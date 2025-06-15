https://sarabic.ae/20250615/الجيش-الإسرائيلي-ضربنا-منشأة-نووية-إيرانية-في-أصفهان-فيديو-1101679030.html

الجيش الإسرائيلي: ضربنا منشأة نووية إيرانية في أصفهان.. فيديو

الجيش الإسرائيلي: ضربنا منشأة نووية إيرانية في أصفهان.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، عن استهدافها منشأة نووية إيرانية تقع في مدينة أصفهان، دون الإفصاح عن حجم الخسائر الناتجة عن الهجوم. 15.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-15T11:10+0000

2025-06-15T11:10+0000

2025-06-15T11:10+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102212/45/1022124523_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_656fe1289450675f05d5b2e015e6d7ad.jpg

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الضربة استهدفت منشأة نووية داخل إيران، لكنه لم يحدد توقيت تنفيذ العملية. وكتب أدرعي في منشوره: "الجيش الإسرائيلي ضرب بقوة المنشأة النووية الايرانية في أصفهان، هذه هي منشأة استراتيجية ومهمة لم تسلم من ضرباتنا". وتابع: "نواصل تسديد الضربات القوية لقدرات النظام الإيراني الاستراتيجية وخاصة تلك المتعلقة بالمشروع النووي".يأتي هذا بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنذارا عاجلا للمواطنين الإيرانيين، دعاهم فيه إلى إخلاء المناطق المحيطة بالمنشآت النووية ومرافق الأسلحة في مختلف أنحاء إيران بشكل فوري.وجاء في بيان الجيش: "نحث كل من يتواجد حاليا أو خلال الساعات المقبلة داخل مواقع الأسلحة والمنشآت النووية في إيران أو الجهات الداعمة لها، على مغادرتها فورا".وأضاف البيان: "من أجل سلامتكم، نطالبكم بإخلاء هذه المواقع وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر"، محذرا من أن البقاء قرب تلك المنشآت يعرض حياة المدنيين للخطر.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".

https://sarabic.ae/20250615/إيران-تعلن-تدمير-44-طائرة-إسرائيلية-مسيرة-خلال-الـ48-ساعة-الماضية-1101676628.html

إسرائيل

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم, أخبار العالم الآن