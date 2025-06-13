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نتنياهو: سيكون هناك رد إيراني والأيام المقبلة صعبة
نتنياهو: سيكون هناك رد إيراني والأيام المقبلة صعبة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل نفذت هجوما واسعا ضد إيران استهدف مفاعل "نطنز" وعددا من العلماء النوويين. 13.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-13T15:37+0000
2025-06-13T15:50+0000
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بنيامين نتنياهو
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وأكد نتنياهو، في كلمة نشرها على موقع "إكس"، اليوم الجمعة، أن العملية "لم تكن صدفة" وتم تحديد موعدها في نهاية أبريل/ نيسان الماضي لكن تم تنفيذها اليوم لأسباب عملياتية.وقال نتنياهو إن القرار بضرب البرنامج النووي الإيراني إن تل أبيب أطلعت واشنطن مسبقًا على العملية، لكن دون مشاركة عسكرية أمريكية.وأضاف أن "الصواريخ الإيرانية تمثل تهديدًا وجوديًا"، مشيرًا إلى أن طهران تعمل على تعزيز منظومتها الباليستية منذ الضربة السابقة.وأكد نتنياهو مقتل عدد من قادة الأركان والعلماء النوويين الإيرانيين، مضيفًا أن الهدف الرئيسي للعملية هو إنهاء قدرة إيران على تصنيع الصواريخ. كما صرّح أنه تواصل مع زعماء عالميين أقروا بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، معترفًا بعدم معرفة موعد انتهاء العملية حاليًا، لكنه أشار إلى استعداد حكومته لمواجهة الرد الإيراني المتوقع.وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترا كبيرا على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية "الأسد الصاعد" التي استهدفت إيران، فجر الجمعة 13 يونيو/ حزيران 2025، وسط ترقب عالمي لطريقة الرد الإيراني.وأعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن القوات المسلحة الإيرانية تلقت الأوامر لتنفيذ عقاب شديد بحق المعتدين، وذلك في أعقاب شن إسرائيل سلسلة هجمات على إيران.وأعلنت إسرائيل أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.
https://sarabic.ae/20250613/إعلام-أمريكي-واشنطن-تنقل-سفنا-إلى-الشرق-الأوسط-بعد-الضربات-الإسرائيلية-على-إيران-1101629597.html
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أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, بنيامين نتنياهو

نتنياهو: سيكون هناك رد إيراني والأيام المقبلة صعبة

15:37 GMT 13.06.2025 (تم التحديث: 15:50 GMT 13.06.2025)
© AP Photo / Ronen Zvulunرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Ronen Zvulun
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل نفذت هجوما واسعا ضد إيران استهدف مفاعل "نطنز" وعددا من العلماء النوويين.
وأكد نتنياهو، في كلمة نشرها على موقع "إكس"، اليوم الجمعة، أن العملية "لم تكن صدفة" وتم تحديد موعدها في نهاية أبريل/ نيسان الماضي لكن تم تنفيذها اليوم لأسباب عملياتية.
وقال نتنياهو إن القرار بضرب البرنامج النووي الإيراني إن تل أبيب أطلعت واشنطن مسبقًا على العملية، لكن دون مشاركة عسكرية أمريكية.
وأضاف أن "الصواريخ الإيرانية تمثل تهديدًا وجوديًا"، مشيرًا إلى أن طهران تعمل على تعزيز منظومتها الباليستية منذ الضربة السابقة.
وأكد نتنياهو مقتل عدد من قادة الأركان والعلماء النوويين الإيرانيين، مضيفًا أن الهدف الرئيسي للعملية هو إنهاء قدرة إيران على تصنيع الصواريخ. كما صرّح أنه تواصل مع زعماء عالميين أقروا بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، معترفًا بعدم معرفة موعد انتهاء العملية حاليًا، لكنه أشار إلى استعداد حكومته لمواجهة الرد الإيراني المتوقع.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترا كبيرا على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية "الأسد الصاعد" التي استهدفت إيران، فجر الجمعة 13 يونيو/ حزيران 2025، وسط ترقب عالمي لطريقة الرد الإيراني.
سفينة حربية أمريكية قبالة سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
إعلام أمريكي: واشنطن تنقل سفنا إلى الشرق الأوسط بعد الضربات الإسرائيلية على إيران
14:25 GMT
وأعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن القوات المسلحة الإيرانية تلقت الأوامر لتنفيذ عقاب شديد بحق المعتدين، وذلك في أعقاب شن إسرائيل سلسلة هجمات على إيران.
وأعلنت إسرائيل أنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة ذرية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الضربات تهدف إلى تقويض البنية التحتية النووية ومصانع الصواريخ الباليستية والقدرات العسكرية لإيران.
© Sputnikخريطة توزع أهداف الضربات الإسرائيلية في إيران
خريطة توزع أهداف الضربات الإسرائيلية في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
خريطة توزع أهداف الضربات الإسرائيلية في إيران
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... إيران ترد على الضربات الإسرائيلية.. فيديو وصور19:32 GMT
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