https://sarabic.ae/20250612/سفير-روسيا-لدى-واشنطن-لا-يوجد-اتفاق-بشأن-عقد-لقاء-بين-بوتين-وترامب-1101580259.html
سفير روسيا لدى واشنطن: لا يوجد اتفاق بشأن عقد لقاء بين بوتين وترامب
سفير روسيا لدى واشنطن: لا يوجد اتفاق بشأن عقد لقاء بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى واشنطن، ألكسندر دارتشييف، اليوم الخميس، أنه لا يوجد اتفاق بعد لعقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، مشيرًا إلى أن العمل... 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T04:41+0000
2025-06-12T04:41+0000
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وقال السفير الروسي للصحفيين: "العمل التحضيري جارٍ (لعقد لقاء بين بوتين ترامب)، ولكن لا توجد هناك اتفاقات محددة".وأضاف دارتشييف أن روسيا أعدت مقترحات بشأن إعادة ممتلكاتها الدبلوماسية، قائلًا: "أعددنا خارطة طريق، وعلى الجانب الأمريكي تقديم رد. لا يوجد رد حتى الآن. وعدوا بتقديم رد في المستقبل القريب".وتابع: "لقد جئت للتو من البيت الأبيض. حيث وجد رئيس الولايات المتحدة الأميركية نافذة في جدول أعماله المزدحم لقبول أوراق الاعتماد والالتقاء شخصيًا به عشية عيد يوم روسيا".وأضاف أنه "من الصعب الآن تحديد ما إذا كان من الممكن مواصلة عملية استعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".ومساء أمس الأربعاء، قدّم دارتشييف، أوراق اعتماده رسميًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وذكرت السفارة الروسية لدى واشنطن، لوكالة "سبوتنيك"، أن "دارتشييف قدّم أوراق اعتماده خلال حفل أقيم في المكتب البيضاوي".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقّع في 6 مارس الماضي، مرسوما بتعيين الدبلوماسي ألكسندر دارتشييف، سفيرا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.وقبل ذلك، سلمت واشنطن موسكو، خلال مشاورات بين وفدي البلدين بإسطنبول، في 27 فبراير/ شباط الماضي، مذكرة رسمية تتضمن الموافقة على تعيين دارتشييف، سفيرًا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.روسيا: موسكو وواشنطن تقرران نقل مفاوضات العلاقات الدبلوماسية من إسطنبول إلى عاصمتيهماوالد إيلون ماسك: وصول ترامب إلى البيت الأبيض أحدث تغييرات إيجابية في الولايات المتحدة
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
سفير روسيا لدى واشنطن: لا يوجد اتفاق بشأن عقد لقاء بين بوتين وترامب
صرح السفير الروسي لدى واشنطن، ألكسندر دارتشييف، اليوم الخميس، أنه لا يوجد اتفاق بعد لعقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ تحضيرًا له.
وقال السفير الروسي للصحفيين: "العمل التحضيري جارٍ (لعقد لقاء بين بوتين ترامب)، ولكن لا توجد هناك اتفاقات محددة".
وأشار السفير الروسي إلى أنه لم يبحث هذا الأمر مع الرئيس الأمريكي، خلال تسليمه أوراق اعتماده، موضحًا أن ذلك لم يكن واردًا ضمن بروتوكول الاجتماع.
وأضاف دارتشييف أن روسيا أعدت مقترحات بشأن إعادة ممتلكاتها الدبلوماسية، قائلًا: "أعددنا خارطة طريق، وعلى الجانب الأمريكي تقديم رد. لا يوجد رد حتى الآن. وعدوا بتقديم رد في المستقبل القريب".
وقال دارتشييف إنه والسفارة، "سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة العلاقات الروسية الأمريكية لإعادتها إلى مسارها الطبيعي والعقلاني"، مضيفًا: "روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، كقوتين عظميين، محكوم عليهما بالتعايش السلمي بعيدًا عن المواجهة".
وتابع: "لقد جئت للتو من البيت الأبيض. حيث وجد رئيس الولايات المتحدة الأميركية نافذة في جدول أعماله المزدحم لقبول أوراق الاعتماد والالتقاء شخصيًا به عشية عيد يوم روسيا".
وأضاف أنه "من الصعب الآن تحديد ما إذا كان من الممكن مواصلة عملية استعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
ومساء أمس الأربعاء، قدّم دارتشييف، أوراق اعتماده رسميًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكرت السفارة الروسية لدى واشنطن، لوكالة "سبوتنيك"، أن "دارتشييف قدّم أوراق اعتماده خلال حفل أقيم في المكتب البيضاوي".
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، قدّم دارتشييف أوراق اعتماده إلى لويس إل. بونو، كبير مسؤولي مكتب الشؤون الأوروبية والأوراسية التابع للخارجية الأمريكية، وذلك خلال حفل غير رسمي في وزارة الخارجية الأمريكية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقّع في 6 مارس الماضي، مرسوما بتعيين الدبلوماسي ألكسندر دارتشييف، سفيرا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقبل ذلك، سلمت واشنطن موسكو، خلال مشاورات بين وفدي البلدين بإسطنبول، في 27 فبراير/ شباط الماضي، مذكرة رسمية تتضمن الموافقة على تعيين دارتشييف، سفيرًا لروسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.