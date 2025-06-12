https://sarabic.ae/20250612/وزير-الخارجية-الأمريكي-يهنأ-الشعب-الروسي-بمناسبة-عيد-يوم-روسيا-الوطني-1101582316.html
وزير الخارجية الأمريكي يهنئ الشعب الروسي بمناسبة عيد "يوم روسيا" الوطني
وزير الخارجية الأمريكي يهنئ الشعب الروسي بمناسبة عيد "يوم روسيا" الوطني
سبوتنيك عربي
هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، الشعب الروسي بمناسبة العيد الوطني "يوم روسيا"، مؤكدًا "التزام واشنطن ببناء علاقات بناءة مع روسيا، من أجل... 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T05:57+0000
2025-06-12T05:57+0000
2025-06-12T05:57+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، نقل تهنئة روبيو، نُشرعلى موقعها الإلكتروني الرسمي: "بالنيابة عن الشعب الأميركي، أهنئ الشعب الروسي بمناسبة يوم روسيا، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الروسي في سعيه المتواصل لتحقيق تطلعاته نحو مستقبل أكثر إشراقًا".كما أعرب روبيو عن أمله في أن "يسهم السلام مع أوكرانيا في تطوير المزيد من العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا".وفي 12 يونيو/ حزيران من كل عام، يحتفل الشعب الروسي بالعيد الوطني وهو يوم قومي يطلق عليه "يوم روسيا".وكانت روسيا قد أعلنت نفسها دولة ذات سيادة، ضمن الاتحاد السوفييتي، في 12 يونيو عام 1990، في المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتيية.عشية "يوم روسيا"... علم عملاق يرفرف وسط موسكو
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية الأمريكي يهنئ الشعب الروسي بمناسبة عيد "يوم روسيا" الوطني
هنأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الخميس، الشعب الروسي بمناسبة العيد الوطني "يوم روسيا"، مؤكدًا "التزام واشنطن ببناء علاقات بناءة مع روسيا، من أجل السلام مع أوكرانيا".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، نقل تهنئة روبيو، نُشرعلى موقعها الإلكتروني الرسمي: "بالنيابة عن الشعب الأميركي، أهنئ الشعب الروسي بمناسبة يوم روسيا، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الروسي في سعيه المتواصل لتحقيق تطلعاته نحو مستقبل أكثر إشراقًا".
وأضاف: "ننتهز هذه الفرصة لنؤكد مجددًا رغبة الولايات المتحدة في التعاون البنّاء مع روسيا الاتحادية لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا".
كما أعرب روبيو عن أمله في أن "يسهم السلام مع أوكرانيا في تطوير المزيد من العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا".
وفي 12 يونيو/ حزيران من كل عام، يحتفل الشعب الروسي بالعيد الوطني وهو يوم قومي يطلق عليه "يوم روسيا".
وكانت روسيا قد أعلنت نفسها دولة ذات سيادة، ضمن الاتحاد السوفييتي، في 12 يونيو عام 1990، في المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتيية.