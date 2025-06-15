https://sarabic.ae/20250615/إيران-مستعدون-لتوقيع-اتفاق-يضمن-عدم-امتلاكنا-أسلحة-نووية-مع-تمسكنا-بحقوقنا-النووية-1101675267.html

إيران: مستعدون لتوقيع اتفاق يضمن عدم امتلاكنا أسلحة نووية مع تمسكنا بحقوقنا النووية

إيران: مستعدون لتوقيع اتفاق يضمن عدم امتلاكنا أسلحة نووية مع تمسكنا بحقوقنا النووية

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق يضمن عدم امتلاكها للأسلحة النووية. 15.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-15T07:45+0000

2025-06-15T07:45+0000

2025-06-15T08:04+0000

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101674853_0:0:1011:569_1920x0_80_0_0_3d17c33c55ad6e6404750cbb17ab8e3c.jpg

وقال عراقجي في لقاء مع السفراء والبعثات الدبلوماسية في طهران، بثّه التلفزيون الإيراني: "نحن مستعدون لأي اتفاق يهدف إلى ضمان عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية، لأن الأسلحة النووية محظورة وفقًا لمبادئنا، ولكن إذا كان الهدف هو حرمان إيران من حقوقها النووية، فبالطبع لسنا مستعدين لمثل هذا الاتفاق".وذكر عراقجي، أن إسرائيل لا تريد التوصل إلى أي اتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".ترامب يحذر إيران من مغبة الهجوم على أمريكا

https://sarabic.ae/20250615/5-قتلى-وعشرات-المفقودين-وأكثر-من-100إصابة-جراء-سقوط-صواريخ-إيرانية-على-مبنى-في-تل-أبيب-1101671422.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران