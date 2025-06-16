https://sarabic.ae/20250616/إعلام-ترامب-عارض-في-البداية-العملية-الإسرائيلية-ضد-إيران-1101712577.html

إعلام: ترامب عارض في البداية العملية الإسرائيلية ضد إيران

إعلام: ترامب عارض في البداية العملية الإسرائيلية ضد إيران

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان في البداية يعارض العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، مشيرة إلى... 16.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-16T12:46+0000

2025-06-16T12:46+0000

2025-06-16T12:46+0000

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "عارض الرئيس دونالد ترامب العمل العسكري الإسرائيلي ضد إيران، مفضلاً المفاوضات على القصف. لكن في الأيام التي سبقت الضربات، أصبح مقتنعاً بأن مخاوف إسرائيل المتزايدة بشأن قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم مبررة".وفي الوقت ذاته، أوضح مسؤولون أمريكيون أن "ترامب ما زال لا يوافق على كل ما تريده إسرائيل، وبعد بدء حملتها العسكرية، جمع الإسرائيليون معلومات استخباراتية كان من شأنها أن تمكنهم من اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، حيث قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة العملية إلى ترامب، الذي رفضها رفضًا قاطعًا (ترامب)".وذكرت تلك الوسائل نقلا عن المصادر أن خيارات دعم إسرائيل التي نظر فيها ترامب تشمل الدعم اللوجستي مثل تزويد الطائرات المقاتلة الإسرائيلية بالوقود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستخدام قدرات الحرب الإلكترونية للجيش الأمريكي.وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.

https://sarabic.ae/20250616/الخارجية-الإيرانية-الدعم-الأمريكي-الشامل-لإسرائيل-يضع-الأمن-في-الشرق-الأوسط-تحت-تهديد-غير-مسبوق-1101703139.html

https://sarabic.ae/20250616/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سكان-طهران-سيدفعون-الثمن-قريبا-1101698849.html

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