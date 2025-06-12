https://sarabic.ae/20250612/مئات-الليبيين-في-طريقهم-للانضمام-إلى-قافلة-الصمود-دعما-لغزة-1101601774.html
مئات الليبيين في طريقهم للانضمام إلى "قافلة الصمود" دعما لغزة
مئات الليبيين في طريقهم للانضمام إلى "قافلة الصمود" دعما لغزة
سبوتنيك عربي
تنطلق قافلة راجلة من المنطقة الغربية في ليبيا، اليوم الخميس، باتجاه الشرق للانضمام إلى "قافلة الصمود" دعما لغزة، في خطوة رمزية تهدف للضغط من أجل رفع الحصار... 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T14:25+0000
2025-06-12T14:25+0000
2025-06-12T14:25+0000
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وقال أحمد غنية، منسق قافلة دعم غزة عن المنطقة الغربية في ليبيا، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن القافلة الليبية ليست مخصصة لنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.وأكد غنية، أن الوضع الإنساني المأساوي في غزة هو الدافع الأساسي وراء هذه المبادرة، خاصة في ظل موجة الغضب العارمة التي تجتاح الشارع العربي، وقال: "لقد حاولنا مرارًا تنظيم مظاهرات ميدانية، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة، واقتصرت على التعبير الرمزي فقط".وأشار إلى أنه بالتنسيق مع الأشقاء في تونس، ومن خلال جهود حراك "نفير" وحركة "أهالي الزاوية"، عُقدت سلسلة اجتماعات ضمت مختلف الأطراف الليبية من منظمات دعم وإغاثة، جرى خلالها الترتيب لانضمام القافلة الليبية إلى "قافلة الصمود"، وقد لاقت المبادرة دعما واسعا، لا سيما من رجال الأعمال الذين قدموا تبرعات سخية.وأضاف المنسق أن القافلة تضم عددا كبيرا من المتطوعين، ويتم حاليا العمل على تأمين التأشيرات والتسهيلات اللازمة.يذكر أن "قافلة الصمود" قد انطلقت، الاثنين الماضي، من العاصمة التونسية بمشاركة واسعة تجاوزت الألف شخص من تونس، إلى جانب 140 مشاركا من الجزائر، ومن المقرر انضمام عدد كبير من المتضامنين الليبيين لاحقا.وتضم القافلة شخصيات وطنية وبرلمانيين ورؤساء جمعيات ومنظمات، إضافة إلى أطباء ومحامين ونشطاء حقوقيين، في تحرك شعبي تضامني مع قطاع غزة، ورغم انطلاق القافلة، أكد المتحدث باسمها، غسان الهنشيري، أنها لم تتلق حتى الآن أي تصاريح رسمية للدخول إلى الأراضي المصرية.
https://sarabic.ae/20250611/مصر-تعلن-الضوابط-التظيمية-لزيارة-المنطقة-الحدودية-المحاذية-لغزة-1101571851.html
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حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, غزة, قطاع غزة
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, غزة, قطاع غزة
مئات الليبيين في طريقهم للانضمام إلى "قافلة الصمود" دعما لغزة
حصري
تنطلق قافلة راجلة من المنطقة الغربية في ليبيا، اليوم الخميس، باتجاه الشرق للانضمام إلى "قافلة الصمود" دعما لغزة، في خطوة رمزية تهدف للضغط من أجل رفع الحصار وإيصال المساعدات.
وقال أحمد غنية، منسق قافلة دعم غزة عن المنطقة الغربية في ليبيا، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك
"، إن القافلة الليبية ليست مخصصة لنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضح "بل هي قافلة راجلة تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع، والضغط من أجل رفع الحصار، ولو من خلال تحفيز الجهات المعنية على إدخال قوافل المساعدات المتوقفة أمام معبر رفح".
وأكد غنية، أن الوضع الإنساني المأساوي في غزة هو الدافع الأساسي وراء هذه المبادرة، خاصة في ظل موجة الغضب العارمة التي تجتاح الشارع العربي، وقال: "لقد حاولنا مرارًا تنظيم مظاهرات ميدانية، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة، واقتصرت على التعبير الرمزي فقط".
وأشار إلى أنه بالتنسيق مع الأشقاء في تونس، ومن خلال جهود حراك "نفير" وحركة "أهالي الزاوية"، عُقدت سلسلة اجتماعات ضمت مختلف الأطراف الليبية من منظمات دعم وإغاثة، جرى خلالها الترتيب لانضمام القافلة الليبية إلى "قافلة الصمود"، وقد لاقت المبادرة دعما واسعا، لا سيما من رجال الأعمال الذين قدموا تبرعات سخية.
وأضاف المنسق أن القافلة تضم عددا كبيرا من المتطوعين، ويتم حاليا العمل على تأمين التأشيرات والتسهيلات اللازمة.
وختم بالقول إنه على الرغم من عدم تحديد العدد النهائي بعد، فإن التوقعات تشير إلى أن المشاركين قد يتجاوز عددهم 400 متطوع، الذين يمثلون مختلف مدن ومناطق الغرب الليبي، ويتوجهون شرقا، في مشهد يعكس حجم التفاعل الشعبي والدعم الكبير لأهل غزة.
يذكر أن "قافلة الصمود" قد انطلقت، الاثنين الماضي، من العاصمة التونسية بمشاركة واسعة تجاوزت الألف شخص من تونس، إلى جانب 140 مشاركا من الجزائر، ومن المقرر انضمام عدد كبير من المتضامنين الليبيين لاحقا.
وتضم القافلة شخصيات وطنية وبرلمانيين ورؤساء جمعيات ومنظمات، إضافة إلى أطباء ومحامين ونشطاء حقوقيين، في تحرك شعبي تضامني مع قطاع غزة، ورغم انطلاق القافلة، أكد المتحدث باسمها، غسان الهنشيري، أنها لم تتلق حتى الآن أي تصاريح رسمية للدخول
إلى الأراضي المصرية.