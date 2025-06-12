مئات الليبيين في طريقهم للانضمام إلى "قافلة الصمود" دعما لغزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إجراءات برلين بحق الصحفيين الروس سياسية وتضييق على حرية الصحافة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
الصحة العالمية تعلن استمرار جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة مع زيادة الإصابات في غرب أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن حل الخلاف بين بكين وواشنطن لكن يمكن إدارته
17:00 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما أسباب فشل المعارضة الإسرائيلية في حل الكنيست؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250612/مئات-الليبيين-في-طريقهم-للانضمام-إلى-قافلة-الصمود-دعما-لغزة-1101601774.html
مئات الليبيين في طريقهم للانضمام إلى "قافلة الصمود" دعما لغزة
مئات الليبيين في طريقهم للانضمام إلى "قافلة الصمود" دعما لغزة
سبوتنيك عربي
تنطلق قافلة راجلة من المنطقة الغربية في ليبيا، اليوم الخميس، باتجاه الشرق للانضمام إلى "قافلة الصمود" دعما لغزة، في خطوة رمزية تهدف للضغط من أجل رفع الحصار... 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T14:25+0000
2025-06-12T14:25+0000
حصري
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101552145_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_4c8b3346f5bbf9224da65393ff0f11d2.jpg
وقال أحمد غنية، منسق قافلة دعم غزة عن المنطقة الغربية في ليبيا، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن القافلة الليبية ليست مخصصة لنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.وأكد غنية، أن الوضع الإنساني المأساوي في غزة هو الدافع الأساسي وراء هذه المبادرة، خاصة في ظل موجة الغضب العارمة التي تجتاح الشارع العربي، وقال: "لقد حاولنا مرارًا تنظيم مظاهرات ميدانية، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة، واقتصرت على التعبير الرمزي فقط".وأشار إلى أنه بالتنسيق مع الأشقاء في تونس، ومن خلال جهود حراك "نفير" وحركة "أهالي الزاوية"، عُقدت سلسلة اجتماعات ضمت مختلف الأطراف الليبية من منظمات دعم وإغاثة، جرى خلالها الترتيب لانضمام القافلة الليبية إلى "قافلة الصمود"، وقد لاقت المبادرة دعما واسعا، لا سيما من رجال الأعمال الذين قدموا تبرعات سخية.وأضاف المنسق أن القافلة تضم عددا كبيرا من المتطوعين، ويتم حاليا العمل على تأمين التأشيرات والتسهيلات اللازمة.يذكر أن "قافلة الصمود" قد انطلقت، الاثنين الماضي، من العاصمة التونسية بمشاركة واسعة تجاوزت الألف شخص من تونس، إلى جانب 140 مشاركا من الجزائر، ومن المقرر انضمام عدد كبير من المتضامنين الليبيين لاحقا.وتضم القافلة شخصيات وطنية وبرلمانيين ورؤساء جمعيات ومنظمات، إضافة إلى أطباء ومحامين ونشطاء حقوقيين، في تحرك شعبي تضامني مع قطاع غزة، ورغم انطلاق القافلة، أكد المتحدث باسمها، غسان الهنشيري، أنها لم تتلق حتى الآن أي تصاريح رسمية للدخول إلى الأراضي المصرية.
https://sarabic.ae/20250611/مصر-تعلن-الضوابط-التظيمية-لزيارة-المنطقة-الحدودية-المحاذية-لغزة-1101571851.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0b/1101552145_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_f1be8a4acb6a399d436353b61fe3fc39.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, غزة, قطاع غزة
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, غزة, قطاع غزة

مئات الليبيين في طريقهم للانضمام إلى "قافلة الصمود" دعما لغزة

14:25 GMT 12.06.2025
© Sputnik . Mariam.Gaderaمتحدث باسم قافلة "الصمود": لم نتلق إلى حدّ الآن أي تصاريح رسمية للدخول إلى الأراضي المصرية
متحدث باسم قافلة الصمود: لم نتلق إلى حدّ الآن أي تصاريح رسمية للدخول إلى الأراضي المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
حصري
تنطلق قافلة راجلة من المنطقة الغربية في ليبيا، اليوم الخميس، باتجاه الشرق للانضمام إلى "قافلة الصمود" دعما لغزة، في خطوة رمزية تهدف للضغط من أجل رفع الحصار وإيصال المساعدات.
وقال أحمد غنية، منسق قافلة دعم غزة عن المنطقة الغربية في ليبيا، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن القافلة الليبية ليست مخصصة لنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضح "بل هي قافلة راجلة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع، والضغط من أجل رفع الحصار، ولو من خلال تحفيز الجهات المعنية على إدخال قوافل المساعدات المتوقفة أمام معبر رفح".
وأكد غنية، أن الوضع الإنساني المأساوي في غزة هو الدافع الأساسي وراء هذه المبادرة، خاصة في ظل موجة الغضب العارمة التي تجتاح الشارع العربي، وقال: "لقد حاولنا مرارًا تنظيم مظاهرات ميدانية، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة، واقتصرت على التعبير الرمزي فقط".
وأشار إلى أنه بالتنسيق مع الأشقاء في تونس، ومن خلال جهود حراك "نفير" وحركة "أهالي الزاوية"، عُقدت سلسلة اجتماعات ضمت مختلف الأطراف الليبية من منظمات دعم وإغاثة، جرى خلالها الترتيب لانضمام القافلة الليبية إلى "قافلة الصمود"، وقد لاقت المبادرة دعما واسعا، لا سيما من رجال الأعمال الذين قدموا تبرعات سخية.
معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
مصر تؤكد ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لزيارة المناطق المحاذية لغزة
أمس, 16:54 GMT
وأضاف المنسق أن القافلة تضم عددا كبيرا من المتطوعين، ويتم حاليا العمل على تأمين التأشيرات والتسهيلات اللازمة.
وختم بالقول إنه على الرغم من عدم تحديد العدد النهائي بعد، فإن التوقعات تشير إلى أن المشاركين قد يتجاوز عددهم 400 متطوع، الذين يمثلون مختلف مدن ومناطق الغرب الليبي، ويتوجهون شرقا، في مشهد يعكس حجم التفاعل الشعبي والدعم الكبير لأهل غزة.
يذكر أن "قافلة الصمود" قد انطلقت، الاثنين الماضي، من العاصمة التونسية بمشاركة واسعة تجاوزت الألف شخص من تونس، إلى جانب 140 مشاركا من الجزائر، ومن المقرر انضمام عدد كبير من المتضامنين الليبيين لاحقا.
وتضم القافلة شخصيات وطنية وبرلمانيين ورؤساء جمعيات ومنظمات، إضافة إلى أطباء ومحامين ونشطاء حقوقيين، في تحرك شعبي تضامني مع قطاع غزة، ورغم انطلاق القافلة، أكد المتحدث باسمها، غسان الهنشيري، أنها لم تتلق حتى الآن أي تصاريح رسمية للدخول إلى الأراضي المصرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала