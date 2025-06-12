https://sarabic.ae/20250612/الحكومة-الليبية-تعلن-دعم-قافلة-الصمود-إلى-غزة-وتدعو-لاحترام-ضوابط-مصر-لعبور-الحدود-1101601641.html
الحكومة الليبية تعلن دعم قافلة الصمود إلى غزة وتدعو لاحترام ضوابط مصر لعبور الحدود
الحكومة الليبية تعلن دعم قافلة الصمود إلى غزة وتدعو لاحترام ضوابط مصر لعبور الحدود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، دعمها الكامل لمبادرة "قافلة الصمود المغاربية" التي تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي... 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T14:28+0000
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وأكدت الوزارة في بيان رسمي، وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الخميس، أن القافلة تعبر عن تضامن الشعوب المغاربية مع القضية الفلسطينية، وتهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية ودعم صمود الفلسطينيين، كما شددت الوزارة على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة المشاركين وتحقيق أهداف القافلة.وأوضحت الخارجية الليبية أن هذه المبادرة تعكس عمق الانتماء المغاربي والعربي للقضية الفلسطينية، وتُعد خطوة عملية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، معتبرة أن المشاركة في القافلة تأتي في إطار الموقف الليبي الثابت والراسخ تجاه دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.وأشارت الخارجية الليبية إلى بيان وزارة الخارجية المصرية، والذي يحدد الضوابط التنظيمية الخاصة بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، وتشدد على أهمية احترام هذه الضوابط والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة.كما جددت الوزارة دعوتها إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان على غزة، وضمان دخول المساعدات، ورفع الحصار، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدة تمسك ليبيا بدعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
https://sarabic.ae/20250611/متحدث-باسم-قافلة-الصمود-لم-نتلق-أي-تصاريح-لدخول-مصر-صور-1101553481.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مصر, غزة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مصر, غزة
الحكومة الليبية تعلن دعم قافلة الصمود إلى غزة وتدعو لاحترام ضوابط مصر لعبور الحدود
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان، دعمها الكامل لمبادرة "قافلة الصمود المغاربية" التي تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من اعتداءات وانتهاكات مستمرة.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي، وصل "سبوتنيك
" نسخة منه، اليوم الخميس، أن القافلة تعبر عن تضامن الشعوب المغاربية مع القضية الفلسطينية، وتهدف إلى إيصال مساعدات إنسانية ودعم صمود الفلسطينيين، كما شددت الوزارة على أهمية التنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة المشاركين وتحقيق أهداف القافلة.
وأوضحت الخارجية الليبية أن هذه المبادرة تعكس عمق الانتماء المغاربي والعربي للقضية الفلسطينية، وتُعد خطوة عملية لكسر الحصار
المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، معتبرة أن المشاركة في القافلة تأتي في إطار الموقف الليبي الثابت والراسخ تجاه دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأشارت الخارجية الليبية إلى بيان وزارة الخارجية المصرية، والذي يحدد الضوابط التنظيمية الخاصة بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، وتشدد على أهمية احترام هذه الضوابط والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة.
كما جددت الوزارة دعوتها إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان على غزة
، وضمان دخول المساعدات، ورفع الحصار، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدة تمسك ليبيا بدعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.