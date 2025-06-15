https://sarabic.ae/20250615/مصدر-دبلوماسي-تركي-أنقرة-تنتظر-من-موسكو-وكييف-تفاصيل-بشأن-موعد-جولة-المفاوضات-المقبلة---1101676751.html
مصدر دبلوماسي تركي: أنقرة تنتظر من موسكو وكييف تفاصيل بشأن موعد جولة المفاوضات المقبلة
مصدر دبلوماسي تركي: أنقرة تنتظر من موسكو وكييف تفاصيل بشأن موعد جولة المفاوضات المقبلة
سبوتنيك عربي
كشف مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الأحد، أن أنقرة تنتظر من موسكو وكييف تفاصيل محددة بشأن موعد عقد الجولة المقبلة من المفاوضات الروسية الأوكرانية. 15.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-15T09:08+0000
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وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "ننتظر تفاصيل من الطرفين بشأن المواعيد، وعندما يعلنان استعدادهما ستكون أبوابنا مفتوحة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أمس في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداد موسكو لمواصلة المفاوضات مع كييف بعد 22 يونيو/حزيران، بحسب ما أفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين.وصرح أوشاكوف للصحفيين: "أبلغ رئيسنا، دونالد ترامب بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول في 2 يونيو".وأوضح أن الرئيس الروسي أبلغ الرئيس الأمريكي بتبادل أسرى الحرب، بمن فيهم المصابون بجروح خطيرة، وكذلك أسرى الحرب الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.وعقدت يوم 2 يونيو/ حزيران الجاري، الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة في قصر "سيراغان" في إسطنبول، وتبادل الطرفان خلاله مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات فلاديمير ميدينسكي، يوم الأربعاء الماضي، تقريرًا حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي جرت في إسطنبول.وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الفيديو: "سأطلب من فلاديمير روستيسلافوفيتش ميدينسكي، مشاركة نتائج زيارته ومفاوضاته في إسطنبول".وفي السياق ذاته، أشار ميدينسكي إلى أن "كييف أكدت موقفها في مفاوضات إسطنبول، بالبدء بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا واستخدامه للتحضير للقمة"، مؤكدًا أن روسيا دعت خلال المفاوضات إلى التركيز على صياغة شروط سلام وليس مجرد هدنة.
https://sarabic.ae/20250613/مصدر-لـسبوتنيك-روسيا-سلمت-اليوم-إلى-أوكرانيا-1200-جثة-لجنود-أوكرانيين-1101631858.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
مصدر دبلوماسي تركي: أنقرة تنتظر من موسكو وكييف تفاصيل بشأن موعد جولة المفاوضات المقبلة
كشف مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الأحد، أن أنقرة تنتظر من موسكو وكييف تفاصيل محددة بشأن موعد عقد الجولة المقبلة من المفاوضات الروسية الأوكرانية.
وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "ننتظر تفاصيل من الطرفين بشأن المواعيد، وعندما يعلنان استعدادهما ستكون أبوابنا مفتوحة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أمس في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، استعداد موسكو لمواصلة المفاوضات مع كييف بعد 22 يونيو/حزيران، بحسب ما أفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، للصحفيين.
وصرح أوشاكوف للصحفيين: "أبلغ رئيسنا، دونالد ترامب بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول في 2 يونيو".
وأوضح أن الرئيس الروسي أبلغ الرئيس الأمريكي بتبادل أسرى الحرب، بمن فيهم المصابون بجروح خطيرة، وكذلك أسرى الحرب الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.
وعقدت يوم 2 يونيو/ حزيران الجاري، الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
في تركيا، واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة في قصر "سيراغان" في إسطنبول، وتبادل الطرفان خلاله مذكرات تفاهم بشأن تسوية النزاع.
وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات فلاديمير ميدينسكي، يوم الأربعاء الماضي، تقريرًا حول نتائج الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية، التي جرت في إسطنبول.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الفيديو: "سأطلب من فلاديمير روستيسلافوفيتش ميدينسكي، مشاركة نتائج زيارته ومفاوضاته في إسطنبول".
وفي السياق ذاته، أشار ميدينسكي إلى أن "كييف أكدت موقفها في مفاوضات إسطنبول، بالبدء بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا واستخدامه للتحضير للقمة"، مؤكدًا أن روسيا دعت خلال المفاوضات إلى التركيز على صياغة شروط سلام وليس مجرد هدنة.