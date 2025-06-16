https://sarabic.ae/20250616/بوتين-يبحث-مع-أردوغان-التطورات-الأخيرة-في-الشرق-الأوسط-1101709680.html
بوتين يبحث مع أردوغان التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط
بوتين يبحث مع أردوغان التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، أن "دوامة العنف التي بدأت بهجوم إسرائيل على إيران تهدد أمن المنطقة بأكملها". 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T11:02+0000
2025-06-16T11:02+0000
2025-06-16T11:27+0000
روسيا
العالم
إيران
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080684380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a239ec5b3972e83d0e846fcb029cdcaa.jpg
أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية، اليوم الاثنين، وناقشا الصراع بين إسرائيل وإيران، وفقًا لما ذكره مكتب الرئيس التركي. وأفاد المكتب بأن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وناقشا خلال المحادثة الصراع بين إسرائيل وإيران، والعلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية".وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على الاتصالات المحتملة للرئيس الروسي بشأن الوساطة في الشرق الأوسط: "روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة إذا لزم الأمر، بما في ذلك المقترحات التي سبق أن قدمها الرئيس بوتين في محادثة سابقة مع الرئيس ترامب".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 13 يونيو/حزيران، من أجل التوصل إلى اتفاق بين البلدين.وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.
https://sarabic.ae/20250616/الكرملين-روسيا-مستعدة-لتقديم-الوساطة-بين-إيران-وإسرائيل-1101708448.html
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080684380_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5d40263e307b89005702a46034ed3e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, إيران, إسرائيل
روسيا, العالم, إيران, إسرائيل
بوتين يبحث مع أردوغان التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط
11:02 GMT 16.06.2025 (تم التحديث: 11:27 GMT 16.06.2025)
أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، أن "دوامة العنف التي بدأت بهجوم إسرائيل على إيران تهدد أمن المنطقة بأكملها".
أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية، اليوم الاثنين، وناقشا الصراع بين إسرائيل وإيران، وفقًا لما ذكره مكتب الرئيس التركي.
وأفاد المكتب بأن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وناقشا خلال المحادثة الصراع بين إسرائيل وإيران، والعلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية".
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة في حل النزاع بين إيران وإسرائيل.
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على الاتصالات المحتملة للرئيس الروسي بشأن الوساطة في الشرق الأوسط: "روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة إذا لزم الأمر، بما في ذلك المقترحات التي سبق أن قدمها الرئيس بوتين في محادثة سابقة مع الرئيس ترامب".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثات هاتفية
مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 13 يونيو/حزيران، من أجل التوصل إلى اتفاق بين البلدين.
وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران
في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب
بمئات الصواريخ.
وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.