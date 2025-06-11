https://sarabic.ae/20250611/والد-إيلون-ماسك-موسكو-مدينة-جميلة-ولا-تضاهيها-أي-عاصمة-في-العالم-1101538407.html

والد إيلون ماسك: موسكو مدينة جميلة ولا تضاهيها أي عاصمة في العالم

والد إيلون ماسك: موسكو مدينة جميلة ولا تضاهيها أي عاصمة في العالم

سبوتنيك عربي

وصف رجل الأعمال إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، العاصمة الروسية موسكو، بأنها الأجمل بين جميع عواصم العالم. 11.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-11T00:22+0000

2025-06-11T00:22+0000

2025-06-11T04:40+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال إيرول ماسك، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "موسكو رائعة الجمال. كانت لدي فكرة (عن موسكو) من فيلم قديم أو شيء ربما شاهدته (قبل ذلك)،... لم أتوقع أبدًا أن تكون موسكو بهذا الجمال".وأضاف والد الملياردير الأمريكي، بأن "موسكو هي أجمل عاصمة في العالم".وأردف ماسك الأب: "أعتقد أنه لا توجد عاصمة في العالم تُضاهي موسكو. ولا واحدة". وفي الوقت نفسه، قال ماسك، بأنه لم يزر مدينة سان بطرسبورغ، بعد.ويشار إلى أن إيرول ماسك، قد تحدث في وقت سابق، خلال فعاليات "منتدى المستقبل 2050" في العاصمة الروسية.وأضاف ماسك أنه تعرض لمحاولات تثنيه عن الزيارة حتى في أوروبا، متسائلًا: "لماذا؟ عما يتحدثون؟ هذا لا معنى له".ووصف إيرول ماسك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "شخص مثير للإعجاب".وعُقدت فعاليات "منتدى المستقبل 2050" في مجمع "لومونوسوف" التعليمي التابع لجامعة موسكو الحكومية في العاصمة الروسية، وخُصصت أعماله لمناقشة الاتجاهات المستقبلية لتطور روسيا، خلال الـ25 عامًا المقبلة.

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