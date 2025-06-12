https://sarabic.ae/20250612/مصدر-يكشف-حقيقة-محاولات-إيلون-ماسك-لشراء-صواريخ-روسية-1101583798.html
مصدر يكشف حقيقة محاولات إيلون ماسك لشراء صواريخ روسية
مصدر يكشف حقيقة محاولات إيلون ماسك لشراء صواريخ روسية
سبوتنيك عربي
أكد مصدر روسي مطّلع لـ"سبوتنيك"، أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لم يكن ينوي شراء صاروخ روسي في أوائل التسعينيات، بل كان مهتمًا بخدمات الإطلاق. 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T07:34+0000
2025-06-12T07:34+0000
2025-06-12T07:51+0000
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وقال المصدر، الذي شارك في المفاوضات بين ماسك وشركة "كوسموتراس" الروسية، لوكالة "سبوتنيك": "كان هناك لقاء واحد في "كوسموتراس"، وكان اجتماعًا تجاريًا بحتًا ولم يدم طويلًا".وأوضح أن ماسك أراد إطلاق حمولات مختلفة عدة على صواريخ عدة، وليس على صاروخ واحد.وفي وقت سابق، ذكر والد رجل الأعمال إيرول ماسك، خلال مشاركته في "منتدى المستقبل 2050" بالعاصمة الروسية موسكو، أن إيلون في بداية شغفه بمجال الفضاء كمجال تجاري، حاول شراء صاروخ من روسيا، لكنهم رفضوا بيعه ظنا منهم أن الأمر مزحة.وأضاف والد ماسك أن ابنه وبعض الأشخاص، بدأوا بعد ذلك بصنع صاروخ في كاليفورنيا، ما شكّل بداية إنتاج شركة "سبيس إكس".تأثير الذكاء الاصطناعي على الفضاء الإعلامي
https://sarabic.ae/20250609/والد-إيلون-ماسك-يدحض-أكاذيب-الإعلام-الغربي-عن-روسيا-خلال-زيارته-لموسكو-1101488296.html
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روسيا, العالم
مصدر يكشف حقيقة محاولات إيلون ماسك لشراء صواريخ روسية
07:34 GMT 12.06.2025 (تم التحديث: 07:51 GMT 12.06.2025)
أكد مصدر روسي مطّلع لـ"سبوتنيك"، أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لم يكن ينوي شراء صاروخ روسي في أوائل التسعينيات، بل كان مهتمًا بخدمات الإطلاق.
وقال المصدر، الذي شارك في المفاوضات بين ماسك وشركة "كوسموتراس" الروسية، لوكالة "سبوتنيك": "كان هناك لقاء واحد في "كوسموتراس"، وكان اجتماعًا تجاريًا بحتًا ولم يدم طويلًا".
وتابع: "لم يكن فريق ماسك مهتمًا بالصاروخ ذاته، بل بخدمة الإطلاق، أي أنهم كانوا يخططون لإطلاق حمولة خاصة بهم على صاروخ روسي".
وأوضح أن ماسك أراد إطلاق حمولات مختلفة عدة على صواريخ عدة، وليس على صاروخ واحد.
وفي وقت سابق، ذكر والد رجل الأعمال إيرول ماسك، خلال مشاركته في "منتدى المستقبل 2050" بالعاصمة الروسية موسكو، أن إيلون في بداية شغفه بمجال الفضاء كمجال تجاري، حاول شراء صاروخ من روسيا، لكنهم رفضوا بيعه ظنا منهم أن الأمر مزحة.
وأضاف والد ماسك أن ابنه وبعض الأشخاص، بدأوا بعد ذلك بصنع صاروخ في كاليفورنيا، ما شكّل بداية إنتاج شركة "سبيس إكس".