العراق يكشف عن مروحيات متطورة متعددة المهام لتعزيز سلاح الجو... فيديو
09:14 GMT 12.06.2025 (تم التحديث: 09:37 GMT 12.06.2025)
© Photo / Unsplash/ Daniel Kleinمروحية قتالية
© Photo / Unsplash/ Daniel Klein
تابعنا عبر
كشفت وزارة الدفاع العراقية عن دخول طائرات الـ"كاريكال" المروحية الجديدة، الخدمة ضمن قواتها بهدف تعزيز قدرات سلاح الجو العراقي.
ونشرت الوزارة بيانا، مساء أمس الأربعاء، أكدت من خلاله أنه "بدعم مباشر من السيد القائد العام للقوات المسلحة العراقية (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني)، وبجهود فنية متواصلة، يجري العمل على تجهيز طائرات الهليكوبتر الحديثة "الكاريكال" الفرنسية، من أجل تطوير قدرات سلاح الجو العراقي".
📹العراق يكشف عن مروحيات متطورة متعددة المهام— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 12, 2025
أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن تسلمها دفعة جديدة من مروحيات "كاريكال" الفرنسية المتطورة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش العراقي في مجالات النقل التكتيكي، والإسناد القتالي، والإخلاء الطبي. pic.twitter.com/CAaREJB10j
وأكد البيان العراقي أن "دخول هذه الطائرات إلى الخدمة العسكرية يمثل نقلة نوعية في قدرات سلاح الجو العراقي، خاصة وأن تلك النقلة ستعمل على تعزيز جاهزية القوات المسلحة في تنفيذ المهام الخاصة، فضلا عن عمليات الدعم والإسناد في مختلف الظروف".
1 مايو, 07:28 GMT
ويشار إلى أن مروحيات "كاريكال" تستخدم في النقل التكتيكي والإسناد القتالي والإخلاء الطبي.
وتسلمت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء الماضي، الدفعة الأولى من مروحيات "كاراكال H225M" الفرنسية متعددة المهام، وذلك ضمن عقد مبرم سابقا مع فرنسا لتعزيز القدرات الجوية للجيش العراقي. وتتألف هذه الدفعة من طائرتين فقط، وهي باكورة مجموعة من المروحيات ستصل تباعا خلال هذا العام والعام المقبل.
وأفاد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، في وقت سابق، بأن "تسلّم هذه الطائرات هو جزء من عقد مبرم بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الدفاع الفرنسية، لتزويد قيادة طيران الجيش بهذا النوع من الطائرات والتي يتم استلامها تباعا، بعد إكمال عملية تصنيعها".
وذكر العباسي أن "هذه الطائرات الفرنسية ستدخل الخدمة في شهر يونيو/حزيران الجاري، تزامنا مع ذكرى تأسيس قيادة طيران الجيش العراقي".