الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل الهجوم الإيراني على تل أبيب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
الصحة العالمية تعلن استمرار جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة مع زيادة الإصابات في غرب أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن حل الخلاف بين بكين وواشنطن لكن يمكن إدارته
17:00 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما أسباب فشل المعارضة الإسرائيلية في حل الكنيست؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
08:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:40 GMT
13 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
10:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
الصحة العالمية تعلن استمرار جدري القرود كحالة طوارئ صحية عامة مع زيادة الإصابات في غرب أفريقيا
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
ما أسباب فشل المعارضة الإسرائيلية في حل الكنيست؟
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
16:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
16:39 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي يغتال قائد الحرس الثوري الإيراني ورئيس أركان الجيش، روبيو: لم يكن هناك تدخل أو مساعدة أمريكية لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نووي إيران.. تشكيك من ترامب وتصعيد في الوكالة الذرية و تدخل روسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250613/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تفاصيل-الهجوم-الإيراني-على-تل-أبيب-1101641451.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل الهجوم الإيراني على تل أبيب
الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل الهجوم الإيراني على تل أبيب
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، تفاصيل الهجوم الإيراني الذي تعرضت له تل أبيب، مساء اليوم الجمعة، ردا على هجوم إسرائيل على طهران فجر اليوم. 13.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-13T20:15+0000
2025-06-13T20:15+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101641152_0:68:1000:631_1920x0_80_0_0_a21e84dd76b2385b27e122e5ff85ca81.jpg
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس"، إن "النظام الإيراني أطلق أقل من 100 صاروخ في دفعتيْن نحو إسرائيل".وأضاف أن "معظم هذه الصواريخ تم اعتراضه أو لم يصل إلى مبتغاه"، مشيرا إلى أن "هناك عدد محدود من المباني التي أصيب بعضها نتيجة شظايا عمليات الاعتراض".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الجمعة، بدء عملية عسكرية أطلق عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدف خلالها عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي الواسع النطاق على إيران اليوم.وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات على عشرات الأهداف في إسرائيل شملت مراكز عسكرية وقواعد جوية.وتابع: "منظومات الدفاع تعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية وعلى السكان دخول أماكن محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر"، حسب بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على موقع "إكس"، اليوم الجمعة.ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق أخرى من إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران، وفقاً لمراسل وكالة "سبوتنيك".كما تم رصد عشرات الصواريخ الإيرانية البالستية المتجهة إلى إسرائيل من جنوب لبنان والبقاع.ورصدت صور متداولة تفجيرات في تل أبيب وقالت إنها نتيجة الهجمات الإيرانية.وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه تم رصد عشرات الصواريخ في سماء إسرائيل، بينما أشارت "هآرتس" إلى أن تم رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250613/ولي-العهد-السعودي-يبحث-مع-ترامب-التصعيد-الإسرائيلي-ضد-إيران-1101640543.html
https://sarabic.ae/20250613/بث-مباشر-أهم-تطورات-الضربة-الإسرائيلية-على-إيران-ورد-طهران-عليها---1101617247.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101641152_88:0:976:666_1920x0_80_0_0_d7f5b1c4f546a2eb32ed53fd366e36d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل الهجوم الإيراني على تل أبيب

20:15 GMT 13.06.2025
© AP Photo / Leo Correaتل أبيب تتعرض لقصف إيراني، 13 يونيو/ حزيران 2025
تل أبيب تتعرض لقصف إيراني، 13 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، تفاصيل الهجوم الإيراني الذي تعرضت له تل أبيب، مساء اليوم الجمعة، ردا على هجوم إسرائيل على طهران فجر اليوم.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس"، إن "النظام الإيراني أطلق أقل من 100 صاروخ في دفعتيْن نحو إسرائيل".
وأضاف أن "معظم هذه الصواريخ تم اعتراضه أو لم يصل إلى مبتغاه"، مشيرا إلى أن "هناك عدد محدود من المباني التي أصيب بعضها نتيجة شظايا عمليات الاعتراض".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الجمعة، بدء عملية عسكرية أطلق عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدف خلالها عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي الواسع النطاق على إيران اليوم.
وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".
الرئيس دونالد ترامب يصل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لالتقاط صورة جماعية مع قادة مجلس التعاون الخليجي خلال قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
ولي العهد السعودي يبحث مع ترامب التصعيد الإسرائيلي ضد إيران
19:48 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات على عشرات الأهداف في إسرائيل شملت مراكز عسكرية وقواعد جوية.
وتابع: "منظومات الدفاع تعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية وعلى السكان دخول أماكن محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر"، حسب بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على موقع "إكس"، اليوم الجمعة.
ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق أخرى من إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران، وفقاً لمراسل وكالة "سبوتنيك".
تل أبيب تتعرض لقصف إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
بث مباشر... إيران ترد على الضربات الإسرائيلية.. فيديو وصور
19:32 GMT
كما تم رصد عشرات الصواريخ الإيرانية البالستية المتجهة إلى إسرائيل من جنوب لبنان والبقاع.
ورصدت صور متداولة تفجيرات في تل أبيب وقالت إنها نتيجة الهجمات الإيرانية.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه تم رصد عشرات الصواريخ في سماء إسرائيل، بينما أشارت "هآرتس" إلى أن تم رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... إيران ترد على الضربات الإسرائيلية.. فيديو وصور19:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала