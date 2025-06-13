https://sarabic.ae/20250613/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تفاصيل-الهجوم-الإيراني-على-تل-أبيب-1101641451.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل الهجوم الإيراني على تل أبيب
الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل الهجوم الإيراني على تل أبيب
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، تفاصيل الهجوم الإيراني الذي تعرضت له تل أبيب، مساء اليوم الجمعة، ردا على هجوم إسرائيل على طهران فجر اليوم. 13.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-13T20:15+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس"، إن "النظام الإيراني أطلق أقل من 100 صاروخ في دفعتيْن نحو إسرائيل".وأضاف أن "معظم هذه الصواريخ تم اعتراضه أو لم يصل إلى مبتغاه"، مشيرا إلى أن "هناك عدد محدود من المباني التي أصيب بعضها نتيجة شظايا عمليات الاعتراض".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الجمعة، بدء عملية عسكرية أطلق عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدف خلالها عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي الواسع النطاق على إيران اليوم.وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات على عشرات الأهداف في إسرائيل شملت مراكز عسكرية وقواعد جوية.وتابع: "منظومات الدفاع تعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية وعلى السكان دخول أماكن محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر"، حسب بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على موقع "إكس"، اليوم الجمعة.ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق أخرى من إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران، وفقاً لمراسل وكالة "سبوتنيك".كما تم رصد عشرات الصواريخ الإيرانية البالستية المتجهة إلى إسرائيل من جنوب لبنان والبقاع.ورصدت صور متداولة تفجيرات في تل أبيب وقالت إنها نتيجة الهجمات الإيرانية.وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه تم رصد عشرات الصواريخ في سماء إسرائيل، بينما أشارت "هآرتس" إلى أن تم رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250613/ولي-العهد-السعودي-يبحث-مع-ترامب-التصعيد-الإسرائيلي-ضد-إيران-1101640543.html
https://sarabic.ae/20250613/بث-مباشر-أهم-تطورات-الضربة-الإسرائيلية-على-إيران-ورد-طهران-عليها---1101617247.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل الهجوم الإيراني على تل أبيب
أعلن الجيش الإسرائيلي، تفاصيل الهجوم الإيراني الذي تعرضت له تل أبيب، مساء اليوم الجمعة، ردا على هجوم إسرائيل على طهران فجر اليوم.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس"، إن "النظام الإيراني أطلق أقل من 100 صاروخ في دفعتيْن نحو إسرائيل".
وأضاف أن "معظم هذه الصواريخ تم اعتراضه أو لم يصل إلى مبتغاه"، مشيرا إلى أن "هناك عدد محدود من المباني التي أصيب بعضها نتيجة شظايا عمليات الاعتراض".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الجمعة، بدء عملية عسكرية أطلق عليها اسم "الوعد الصادق 3
"، استهدف خلالها عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي الواسع النطاق على إيران اليوم.
وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".
وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات على عشرات الأهداف في إسرائيل شملت مراكز عسكرية وقواعد جوية.
وتابع: "منظومات الدفاع تعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية وعلى السكان دخول أماكن محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر"، حسب بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على موقع "إكس"، اليوم الجمعة.
ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق أخرى من إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من إيران، وفقاً لمراسل وكالة "سبوتنيك
".
كما تم رصد عشرات الصواريخ الإيرانية البالستية المتجهة إلى إسرائيل من جنوب لبنان والبقاع.
ورصدت صور متداولة تفجيرات في تل أبيب وقالت إنها نتيجة الهجمات الإيرانية.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه تم رصد عشرات الصواريخ في سماء إسرائيل، بينما أشارت "هآرتس" إلى أن تم رصد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.