مصدر دبلوماسي تركي: أنقرة تنتظر من موسكو وكييف تفاصيل بشأن موعد جولة المفاوضات المقبلة

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
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المقهى الثقافي
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14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:31 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:28 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
نووي إيران.. تشكيك من ترامب وتصعيد في الوكالة الذرية و تدخل روسي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
15 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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صدى الحياة
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
إيران تطلق عملية الوعد الصادق ٣ ردا على الهجوم الإسرائيلي، وموسكو تؤكد ضرورة العودة للدبلوماسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد على دمشق قبيل أي مفاوضات محتملة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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19 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:28 GMT
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مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:23 GMT
13 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تسعى إسرائيل لفرض واقع جديد على دمشق قبيل أي مفاوضات محتملة؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
16:33 GMT
27 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
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أمساليوم
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250615/مصدر-دبلوماسي-تركي-أنقرة-تنتظر-من-موسكو-وكييف-تفاصيل-بشأن-موعد-جولة-المفاوضات-المقبلة---1101676751.html
مصدر دبلوماسي تركي: أنقرة تنتظر من موسكو وكييف تفاصيل بشأن موعد جولة المفاوضات المقبلة
مصدر دبلوماسي تركي: أنقرة تنتظر من موسكو وكييف تفاصيل بشأن موعد جولة المفاوضات المقبلة
سبوتنيك عربي
كشف مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الأحد، أن أنقرة تنتظر من موسكو وكييف تفاصيل محددة بشأن موعد عقد الجولة المقبلة من المفاوضات الروسية الأوكرانية. 15.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-15T09:08+0000
2025-06-15T09:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار تركيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "ننتظر تفاصيل من الطرفين بشأن المواعيد، وعندما يعلنان استعدادهما ستكون أبوابنا مفتوحة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أمس في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد موسكو لمواصلة المفاوضات مع كييف بعد 22 يونيو/حزيران، بحسب ما أفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين.وصرح أوشاكوف للصحفيين: "أبلغ رئيسنا، دونالد ترامب بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول في 2 يونيو".وأوضح أن الرئيس الروسي أبلغ الرئيس الأمريكي بتبادل أسرى الحرب، بمن فيهم المصابون بجروح خطيرة، وكذلك أسرى الحرب الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.وعقدت يوم 2 يونيو/ حزيران الجاري، الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة في قصر "سيراغان" في إسطنبول، وتبادل الطرفان خلاله مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات فلاديمير ميدينسكي، يوم الأربعاء الماضي، تقريرًا حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي جرت في إسطنبول.وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الفيديو: "سأطلب من فلاديمير روستيسلافوفيتش ميدينسكي، مشاركة نتائج زيارته ومفاوضاته في إسطنبول".وفي السياق ذاته، أشار ميدينسكي إلى أن "كييف أكدت موقفها في مفاوضات إسطنبول، بالبدء بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا واستخدامه للتحضير للقمة"، مؤكدًا أن روسيا دعت خلال المفاوضات إلى التركيز على صياغة شروط سلام وليس مجرد هدنة.
https://sarabic.ae/20250613/مصدر-لـسبوتنيك-روسيا-سلمت-اليوم-إلى-أوكرانيا-1200-جثة-لجنود-أوكرانيين-1101631858.html
https://sarabic.ae/20250614/بوتين-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-نظيره-الأمريكي-1101663114.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

مصدر دبلوماسي تركي: أنقرة تنتظر من موسكو وكييف تفاصيل بشأن موعد جولة المفاوضات المقبلة

09:08 GMT 15.06.2025
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورمفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول
مفاوضات بين الوفدين الروسي والأمريكي في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
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كشف مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الأحد، أن أنقرة تنتظر من موسكو وكييف تفاصيل محددة بشأن موعد عقد الجولة المقبلة من المفاوضات الروسية الأوكرانية.
وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "ننتظر تفاصيل من الطرفين بشأن المواعيد، وعندما يعلنان استعدادهما ستكون أبوابنا مفتوحة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أمس في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد موسكو لمواصلة المفاوضات مع كييف بعد 22 يونيو/حزيران، بحسب ما أفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين.
وصرح أوشاكوف للصحفيين: "أبلغ رئيسنا، دونالد ترامب بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول في 2 يونيو".
بدء عملية نقل جثث الجنود وفقا لـاتفاقيات إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": روسيا سلمت اليوم إلى أوكرانيا 1200 جثة لجنود أوكرانيين
13 يونيو, 14:53 GMT
وأوضح أن الرئيس الروسي أبلغ الرئيس الأمريكي بتبادل أسرى الحرب، بمن فيهم المصابون بجروح خطيرة، وكذلك أسرى الحرب الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.
وعقدت يوم 2 يونيو/ حزيران الجاري، الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة في قصر "سيراغان" في إسطنبول، وتبادل الطرفان خلاله مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.
وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات فلاديمير ميدينسكي، يوم الأربعاء الماضي، تقريرًا حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي جرت في إسطنبول.
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2025
بوتين يبلغ نظيره الأمريكي باستعداد روسيا مواصلة المفاوضات مع أوكرانيا
أمس, 16:09 GMT
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الفيديو: "سأطلب من فلاديمير روستيسلافوفيتش ميدينسكي، مشاركة نتائج زيارته ومفاوضاته في إسطنبول".
وفي السياق ذاته، أشار ميدينسكي إلى أن "كييف أكدت موقفها في مفاوضات إسطنبول، بالبدء بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا واستخدامه للتحضير للقمة"، مؤكدًا أن روسيا دعت خلال المفاوضات إلى التركيز على صياغة شروط سلام وليس مجرد هدنة.
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