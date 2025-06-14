دراسة غربية تكشف مفاجأة وفوائد مذهلة لطعام شهير في الشرق الأوسط

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بوتين يبلغ نظيره الأمريكي باستعداد روسيا مواصلة المفاوضات مع أوكرانيا
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
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القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
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29 د
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رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
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عالم سبوتنيك
هجوم إسرائيلي يغتال قائد الحرس الثوري الإيراني ورئيس أركان الجيش، روبيو: لم يكن هناك تدخل أو مساعدة أمريكية لإسرائيل
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ملفات ساخنة
نووي إيران.. تشكيك من ترامب وتصعيد في الوكالة الذرية و تدخل روسي
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رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
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ملفات ساخنة
نووي إيران.. تشكيك من ترامب وتصعيد في الوكالة الذرية و تدخل روسي
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
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هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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هل تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد على دمشق قبيل أي مفاوضات محتملة؟
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https://sarabic.ae/20250614/دراسة-غربية-تكشف-مفاجأة-وفوائد-مذهلة-لطعام-شهير-في-الشرق-الأوسط-1101660784.html
دراسة غربية تكشف مفاجأة وفوائد مذهلة لطعام شهير في الشرق الأوسط
دراسة غربية تكشف مفاجأة وفوائد مذهلة لطعام شهير في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة غربية حديثة عن مفاجأة غذائية تتعلق بطعام شائع في مطابخ الشرق الأوسط، إذ توصل الباحثون إلى فوائد صحية مذهلة لهذا المكون البسيط، أبرزها دعم صحة القلب... 14.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-14T14:52+0000
2025-06-14T14:52+0000
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وأظهر البحث الذي عُرضت نتائجة مؤخرا في مؤتمر "Nutrition 2025"، وهو الاجتماع السنوي الرائد للجمعية الأمريكية للتغذية، في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، أن الحمص قد يساهم في خفض الكوليسترول والالتهابات لدى المصابين بمرحلة ما قبل السكري، بفضل محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان.ورغم أن الدراسة شملت 72 مشاركا فقط، واستمرت 12 أسبوعا، إلا أن النتائج تتماشى مع أبحاث سابقة تؤكد دور الحمص في تعزيز صحة القلب وتحسين مستويات السكر في الدم، وفقا لموقع "Medical News Today".وأشارت الدراسة إلى أن كوب واحد من الحمص يحتوي على أكثر من 12.5 غراما من الألياف و15 غرامًا من البروتين، بالإضافة إلى معادن مثل الحديد والمغنيسيوم، وكل ذلك بأقل من 270 سعرة حرارية.ولم يكن الحمص وحده هو نجم الدراسة؛ إذ أشارت نتائج مماثلة إلى أن الفاصوليا السوداء تقدم فوائد مشابهة، إذ يحتوي كوب واحد منها على نحو 15 غراما من البروتين والألياف، وأقل من 230 سعرة حرارية.وتحتوي الفاصوليا السوداء على مضادات أكسدة قوية مثل "الأنثوسيانين"، وتعد مصدرا غنيا بالبروتين والألياف والعناصر الضرورية لصحة الدماغ وضغط الدم. وأكد خبراء تغذية أن دمج هذه البقوليات ضمن نظام غذائي نباتي يساعد في تقوية المناعة وصحة الأمعاء، ويُحاكي تأثير بعض أدوية إنقاص الوزن من حيث كبح الشهية والشعور بالشبع.وخلصت الدراسة أنه بشكل عام، تعد البقوليات مثل الحمص والفاصوليا السوداء خيارا غذائيا بسيطا ومغذيا، يحمل فوائد وقائية وعلاجية لقلبك وصحتك العامة.
https://sarabic.ae/20250402/في-طبق-واحد-دراسة-تكشف-عن-فوائد-مدهشة-لـالحمص-السوري--1099161703.html
https://sarabic.ae/20250613/دراسة-صادمة-طعام-محبب-للملايين-حول-العالم-قد-يسبب-مرضا-مميتا-1101634853.html
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علوم, الصحة, منوعات
علوم, الصحة, منوعات

دراسة غربية تكشف مفاجأة وفوائد مذهلة لطعام شهير في الشرق الأوسط

14:52 GMT 14.06.2025
© Photo / Unsplash/ Kyle Brinkerسلطة حمص
سلطة حمص - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2025
© Photo / Unsplash/ Kyle Brinker
تابعنا عبر
كشفت دراسة غربية حديثة عن مفاجأة غذائية تتعلق بطعام شائع في مطابخ الشرق الأوسط، إذ توصل الباحثون إلى فوائد صحية مذهلة لهذا المكون البسيط، أبرزها دعم صحة القلب وخفض الكوليسترول.
وأظهر البحث الذي عُرضت نتائجة مؤخرا في مؤتمر "Nutrition 2025"، وهو الاجتماع السنوي الرائد للجمعية الأمريكية للتغذية، في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، أن الحمص قد يساهم في خفض الكوليسترول والالتهابات لدى المصابين بمرحلة ما قبل السكري، بفضل محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان.
ورغم أن الدراسة شملت 72 مشاركا فقط، واستمرت 12 أسبوعا، إلا أن النتائج تتماشى مع أبحاث سابقة تؤكد دور الحمص في تعزيز صحة القلب وتحسين مستويات السكر في الدم، وفقا لموقع "Medical News Today".
صحن حمص شهي من الوجبات الشهيرة في الشرق الاوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
مجتمع
في طبق واحد... دراسة تكشف عن فوائد مدهشة لـ"الحمص السوري"
2 أبريل, 13:15 GMT
وأشارت الدراسة إلى أن كوب واحد من الحمص يحتوي على أكثر من 12.5 غراما من الألياف و15 غرامًا من البروتين، بالإضافة إلى معادن مثل الحديد والمغنيسيوم، وكل ذلك بأقل من 270 سعرة حرارية.
ولم يكن الحمص وحده هو نجم الدراسة؛ إذ أشارت نتائج مماثلة إلى أن الفاصوليا السوداء تقدم فوائد مشابهة، إذ يحتوي كوب واحد منها على نحو 15 غراما من البروتين والألياف، وأقل من 230 سعرة حرارية.
جهاز لتنظير القولون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
مجتمع
دراسة صادمة: طعام محبب للملايين حول العالم قد يسبب مرضا مميتا
أمس, 16:24 GMT
وتحتوي الفاصوليا السوداء على مضادات أكسدة قوية مثل "الأنثوسيانين"، وتعد مصدرا غنيا بالبروتين والألياف والعناصر الضرورية لصحة الدماغ وضغط الدم.
وأكد خبراء تغذية أن دمج هذه البقوليات ضمن نظام غذائي نباتي يساعد في تقوية المناعة وصحة الأمعاء، ويُحاكي تأثير بعض أدوية إنقاص الوزن من حيث كبح الشهية والشعور بالشبع.
وخلصت الدراسة أنه بشكل عام، تعد البقوليات مثل الحمص والفاصوليا السوداء خيارا غذائيا بسيطا ومغذيا، يحمل فوائد وقائية وعلاجية لقلبك وصحتك العامة.
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