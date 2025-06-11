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والد إيلون ماسك: وصول ترامب إلى البيت الأبيض أحدث تغييرات إيجابية في الولايات المتحدة
والد إيلون ماسك: وصول ترامب إلى البيت الأبيض أحدث تغييرات إيجابية في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرّح رجل الأعمال إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بأن وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، "أحدث تغييرات إيجابية في الولايات... 11.06.2025, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال والد ماسك، في مقابلة مع "سبوتنيك": "منذ فوز ترامب في الانتخابات، تحسّن كل شيء بين عشية وضحاها. أصبح الناس قادرين على التنفس بحرية، وظهر الأمل في المستقبل بين عشية وضحاها".وأضاف: "كان الشعب الأمريكي في ظل إدارة بايدن، يعيش قلقًا بالغًا بشأن سياسات الحكومة، التي كانت تُؤدي إلى تفاقم الوضع في البلاد. ترامب أنجز بالفعل الكثير من الأمور المهمة خلال رئاسته، إذ كبح جماح مثيري الفوضى من مؤيدي الأيديولوجية الليبرالية".وتابع ماسك الأب: "لقد تم كبح جماح هؤلاء المولعين بالفوضى لدرجة أنه حتى في الأسابيع الأخيرة، عندما فرغ كل من إيلون وترامب، من المعارضة... وانقلبا على بعضهما بعضا، وهو أمر يمكن أن يحدث في مواقف عصيبة للغاية، لم يُذكر أو يُلاحظ وجود من يُسمون بمُثيري الفوضى أو الليبراليين… إنهم يختبئون في كهوف في مكان ما".ويشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، نشب خلاف علني بين إيلون ماسك، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول مشروع قانون واسع النطاق اقترحه الرئيس الأمريكي لخفض الإنفاق الفيدرالي، والذي وصفه ماسك بأنه "عمل بغيض مثير للاشمئزاز".في وقت دعا رجل الأعمال إيلون ماسك، إلى "إلغاء" مشروع القانون، رد ترامب، قائلًا إنه يشعر بخيبة أمل من ماسك، لأنه "قدم له الكثير". وبعد ذلك، أعرب ماسك عن رأيه بأن الفضل يعود إليه في وصول ترامب إلى الرئاسة.وقال ماسك الأب، خلال مشاركته في أعمال "منتدى المستقبل 2050" في موسكو: "الصورة التي يروجها الإعلام في الولايات المتحدة عن روسيا، هي أنها مكان سيئ للغاية، يعيش فيه أناس مخيفون سيقتلونك إذا زرتها. هذا هراء تام. يجب وضع حد للأكاذيب التي ينشرها الغرب عن هذا البلد".وعُقدت أعمال "منتدى المستقبل 2050" في مجمع "لومونوسوف" التعليمي التابع لجامعة موسكو الحكومية، وخُصصت لمناقشة الاتجاهات المستقبلية لتطور روسيا، خلال الـ25 عامًا المقبلة.
https://sarabic.ae/20250606/أبرز-8-طرق-قد-يلجأ-إليها-ترامب-وماسك-لإلحاق-الضرر-ببعضهما-1101390870.html
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الأخبار, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الأخبار, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

والد إيلون ماسك: وصول ترامب إلى البيت الأبيض أحدث تغييرات إيجابية في الولايات المتحدة

03:18 GMT 11.06.2025 (تم التحديث: 05:15 GMT 11.06.2025)
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورإيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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تابعنا عبر
صرّح رجل الأعمال إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بأن وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، "أحدث تغييرات إيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إدارة سلفه جو بايدن، التي كانت تُدمّر البلاد".
موسكو - سبوتنيك. وقال والد ماسك، في مقابلة مع "سبوتنيك": "منذ فوز ترامب في الانتخابات، تحسّن كل شيء بين عشية وضحاها. أصبح الناس قادرين على التنفس بحرية، وظهر الأمل في المستقبل بين عشية وضحاها".
وأضاف: "كان الشعب الأمريكي في ظل إدارة بايدن، يعيش قلقًا بالغًا بشأن سياسات الحكومة، التي كانت تُؤدي إلى تفاقم الوضع في البلاد. ترامب أنجز بالفعل الكثير من الأمور المهمة خلال رئاسته، إذ كبح جماح مثيري الفوضى من مؤيدي الأيديولوجية الليبرالية".
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وتابع ماسك الأب: "لقد تم كبح جماح هؤلاء المولعين بالفوضى لدرجة أنه حتى في الأسابيع الأخيرة، عندما فرغ كل من إيلون وترامب، من المعارضة... وانقلبا على بعضهما بعضا، وهو أمر يمكن أن يحدث في مواقف عصيبة للغاية، لم يُذكر أو يُلاحظ وجود من يُسمون بمُثيري الفوضى أو الليبراليين… إنهم يختبئون في كهوف في مكان ما".
ويشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، نشب خلاف علني بين إيلون ماسك، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول مشروع قانون واسع النطاق اقترحه الرئيس الأمريكي لخفض الإنفاق الفيدرالي، والذي وصفه ماسك بأنه "عمل بغيض مثير للاشمئزاز".
في وقت دعا رجل الأعمال إيلون ماسك، إلى "إلغاء" مشروع القانون، رد ترامب، قائلًا إنه يشعر بخيبة أمل من ماسك، لأنه "قدم له الكثير". وبعد ذلك، أعرب ماسك عن رأيه بأن الفضل يعود إليه في وصول ترامب إلى الرئاسة.

ويشار إلى أن إيرول ماسك، قد تحدث في وقت سابق، خلال فعاليات "منتدى المستقبل 2050"، في العاصمة الروسية موسكو.

وقال ماسك الأب، خلال مشاركته في أعمال "منتدى المستقبل 2050" في موسكو: "الصورة التي يروجها الإعلام في الولايات المتحدة عن روسيا، هي أنها مكان سيئ للغاية، يعيش فيه أناس مخيفون سيقتلونك إذا زرتها. هذا هراء تام. يجب وضع حد للأكاذيب التي ينشرها الغرب عن هذا البلد".

وأضاف ماسك أنه تعرض لمحاولات تثنيه عن الزيارة حتى في أوروبا، متسائلاً: "لماذا؟ عما يتحدثون؟ هذا لا معنى له". ووصف إيرول ماسك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "شخص مثير للإعجاب".

وعُقدت أعمال "منتدى المستقبل 2050" في مجمع "لومونوسوف" التعليمي التابع لجامعة موسكو الحكومية، وخُصصت لمناقشة الاتجاهات المستقبلية لتطور روسيا، خلال الـ25 عامًا المقبلة.
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