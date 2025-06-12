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الدفاع الروسية: استعادة مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف
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بوتين: روسيا تحمي الحقيقة والعدالة وتدافع عن القيم التقليدية
بوتين: روسيا تحمي الحقيقة والعدالة وتدافع عن القيم التقليدية
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشعب الروسي بمناسبة "يوم روسيا" الوطني، مشيرًا إلى أن هذا العيد يرمز إلى قوة البلاد. 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T09:38+0000
2025-06-12T09:55+0000
روسيا
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وقال بوتين: "أهنئكم من صميم قلبي بهذه المناسبة، التي ترمز إلى مسيرة الدولة الروسية القوية والمتواصلة، الممتدة لأكثر من ألف عام، وتاريخها وثقافتها وثرواتها الطبيعية الفريدة، وتنوعها وأصالة مناطق بلادنا".وقال الرئيس بوتين، خلال حفل توزيع جوائز "بطل العمل" وجوائز الدولة في روسيا: "من المهم اليوم، عندما نحتفل بهذا العيد (يوم روسيا) وفي الوقت نفسه نستجيب للتحديات الصعبة وندافع عن الحقيقة والعدالة ونحافظ على قيمنا التقليدية، أن نفكر في المستقبل".وأكد الرئيس الروسي أن ولاء الروس لوطنهم يعزز قوة البلاد واستقلالها وسيادتها.ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في مراسم منح ميداليات "بطل العمل" الذهبية وجوائز الدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والأدب والفن، للإنجازات البارزة في مجال الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان والأعمال الخيرية لعام 2024.ويُقام هذا الحفل، تقليديًا، في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.بوتين: الثالوث النووي يظل الضامن الرئيسي لسيادة روسيابوتين: حرية الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا من أهم عوامل بناء عالم عادل متعدد الأقطاب
https://sarabic.ae/20250610/خبير-بوتين-يكرس-ثقافة-السلام-والحوار-من-خلال-التمسك-بالقيم-الإنسانية-1101533632.html
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روسيا, العالم

بوتين: روسيا تحمي الحقيقة والعدالة وتدافع عن القيم التقليدية

09:38 GMT 12.06.2025 (تم التحديث: 09:55 GMT 12.06.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يمنح جوائز الدولة وميداليات "بطل العمل"
الرئيس فلاديمير بوتين يمنح جوائز الدولة وميداليات بطل العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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تابعنا عبر
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشعب الروسي بمناسبة "يوم روسيا" الوطني، مشيرًا إلى أن هذا العيد يرمز إلى قوة البلاد.
وقال بوتين: "أهنئكم من صميم قلبي بهذه المناسبة، التي ترمز إلى مسيرة الدولة الروسية القوية والمتواصلة، الممتدة لأكثر من ألف عام، وتاريخها وثقافتها وثرواتها الطبيعية الفريدة، وتنوعها وأصالة مناطق بلادنا".

وتابع: "من المهم أننا اليوم، ونحن نحتفل بهذا العيد وفي الوقت نفسه نتصدى للتحديات المعقدة، وندافع عن الحق والعدالة، ونتمسك بقيمنا التقليدية، نحن نفكر في المستقبل، ونضع بثقة أهدافًا تنموية طموحة، ونتقدم إلى الأمام ونصل إلى آفاق جديدة خطوة بخطوة. نحن نعمل على بناء القوة الصناعية والتكنولوجية والعلمية لروسيا".

وقال الرئيس بوتين، خلال حفل توزيع جوائز "بطل العمل" وجوائز الدولة في روسيا: "من المهم اليوم، عندما نحتفل بهذا العيد (يوم روسيا) وفي الوقت نفسه نستجيب للتحديات الصعبة وندافع عن الحقيقة والعدالة ونحافظ على قيمنا التقليدية، أن نفكر في المستقبل".
وأكد الرئيس الروسي أن ولاء الروس لوطنهم يعزز قوة البلاد واستقلالها وسيادتها.

وأشار إلى أن روسيا تحدد بثقة أهداف التنمية واسعة النطاق، وتتقدم إلى الأمام وتصل إلى آفاق جديدة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
خبير: بوتين يكرس ثقافة السلام والحوار من خلال التمسك بالقيم الإنسانية
10 يونيو, 18:00 GMT
ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في مراسم منح ميداليات "بطل العمل" الذهبية وجوائز الدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والأدب والفن، للإنجازات البارزة في مجال الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان والأعمال الخيرية لعام 2024.
ويُقام هذا الحفل، تقليديًا، في قصر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.
بوتين: الثالوث النووي يظل الضامن الرئيسي لسيادة روسيا
بوتين: حرية الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا من أهم عوامل بناء عالم عادل متعدد الأقطاب
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