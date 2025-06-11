https://sarabic.ae/20250611/والد-إيلون-ماسك-موسكو-مدينة-جميلة-ولا-تضاهيها-أي-عاصمة-في-العالم-1101538407.html
والد إيلون ماسك: موسكو مدينة جميلة ولا تضاهيها أي عاصمة في العالم
والد إيلون ماسك: موسكو مدينة جميلة ولا تضاهيها أي عاصمة في العالم
سبوتنيك عربي
وصف رجل الأعمال إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، العاصمة الروسية موسكو، بأنها الأجمل بين جميع عواصم العالم. 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T00:22+0000
2025-06-11T00:22+0000
2025-06-11T04:40+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال إيرول ماسك، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "موسكو رائعة الجمال. كانت لدي فكرة (عن موسكو) من فيلم قديم أو شيء ربما شاهدته (قبل ذلك)،... لم أتوقع أبدًا أن تكون موسكو بهذا الجمال".وأضاف والد الملياردير الأمريكي، بأن "موسكو هي أجمل عاصمة في العالم".وأردف ماسك الأب: "أعتقد أنه لا توجد عاصمة في العالم تُضاهي موسكو. ولا واحدة". وفي الوقت نفسه، قال ماسك، بأنه لم يزر مدينة سان بطرسبورغ، بعد.ويشار إلى أن إيرول ماسك، قد تحدث في وقت سابق، خلال فعاليات "منتدى المستقبل 2050" في العاصمة الروسية.وأضاف ماسك أنه تعرض لمحاولات تثنيه عن الزيارة حتى في أوروبا، متسائلًا: "لماذا؟ عما يتحدثون؟ هذا لا معنى له".ووصف إيرول ماسك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "شخص مثير للإعجاب".وعُقدت فعاليات "منتدى المستقبل 2050" في مجمع "لومونوسوف" التعليمي التابع لجامعة موسكو الحكومية في العاصمة الروسية، وخُصصت أعماله لمناقشة الاتجاهات المستقبلية لتطور روسيا، خلال الـ25 عامًا المقبلة.
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موسكو, روسيا, العالم, الأخبار
موسكو, روسيا, العالم, الأخبار
والد إيلون ماسك: موسكو مدينة جميلة ولا تضاهيها أي عاصمة في العالم
00:22 GMT 11.06.2025 (تم التحديث: 04:40 GMT 11.06.2025)
وصف رجل الأعمال إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، العاصمة الروسية موسكو، بأنها الأجمل بين جميع عواصم العالم.
موسكو - سبوتنيك
. وقال إيرول ماسك، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "موسكو رائعة الجمال. كانت لدي فكرة (عن موسكو) من فيلم قديم أو شيء ربما شاهدته (قبل ذلك)،... لم أتوقع أبدًا أن تكون موسكو بهذا الجمال".
وأضاف والد الملياردير الأمريكي
، بأن "موسكو هي أجمل عاصمة في العالم".
وأردف ماسك الأب: "أعتقد أنه لا توجد عاصمة في العالم تُضاهي موسكو. ولا واحدة". وفي الوقت نفسه، قال ماسك، بأنه لم يزر مدينة سان بطرسبورغ، بعد.
ويشار إلى أن إيرول ماسك، قد تحدث في وقت سابق، خلال فعاليات "منتدى المستقبل 2050" في العاصمة الروسية.
وقال ماسك الأب، خلال مشاركته في أعمال "منتدى المستقبل 2050" في موسكو: "الصورة التي يروجها الإعلام في الولايات المتحدة عن روسيا، هي أنها مكان سيئ للغاية، يعيش فيه أناس مخيفون سيقتلونك إذا زرتها. هذا هراء تام. يجب وضع حد للأكاذيب التي ينشرها الغرب عن هذا البلد".
وأضاف ماسك أنه تعرض لمحاولات تثنيه عن الزيارة حتى في أوروبا، متسائلًا: "لماذا؟ عما يتحدثون؟ هذا لا معنى له".
ووصف إيرول ماسك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "شخص مثير للإعجاب".
وعُقدت فعاليات "منتدى المستقبل 2050" في مجمع "لومونوسوف" التعليمي التابع لجامعة موسكو الحكومية في العاصمة الروسية، وخُصصت أعماله لمناقشة الاتجاهات المستقبلية لتطور روسيا،
خلال الـ25 عامًا المقبلة.