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بث مباشر.. مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
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الإنسان والثقافة
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نبض افريقيا
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لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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https://sarabic.ae/20250616/إعلام-ترامب-عارض-في-البداية-العملية-الإسرائيلية-ضد-إيران-1101712577.html
إعلام: ترامب عارض في البداية العملية الإسرائيلية ضد إيران
إعلام: ترامب عارض في البداية العملية الإسرائيلية ضد إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان في البداية يعارض العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، مشيرة إلى... 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T12:46+0000
2025-06-16T12:46+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "عارض الرئيس دونالد ترامب العمل العسكري الإسرائيلي ضد إيران، مفضلاً المفاوضات على القصف. لكن في الأيام التي سبقت الضربات، أصبح مقتنعاً بأن مخاوف إسرائيل المتزايدة بشأن قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم مبررة".وفي الوقت ذاته، أوضح مسؤولون أمريكيون أن "ترامب ما زال لا يوافق على كل ما تريده إسرائيل، وبعد بدء حملتها العسكرية، جمع الإسرائيليون معلومات استخباراتية كان من شأنها أن تمكنهم من اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، حيث قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة العملية إلى ترامب، الذي رفضها رفضًا قاطعًا (ترامب)".وذكرت تلك الوسائل نقلا عن المصادر أن خيارات دعم إسرائيل التي نظر فيها ترامب تشمل الدعم اللوجستي مثل تزويد الطائرات المقاتلة الإسرائيلية بالوقود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستخدام قدرات الحرب الإلكترونية للجيش الأمريكي.وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.
https://sarabic.ae/20250616/الخارجية-الإيرانية-الدعم-الأمريكي-الشامل-لإسرائيل-يضع-الأمن-في-الشرق-الأوسط-تحت-تهديد-غير-مسبوق-1101703139.html
https://sarabic.ae/20250616/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سكان-طهران-سيدفعون-الثمن-قريبا-1101698849.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: ترامب عارض في البداية العملية الإسرائيلية ضد إيران

12:46 GMT 16.06.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان في البداية يعارض العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، مشيرة إلى أنه توصل في وقت لاحق إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل لديها أسباب للقيام بعملية عسكرية وأن على واشنطن أن تمنحها بعض الدعم.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "عارض الرئيس دونالد ترامب العمل العسكري الإسرائيلي ضد إيران، مفضلاً المفاوضات على القصف. لكن في الأيام التي سبقت الضربات، أصبح مقتنعاً بأن مخاوف إسرائيل المتزايدة بشأن قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم مبررة".

وأشارت التقارير إلى أنه وبعد إحاطة عسكرية داخلية حول خطط إسرائيل لمهاجمة إيران، أعطى ترامب "موافقة ضمنية" لإسرائيل لتنفيذ هذه العملية.

وفي الوقت ذاته، أوضح مسؤولون أمريكيون أن "ترامب ما زال لا يوافق على كل ما تريده إسرائيل، وبعد بدء حملتها العسكرية، جمع الإسرائيليون معلومات استخباراتية كان من شأنها أن تمكنهم من اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، حيث قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة العملية إلى ترامب، الذي رفضها رفضًا قاطعًا (ترامب)".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
الخارجية الإيرانية: الدعم الأمريكي الشامل لإسرائيل يضع الأمن في الشرق الأوسط تحت تهديد غير مسبوق
08:05 GMT
وذكرت تلك الوسائل نقلا عن المصادر أن خيارات دعم إسرائيل التي نظر فيها ترامب تشمل الدعم اللوجستي مثل تزويد الطائرات المقاتلة الإسرائيلية بالوقود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستخدام قدرات الحرب الإلكترونية للجيش الأمريكي.

وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي: سكان طهران سيدفعون الثمن قريبا
05:56 GMT
وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.

ووصف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في رسالة إلى المواطنين، الهجمات الإسرائيلية على إيران بالجريمة، قائلاً إن إسرائيل ستواجه "مصيرًا مريرًا ورهيبًا".

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.
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