https://sarabic.ae/20250612/ترامب-صراع-كبير-قد-يندلع-في-الشرق-الأوسط-والضربة-لإيران-محتملة-جدا-1101606371.html
ترامب: صراع كبير قد يندلع في الشرق الأوسط والضربة لإيران "محتملة جدا"
ترامب: صراع كبير قد يندلع في الشرق الأوسط والضربة لإيران "محتملة جدا"
سبوتنيك عربي
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوترات بين إيران وإسرائيل بالقول "إن شيئا ما قد يحدث قريبا في الشرق الأوسط" دون أن يوضح تفاصيل إضافية. 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T17:31+0000
2025-06-12T17:31+0000
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جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، أشار فيها ترامب إلى أن "الضربة الإسرائيلية لإيران قد تكون محتملة جدا"، مضيفا: "لا أريد أن أقول إن الهجوم وشيك، لكن الاحتمالات قائمة".وحذر الرئيس الأمريكي من الإقدام على خطوات عسكرية قد تعرقل ما وصفه بـ"الاقتراب من التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني".تصريحات ترامب تأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدا غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، وسط تحذيرات من توسع رقعة النزاع إلى مواجهة إقليمية.ويهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البرنامج النووي الإيراني، داعيا إلى إزالته تماما وتفكيك كامل البنية التحتية.وتصر الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تحصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20250611/ترامب-ثقتي-بشأن-التوصل-إلى-اتفاق-نووي-مع-إيران-تقلصت-1101558076.html
https://sarabic.ae/20250612/قائد-الحرس-الثوري-جاهزون-للحرب-وإسرائيل-لن-تصمد-أمام-قوة-إيران-1101596535.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
ترامب: صراع كبير قد يندلع في الشرق الأوسط والضربة لإيران "محتملة جدا"
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوترات بين إيران وإسرائيل بالقول "إن شيئا ما قد يحدث قريبا في الشرق الأوسط" دون أن يوضح تفاصيل إضافية.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، أشار فيها ترامب إلى أن "الضربة الإسرائيلية
لإيران قد تكون محتملة جدا"، مضيفا: "لا أريد أن أقول إن الهجوم وشيك، لكن الاحتمالات قائمة".
وحذر الرئيس الأمريكي من الإقدام على خطوات عسكرية قد تعرقل ما وصفه بـ"الاقتراب من التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني
".
وقال: "على إسرائيل أن تفكر مرتين قبل أي تصعيد، خاصة وأننا قد نكون قريبين من اتفاق".
تصريحات ترامب تأتي في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدا غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، وسط تحذيرات من توسع رقعة النزاع إلى مواجهة إقليمية.
ويهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البرنامج النووي الإيراني، داعيا إلى إزالته تماما وتفكيك كامل البنية التحتية.
وتصر الولايات المتحدة الأمريكية
على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تحصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.