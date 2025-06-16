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بث مباشر.. مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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19 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:28 GMT
5 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
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لبنان والعالم
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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المقهى الثقافي
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13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
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11:03 GMT
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11:48 GMT
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12:03 GMT
26 د
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رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
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بوتين يبحث مع أردوغان التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط
بوتين يبحث مع أردوغان التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، أن "دوامة العنف التي بدأت بهجوم إسرائيل على إيران تهدد أمن المنطقة بأكملها". 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T11:02+0000
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أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية، اليوم الاثنين، وناقشا الصراع بين إسرائيل وإيران، وفقًا لما ذكره مكتب الرئيس التركي. وأفاد المكتب بأن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وناقشا خلال المحادثة الصراع بين إسرائيل وإيران، والعلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية".وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على الاتصالات المحتملة للرئيس الروسي بشأن الوساطة في الشرق الأوسط: "روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة إذا لزم الأمر، بما في ذلك المقترحات التي سبق أن قدمها الرئيس بوتين في محادثة سابقة مع الرئيس ترامب".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 13 يونيو/حزيران، من أجل التوصل إلى اتفاق بين البلدين.وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.
https://sarabic.ae/20250616/الكرملين-روسيا-مستعدة-لتقديم-الوساطة-بين-إيران-وإسرائيل-1101708448.html
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روسيا, العالم, إيران, إسرائيل
روسيا, العالم, إيران, إسرائيل

بوتين يبحث مع أردوغان التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط

11:02 GMT 16.06.2025 (تم التحديث: 11:27 GMT 16.06.2025)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوراستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، أن "دوامة العنف التي بدأت بهجوم إسرائيل على إيران تهدد أمن المنطقة بأكملها".
أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية، اليوم الاثنين، وناقشا الصراع بين إسرائيل وإيران، وفقًا لما ذكره مكتب الرئيس التركي.
وأفاد المكتب بأن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وناقشا خلال المحادثة الصراع بين إسرائيل وإيران، والعلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية".
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة في حل النزاع بين إيران وإسرائيل.
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على الاتصالات المحتملة للرئيس الروسي بشأن الوساطة في الشرق الأوسط: "روسيا لا تزال مستعدة لتقديم خدمات الوساطة إذا لزم الأمر، بما في ذلك المقترحات التي سبق أن قدمها الرئيس بوتين في محادثة سابقة مع الرئيس ترامب".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
الكرملين: روسيا مستعدة لتقديم الوساطة بين إيران وإسرائيل
10:32 GMT
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 13 يونيو/حزيران، من أجل التوصل إلى اتفاق بين البلدين.
وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.
وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.
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