر لا يشكل أي ضعف في القدرات الروسية في مجال الردع النووي".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن جميع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، عشية الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، كانت تهدف إلى تعطيل عملية التفاوض، مشيرًا إلى أن سلطات كييف تفتقر إلى أدنى مستوى من الثقافة السياسية.الدفاع الروسية تعلن اعتقال مشاركين في هجمات إرهابية استهدفت مطارات روسيةالخارجية الروسية: موسكو أظهرت أقصى درجات ضبط النفس بعد هجمات كييف على المطارات

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