https://sarabic.ae/20250615/فيدان-ولافروف-يبحثان-هاتفيا-تطورات-الوضع-بين-إيران-وإسرائيل-1101680239.html
فيدان ولافروف يبحثان هاتفيا تطورات الوضع بين إيران وإسرائيل
فيدان ولافروف يبحثان هاتفيا تطورات الوضع بين إيران وإسرائيل
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، بأن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتركي هاكان فيدان، أجريا محادثة هاتفية وناقشا الصراع بين إسرائيل... 15.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-15T11:51+0000
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أُجري اليوم (15 يونيو/حزيران) اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".وأضاف: "وناقش الطرفان بالاتصال الصراع بين إسرائيل وإيران، والعواقب العالمية والإقليمية المحتملة لهذا التوتر".وأضاف المصدر أن "الوزير فيدان قال إن ما يحدث مثير للقلق، وإن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وحل الخلاف، بشأن الأنشطة النووية الإيرانية".وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".كاتس: القيادة الإيرانية تحول طهران إلى بيروت وسكانها إلى رهائن
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, إيران, إسرائيل
روسيا, أخبار تركيا اليوم, إيران, إسرائيل
فيدان ولافروف يبحثان هاتفيا تطورات الوضع بين إيران وإسرائيل
11:51 GMT 15.06.2025 (تم التحديث: 12:05 GMT 15.06.2025)
أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، بأن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتركي هاكان فيدان، أجريا محادثة هاتفية وناقشا الصراع بين إسرائيل وإيران.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أُجري اليوم (15 يونيو/حزيران) اتصال هاتفي بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".
وأضاف: "وناقش الطرفان بالاتصال الصراع بين إسرائيل وإيران، والعواقب العالمية والإقليمية المحتملة لهذا التوتر".
وبحسب المصدر، أكد وزير الخارجية التركي أن الصراع لا يمكن إنهاؤه إلا من خلال الدبلوماسية.
وأضاف المصدر أن "الوزير فيدان قال إن ما يحدث مثير للقلق، وإن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وحل الخلاف، بشأن الأنشطة النووية الإيرانية".
وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب
بمئات الصواريخ.
وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".
وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.
وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية
التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".