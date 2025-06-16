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أسعار إمدادات الطاقة إلى أوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل

أسعار إمدادات الطاقة إلى أوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل

سبوتنيك عربي

واصلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاتها في بداية التعاملات الأوروبية في ظل المخاوف من احتمالات اتساع نطاق الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، وتأثيرات ذلك على أسواق... 16.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-16T12:56+0000

2025-06-16T12:56+0000

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أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل سبوتنيك عربي أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل

وارتفعت أسعار العقود الآجلة القياسية للتعاملات الأوروبية في جلسة صباح الاثنين، بنسبة 2.2 في المئة بعد ارتفاعها يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع بنحو 5 في المئة.وأضاف: "هناك أيضا ارتفاع في الطلب على الغاز في أوروبا مع اقتراب التخزين لفصل الشتاء، خاص مع ارتفاع الاستهلاك هذا الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة".وأوضح الخبير أن أوروبا "تعتمد بشكل رئيسي على إمدادات النفط والغاز من الخليج إلى جانب الغاز التركي والروسي، ومعظم هذه الإمدادات يتم تصديرها ونقلها من الخليج عبر مضيق هرمز الذي تلوح إيران الآن بغلقه".وتابع: "كما أن التوترات في البحر الأحمر ونشاط "أنصار الله" (الحوثيين) يؤثر على الإمدادات عبر قناة السويس، ومجرد التلويح بإغلاق المضيق يتسبب في رفع الأسعار مباشرة.وقال: "إغلاق مضيق هرمز يضر بإيران نفسها وبحلفائها، ومن غير المرجح أن تذهب إلى تنفيذ هذا التهديد".واعتبر الخبير أن ارتفاع الطلب في أوروبا ناجم عن "ارتفاع الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وثانيا قرب موعد ملء الخزانات الأوروبية الفارغة استعدادا للشتاء" مشيرا إلى أن العطل المفاجئ الذي أصاب واردات الغاز من النرويج أسهم أيضا في تعزيز العامل النفسي في رفع الأسعار، في وجود السيناريوهات القاتمة مع ذهاب إسرائيل إلى استهداف منشآت النفط في إيران، وبدء التوقف الجزئي لإنتاج حقل بإرس بعد استهدافه".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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