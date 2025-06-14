https://sarabic.ae/20250614/دراسة-غربية-تكشف-مفاجأة-وفوائد-مذهلة-لطعام-شهير-في-الشرق-الأوسط-1101660784.html

دراسة غربية تكشف مفاجأة وفوائد مذهلة لطعام شهير في الشرق الأوسط

دراسة غربية تكشف مفاجأة وفوائد مذهلة لطعام شهير في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة غربية حديثة عن مفاجأة غذائية تتعلق بطعام شائع في مطابخ الشرق الأوسط، إذ توصل الباحثون إلى فوائد صحية مذهلة لهذا المكون البسيط، أبرزها دعم صحة القلب... 14.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-14T14:52+0000

2025-06-14T14:52+0000

2025-06-14T14:52+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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وأظهر البحث الذي عُرضت نتائجة مؤخرا في مؤتمر "Nutrition 2025"، وهو الاجتماع السنوي الرائد للجمعية الأمريكية للتغذية، في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، أن الحمص قد يساهم في خفض الكوليسترول والالتهابات لدى المصابين بمرحلة ما قبل السكري، بفضل محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان.ورغم أن الدراسة شملت 72 مشاركا فقط، واستمرت 12 أسبوعا، إلا أن النتائج تتماشى مع أبحاث سابقة تؤكد دور الحمص في تعزيز صحة القلب وتحسين مستويات السكر في الدم، وفقا لموقع "Medical News Today".وأشارت الدراسة إلى أن كوب واحد من الحمص يحتوي على أكثر من 12.5 غراما من الألياف و15 غرامًا من البروتين، بالإضافة إلى معادن مثل الحديد والمغنيسيوم، وكل ذلك بأقل من 270 سعرة حرارية.ولم يكن الحمص وحده هو نجم الدراسة؛ إذ أشارت نتائج مماثلة إلى أن الفاصوليا السوداء تقدم فوائد مشابهة، إذ يحتوي كوب واحد منها على نحو 15 غراما من البروتين والألياف، وأقل من 230 سعرة حرارية.وتحتوي الفاصوليا السوداء على مضادات أكسدة قوية مثل "الأنثوسيانين"، وتعد مصدرا غنيا بالبروتين والألياف والعناصر الضرورية لصحة الدماغ وضغط الدم. وأكد خبراء تغذية أن دمج هذه البقوليات ضمن نظام غذائي نباتي يساعد في تقوية المناعة وصحة الأمعاء، ويُحاكي تأثير بعض أدوية إنقاص الوزن من حيث كبح الشهية والشعور بالشبع.وخلصت الدراسة أنه بشكل عام، تعد البقوليات مثل الحمص والفاصوليا السوداء خيارا غذائيا بسيطا ومغذيا، يحمل فوائد وقائية وعلاجية لقلبك وصحتك العامة.

https://sarabic.ae/20250402/في-طبق-واحد-دراسة-تكشف-عن-فوائد-مدهشة-لـالحمص-السوري--1099161703.html

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