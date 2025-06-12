https://sarabic.ae/20250612/الجيش-الإيراني-يطلق-مناورات-عسكرية-مفاجئة-تحت-شعار-اقتدار-القوات-المسلحة-1101593514.html

الجيش الإيراني يطلق مناورات عسكرية مفاجئة تحت شعار "اقتدار القوات المسلحة"

الجيش الإيراني يطلق مناورات عسكرية مفاجئة تحت شعار "اقتدار القوات المسلحة"

سبوتنيك عربي

أطلق رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، اليوم الخميس، أوامره ببدء سلسلة مناورات عسكرية مفاجئة في البلاد، لم تكن مخططة مسبقا في هذا التوقيت. 12.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-12T11:28+0000

2025-06-12T11:28+0000

2025-06-12T11:28+0000

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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، عن اللواء باقري، في أوامره، بأن "الهدف من هذه المناورات العسكرية المفاجئة هو تعزيز القدرات الدفاعية والردعية للقوات المسلحة وتقييم جاهزيتها".وأشار القائد العسكري الإيراني إلى أن "هناك تغييرا في الجدول السنوي للقوات المسلحة الإيرانية، وأن المناورات التي سنتطلق في البلاد، ستركز على تحركات العدو وتخطيطه".ويتم التخيط لهذه المناورات وتنفيذها في ضوء التغيير في التقويم السنوي للقوات المسلحة الإيرانية، والتركيز على تحركات العدو، بحسب الوكالة.وقال نصير زاده، في تصريحات له على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، إن "التهديدات الأخيرة الصادرة عن الأعداء لن تبقى من دون رد"، مشيرًا إلى أن "القوات العملياتية الإيرانية مجهزة بشكل كامل"، حسب وكالة "تسنيم".وأضاف: "يُقال أحيانًا إنه إذا لم تثمر المفاوضات، فستؤول الأمور إلى المواجهة، وأنا أقول باسم الشعب الإيراني، إذا فُرضت علينا مواجهة، فسنضرب أهدافنا بقوة، وسيتكبد العدو خسائر فادحة، وعلى أمريكا أن تدرك أن عليها مغادرة المنطقة".وأكد وزير الدفاع الإيراني أن "جميع القواعد الأمريكية في متناول إيران، وسوف يتم استهداف جميع هذه القواعد في البلد المضيف دون تردد".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت في وقت سابق، بقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه وزارة الدفاع (البنتاغون) والجيش الأمريكيين، بوقف التنسيق مع إسرائيل، بشأن شن هجوم مشترك على المنشآت النووية في إيران.وأكدت القناة أن الرئيس ترامب، أجرى اتصالًا هاتفيًا بنتنياهو، وحذّره من "مغبة القيام بهجوم على المنشآت النووية الإيرانية"، في الوقت الذي وصلت به المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، إلى مرحلة متقدمة.

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إيران, العالم, الأخبار, دونالد ترامب