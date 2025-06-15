https://sarabic.ae/20250615/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-إنذارا-عاجلا-للإيرانيين-1101675520.html

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا للإيرانيين

الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا للإيرانيين

سبوتنيك عربي

حث الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، المدنيين الإيرانيين على إخلاء المنشآت العسكرية والنووية، بعد موجة من الغارات الإسرائيلية على أهداف عسكرية. 15.06.2025, سبوتنيك عربي

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ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تحذيرا باللغتين العربية والفارسية للإيرانيين: "إنذار عاجل إلى سكان إيران، نحث كل المتواجدين في هذه الساعة أو في المستقبل القريب في كافة مفاعل الأسلحة في إيران والجهات الداعمة لهم".وتابع: "من أجل سلامتكم، نطالبكم باخلاء هذه المنشآت فورا من تلك المفاعل، وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر، إن الوجود بالقرب من هذه المنشات يعرض حياتكم للخطر".وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران اليوم.وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".

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