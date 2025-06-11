مصر تؤكد ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لزيارة المناطق المحاذية لغزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
الصليب الأحمر يوقف عملياته بالنيجر بعد قرار حكومي بطرد المنظمة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
هل أصبحت الرياضة لعبة سياسية؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
من الملعب
رونالدو يقود البرتغال لتحقيق دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يقدم الغرب تنازلات خلال المفاوضات النووية مع إيران؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
إعادة ربط الاقتصاد السوري بنظام سويفت.. هل ينهي عزلة دمشق؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: إجراءات برلين بحق الصحفيين الروس سياسية وتضييق على حرية الصحافة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250611/مصر-تعلن-الضوابط-التظيمية-لزيارة-المنطقة-الحدودية-المحاذية-لغزة-1101571851.html
مصر تؤكد ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لزيارة المناطق المحاذية لغزة
مصر تؤكد ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لزيارة المناطق المحاذية لغزة
سبوتنيك عربي
رحبت مصر، اليوم الأربعاء، بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحرب والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة... 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T16:54+0000
2025-06-11T17:17+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083393315_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_24ca22c8b4758aaa5f06066e9f205bbb.jpg
وفي بيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية، أكدت مصر "استمرارها في العمل مع كافة المسؤوليات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأبرياء الفلسطينيين".وأشار إلى أنه قد تم بالفعل ترتيب زيارات متعددة لوفود أجنبية، حكومية وغير حكومية، في هذا الإطار.ووفقا للبيان، تشدد مصر على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط لضمان أمن الوفود، وتيسير عمل الهيئات الإغاثية على معبر رفح وداخل قطاع غزة، وتفادي الازدواجية في الطلبات.وتجدد مصر موقفها الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضها للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي الإنساني، مطالبة بإنهاء العدوان وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، بحسب البيان.انطلقت "قافلة الصمود" صباح الإثنين 9 يونيو/حزيران من العاصمة التونسية بمشاركة واسعة تجاوزت الألف شخص من تونس، إلى جانب 140 مشاركًا من الجزائر، ومن المقرر انضمام عدد كبير من المتضامنين الليبيين لاحقًا. وتضم القافلة شخصيات وطنية وبرلمانيين ورؤساء جمعيات ومنظمات، إضافة إلى أطباء ومحامين ونشطاء حقوقيين، في تحرك شعبي تضامني مع قطاع غزة، ورغم انطلاق القافلة، أكد المتحدث باسمها، غسان الهنشيري، أنها لم تتلق حتى الآن أي تصاريح رسمية للدخول إلى الأراضي المصرية.
https://sarabic.ae/20250609/قافلة-الصمود-البرية-تنطلق-من-تونس-نحو-معبر-رفح-المصري-صور-1101472620.html
مصر
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083393315_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6486a6adafb900b308d65735d3892a82.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, الأخبار

مصر تؤكد ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لزيارة المناطق المحاذية لغزة

16:54 GMT 11.06.2025 (تم التحديث: 17:17 GMT 11.06.2025)
© Sputnikمعبر رفح
معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
رحبت مصر، اليوم الأربعاء، بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحرب والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمتواصلة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وفي بيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية، أكدت مصر "استمرارها في العمل مع كافة المسؤوليات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من 2 مليون من الأبرياء الفلسطينيين".
وأضاف البيان أنه في ضوء تزايد الطلبات لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة (معبر رفح) من قبل حقوقيين وبرلمانيين وإعلاميين وممثلي منظمات غير حكومية، تؤكد السلطات المصرية أن تنظيم هذه الزيارات يتم وفق ضوابط وآلية معتمدة تشمل جميع الزائرين، سواء مصريين أو أجانب، من خلال تقديم طلبات عبر السفارات الأجنبية في القاهرة أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية.
وأشار إلى أنه قد تم بالفعل ترتيب زيارات متعددة لوفود أجنبية، حكومية وغير حكومية، في هذا الإطار.
قافلة الصمود البرية تنطلق من تونس نحو معبر رفح المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
قافلة "الصمود" البرية تنطلق من تونس نحو معبر رفح المصري.. صور وفيديو
9 يونيو, 08:11 GMT
ووفقا للبيان، تشدد مصر على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط لضمان أمن الوفود، وتيسير عمل الهيئات الإغاثية على معبر رفح وداخل قطاع غزة، وتفادي الازدواجية في الطلبات.

كما تؤكد مصر ضرورة احترام القوانين المنظمة لدخول أراضيها، بما يشمل الحصول المسبق على التأشيرات أو التصاريح المطلوبة.

وتجدد مصر موقفها الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضها للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي الإنساني، مطالبة بإنهاء العدوان وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، بحسب البيان.
انطلقت "قافلة الصمود" صباح الإثنين 9 يونيو/حزيران من العاصمة التونسية بمشاركة واسعة تجاوزت الألف شخص من تونس، إلى جانب 140 مشاركًا من الجزائر، ومن المقرر انضمام عدد كبير من المتضامنين الليبيين لاحقًا.
وتضم القافلة شخصيات وطنية وبرلمانيين ورؤساء جمعيات ومنظمات، إضافة إلى أطباء ومحامين ونشطاء حقوقيين، في تحرك شعبي تضامني مع قطاع غزة، ورغم انطلاق القافلة، أكد المتحدث باسمها، غسان الهنشيري، أنها لم تتلق حتى الآن أي تصاريح رسمية للدخول إلى الأراضي المصرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала