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قائد الحرس الثوري: جاهزون للحرب وإسرائيل لن تصمد أمام قوة إيران
قائد الحرس الثوري: جاهزون للحرب وإسرائيل لن تصمد أمام قوة إيران
سبوتنيك عربي
أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن "إيران مستعدة للقتال وفق أي سيناريو محتمل"، موجهًا تحذيرًا مباشرًا إلى "العدو" بضرورة التفكير مليا... 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T13:07+0000
2025-06-12T13:07+0000
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ووفقا لوكالة "تسنيم"، جاء ذلك خلال كلمة سلامي اليوم الخميس، أمام قادة قوات التعبئة في جامعة الإمام الحسين بطهران.وقال سلامي: "نحن مستعدون، هذه حقيقة عشناها لسنوات، فالاستعداد للحرب بأي مقياس هو واجبنا وعملنا، ونحن نملك الخبرة والقوة والاستراتيجية".وفيما أشار إلى ما وصفه بـ"فشل جهود العدو لعزل إيران سياسيًا"، شدد سلامي على أن "طهران أصبحت لاعبا محوريا في المعادلات الإقليمية والدولية، بحيث لا يمكن حل أي قضية من دونها".كما تطرق إلى "الإنجازات الأمنية" الأخيرة، قائلًا: "في الحرب الاستخبارية، التي هي وجه من أوجه الحرب الحديثة، أظهرت إيران تفوقها... والكشف عن اختراق الأمن الصهيوني كان رسالة قوية عن قدراتنا".وختم اللواء سلامي بالتأكيد على ثقته بالشعب الإيراني ووعيه، واصفًا ذلك بأنه "السلاح الحقيقي في المعارك متعددة الأبعاد، سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو معلوماتية".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت في وقت سابق، بقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه وزارة الدفاع (البنتاغون) والجيش الأمريكيين، بوقف التنسيق مع إسرائيل، بشأن شن هجوم مشترك على المنشآت النووية في إيران.وأكدت القناة أن الرئيس ترامب، أجرى اتصالًا هاتفيًا بنتنياهو، وحذّره من "مغبة القيام بهجوم على المنشآت النووية الإيرانية"، في الوقت الذي وصلت به المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، إلى مرحلة متقدمة.
https://sarabic.ae/20250609/الحرس-الثوري-أسطورة-الموساد-انهارت-بالعملية-الاستراتيجية-الإيرانية-1101500066.html
https://sarabic.ae/20250612/الجيش-الإيراني-يطلق-مناورات-عسكرية-مفاجئة-تحت-شعار-اقتدار-القوات-المسلحة-1101593514.html
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إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار
إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار

قائد الحرس الثوري: جاهزون للحرب وإسرائيل لن تصمد أمام قوة إيران

13:07 GMT 12.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemiقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن "إيران مستعدة للقتال وفق أي سيناريو محتمل"، موجهًا تحذيرًا مباشرًا إلى "العدو" بضرورة التفكير مليا في عواقب أفعاله، في إشارة واضحة إلى التوترات مع إسرائيل.
ووفقا لوكالة "تسنيم"، جاء ذلك خلال كلمة سلامي اليوم الخميس، أمام قادة قوات التعبئة في جامعة الإمام الحسين بطهران.
وقال سلامي: "نحن مستعدون، هذه حقيقة عشناها لسنوات، فالاستعداد للحرب بأي مقياس هو واجبنا وعملنا، ونحن نملك الخبرة والقوة والاستراتيجية".
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9 يونيو, 19:51 GMT
وفيما أشار إلى ما وصفه بـ"فشل جهود العدو لعزل إيران سياسيًا"، شدد سلامي على أن "طهران أصبحت لاعبا محوريا في المعادلات الإقليمية والدولية، بحيث لا يمكن حل أي قضية من دونها".

وفي هجوم لافت على إسرائيل، قال القائد العام للحرس الثوري: "يتصور العدو أنه يستطيع مواجهة إيران كما يواجه سكان غزة المحاصرين، لكنه لم يصمد حتى أمام شباب اليمن، فكيف له أن يواجه إيران العظيمة؟".

كما تطرق إلى "الإنجازات الأمنية" الأخيرة، قائلًا: "في الحرب الاستخبارية، التي هي وجه من أوجه الحرب الحديثة، أظهرت إيران تفوقها... والكشف عن اختراق الأمن الصهيوني كان رسالة قوية عن قدراتنا".
وختم اللواء سلامي بالتأكيد على ثقته بالشعب الإيراني ووعيه، واصفًا ذلك بأنه "السلاح الحقيقي في المعارك متعددة الأبعاد، سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو معلوماتية".
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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت في وقت سابق، بقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوجيه وزارة الدفاع (البنتاغون) والجيش الأمريكيين، بوقف التنسيق مع إسرائيل، بشأن شن هجوم مشترك على المنشآت النووية في إيران.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "الرئيس ترامب، أمر بتجميد أو وقف خطط الهجوم المشترك مع إسرائيل على إيران"، مشيرة إلى أنه "سبق وحذّر الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من شن هجوم على إيران".

وأكدت القناة أن الرئيس ترامب، أجرى اتصالًا هاتفيًا بنتنياهو، وحذّره من "مغبة القيام بهجوم على المنشآت النووية الإيرانية"، في الوقت الذي وصلت به المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، إلى مرحلة متقدمة.
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