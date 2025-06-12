https://sarabic.ae/20250612/ويتكوف-إيران-النووية-تشكل-تهديدا-وجوديا-على-إسرائيل-1101581513.html
ويتكوف: إيران النووية تشكل تهديدا وجوديا على إسرائيل
ويتكوف: إيران النووية تشكل تهديدا وجوديا على إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، بأن "إيران النووية تشكل تهديدا وجوديا على إسرائيل"، على حد قوله. 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T05:36+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن ويتكوف، أنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاتفيًا، حالة التوتر المتزايدة في الشرق الأوسط.وشدد ويتكوف، خلال الاتصال الهاتفي، على "عدم السماح أبدا لإيران بتخصيب اليورانيوم أو تطوير قدرة نووية بأي شكل"، مدعيًا أن "طهران تملك كمية كبيرة من الصواريخ ما يمثل تهديدا وجوديا لأمريكا والعالم والخليج".وزعم ويتكوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو أول رئيس يستطيع أيضًا "أن يكون رئيس وزراء إسرائيل، دون أن يُسيء إلى رئيس الوزراء نتنياهو".ويشار إلى أن أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني، بدأت في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العمانية مسقط.واستضافت السفارة العمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.وفي 23 مايو 2025، أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اختتام الجولة الـ5 من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في روما، مشيرًا إلى أنه تم إحراز بعض التقدم لكنه لم يكن حاسما.وتصرّ الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.
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إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, العالم
ويتكوف: إيران النووية تشكل تهديدا وجوديا على إسرائيل
صرح المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الخميس، بأن "إيران النووية تشكل تهديدا وجوديا على إسرائيل"، على حد قوله.
ونقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن ويتكوف، أنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاتفيًا، حالة التوتر المتزايدة في الشرق الأوسط.
وشدد ويتكوف، خلال الاتصال الهاتفي، على "عدم السماح أبدا لإيران بتخصيب اليورانيوم أو تطوير قدرة نووية بأي شكل"، مدعيًا أن "طهران تملك كمية كبيرة من الصواريخ ما يمثل تهديدا وجوديا لأمريكا والعالم والخليج".
وأضاف ستيف ويتكوف
، أن "امتلاك إيران لكميات كبيرة من الصواريخ يُمثل تهديدا وجوديا لا يقل خطورة عن التهديد النووي، وهو تهديد وجودي للولايات المتحدة وللعالم الحر ولجميع دول الخليج. يجب أن نكون حازمين ومتحدين في مواجهة هذا التهديد".
وزعم ويتكوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو أول رئيس يستطيع أيضًا "أن يكون رئيس وزراء إسرائيل، دون أن يُسيء إلى رئيس الوزراء نتنياهو".
ويشار إلى أن أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حول البرنامج النووي الإيراني
، بدأت في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العمانية مسقط.
واستضافت السفارة العمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 من الشهر ذاته.
وفي 11 مايو الماضي، انعقدت في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات، وأعربت كل من الولايات المتحدة وإيران، عن تفاؤلهما بشأن المفاوضات النووية.
وفي 23 مايو 2025، أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، اختتام الجولة الـ5 من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في روما، مشيرًا إلى أنه تم إحراز بعض التقدم لكنه لم يكن حاسما.
وتصرّ الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران
أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.