https://sarabic.ae/20250609/والد-إيلون-ماسك-يدحض-أكاذيب-الإعلام-الغربي-عن-روسيا-خلال-زيارته-لموسكو-1101488296.html
والد إيلون ماسك يدحض أكاذيب الإعلام الغربي عن روسيا خلال زيارته لموسكو
والد إيلون ماسك يدحض أكاذيب الإعلام الغربي عن روسيا خلال زيارته لموسكو
سبوتنيك عربي
أفاد إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بأنه تم محاولة ثنيه عن السفر إلى روسيا بسبب الصورة السلبية المنتشرة في الإعلام الأمريكي. 09.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-09T13:37+0000
2025-06-09T13:37+0000
2025-06-09T13:37+0000
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وقال خلال مشاركته في "منتدى المستقبل 2050" في موسكو: "الصورة التي يروجها الإعلام في الولايات المتحدة عن روسيا هي أنها مكان سيء للغاية، يعيش فيه أناس مخيفون سيقتلونك إذا زرتها. هذا هراء تام. يجب وضع حد للأكاذيب التي ينشرها الغرب عن هذا البلد".ووصف إيرول ماسك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "شخص مثير للإعجاب".ويعقد "منتدى المستقبل 2050" في مجمع "لومونوسوف" التعليمي التابع لجامعة موسكو الحكومية، ويخصص لمناقشة الاتجاهات المستقبلية لتطور روسيا، خلال الـ25 عامًا المقبلة.لافروف: استعادة حقوق السكان الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا شرط للتوصل إلى تسوية دائمةالكرملين: بوتين أخبر ترامب بأن روسيا تعتزم الرد على كييف بسبب هجمات المطارات
https://sarabic.ae/20250606/رئيس-صندوق-الاستثمار-الروسي-يدعم-دعوة-للمصالحة-بين-ترامب-وماسك-1101406402.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
والد إيلون ماسك يدحض أكاذيب الإعلام الغربي عن روسيا خلال زيارته لموسكو
أفاد إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بأنه تم محاولة ثنيه عن السفر إلى روسيا بسبب الصورة السلبية المنتشرة في الإعلام الأمريكي.
وقال خلال مشاركته في "منتدى المستقبل 2050" في موسكو: "الصورة التي يروجها الإعلام في الولايات المتحدة عن روسيا هي أنها مكان سيء للغاية، يعيش فيه أناس مخيفون سيقتلونك إذا زرتها. هذا هراء تام. يجب وضع حد للأكاذيب التي ينشرها الغرب عن هذا البلد".
وأضاف ماسك أنه تعرض لمحاولات تثنيه عن الزيارة حتى في أوروبا، متسائلاً: "لماذا؟ عما يتحدثون؟ هذا لا معنى له".
ووصف إيرول ماسك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "شخص مثير للإعجاب".
ويعقد "منتدى المستقبل 2050" في مجمع "لومونوسوف" التعليمي التابع لجامعة موسكو الحكومية، ويخصص لمناقشة الاتجاهات المستقبلية لتطور روسيا،
خلال الـ25 عامًا المقبلة.