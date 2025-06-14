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بوتين يبلغ نظيره الأمريكي باستعداد روسيا مواصلة المفاوضات مع أوكرانيا
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الرئيسان المصري والتركي: التصعيد الإسرائيلي يهدد بكارثة إقليمية
الرئيسان المصري والتركي: التصعيد الإسرائيلي يهدد بكارثة إقليمية
سبوتنيك عربي
حذر الرئيسان المصري والتركي، عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، اليوم السبت، من التداعيات الكارثية المحتملة للتصعيد الإسرائيلي الجاري، مؤكدين، أنه "يُهدد... 14.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-14T16:25+0000
2025-06-14T16:25+0000
الرئيس عبدالفتاح السيسي
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
مصر
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إسرائيل
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من أردوغان، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والتصعيد الإسرائيلي المتسارع في المنطقة، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وشدد الرئيسان المصري والتركي خلال اتصالهما، على "ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية، والعودة إلى المفاوضات بين أمريكا وإيران بوساطة سلطنة عمان، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق حل سلمي للأزمة الراهنة".وأشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى "أهمية تبني مقاربة شاملة للتعامل مع شواغل الأمن الإقليمي، من خلال تفعيل معاهدة عدم الانتشار النووي، والعمل على إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تشمل جميع دول الإقليم". كما جدد السيسي التأكيد على أن "الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الضمان الحقيقي لتحقيق السلام الدائم واستقرار المنطقة".وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصالهما الهاتفي، "رفضهما الكامل لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية"، وشددا على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مع الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك من أجل استعادة الاستقرار الإقليمي". وشنت إسرائيل، فجر أمس الجمعة، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.
https://sarabic.ae/20250614/مصر-توضح-حقيقة-حدوث-تغير-في-الخلفية-الإشعاعية-داخل-أراضيها-1101660101.html
https://sarabic.ae/20250614/أردوغان-هجمات-إسرائيل-على-إيران-أثبتت-أن-حكومة-نتنياهو-تشكل-تهديدا-لأمن-المنطقة--1101662134.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, مصر, العالم العربي, إسرائيل
الرئيس عبدالفتاح السيسي, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, مصر, العالم العربي, إسرائيل

الرئيسان المصري والتركي: التصعيد الإسرائيلي يهدد بكارثة إقليمية

16:25 GMT 14.06.2025
© AP Photo / Francisco Secoالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Francisco Seco
تابعنا عبر
حذر الرئيسان المصري والتركي، عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، اليوم السبت، من التداعيات الكارثية المحتملة للتصعيد الإسرائيلي الجاري، مؤكدين، أنه "يُهدد استقرار وأمن المنطقة بالكامل، ويعرض شعوبها لمخاطر جسيمة قد تدفع الشرق الأوسط نحو حالة من الفوضى الشاملة".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من أردوغان، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والتصعيد الإسرائيلي المتسارع في المنطقة، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وشدد الرئيسان المصري والتركي خلال اتصالهما، على "ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية، والعودة إلى المفاوضات بين أمريكا وإيران بوساطة سلطنة عمان، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق حل سلمي للأزمة الراهنة".
مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2025
مصر توضح حقيقة حدوث تغير في الخلفية الإشعاعية داخل أراضيها
13:54 GMT
وأشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى "أهمية تبني مقاربة شاملة للتعامل مع شواغل الأمن الإقليمي، من خلال تفعيل معاهدة عدم الانتشار النووي، والعمل على إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تشمل جميع دول الإقليم".
كما جدد السيسي التأكيد على أن "الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الضمان الحقيقي لتحقيق السلام الدائم واستقرار المنطقة".
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصالهما الهاتفي، "رفضهما الكامل لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية"، وشددا على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مع الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك من أجل استعادة الاستقرار الإقليمي".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2025
أردوغان: هجمات إسرائيل على إيران أثبتت أن حكومة نتنياهو تشكل تهديدا لأمن المنطقة
15:49 GMT
وشنت إسرائيل، فجر أمس الجمعة، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.
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