صحيفة: طائرات أمريكية تغادر قواعدها بأعداد غير مسبوقة

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بث مباشر.. مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
10:28 GMT
5 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
إيران تلوح بتوسيع الضربات على إسرائيل ،وتل أبيب تهدد بـ"حرق طهران"
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الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
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183 د
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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18 د
المقهى الثقافي
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الإنسان والثقافة
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روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
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رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
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https://sarabic.ae/20250616/صحيفة-طائرات-أمريكية-تغادر-قواعدها-بأعداد-غير-مسبوقة-1101702562.html
صحيفة: طائرات أمريكية تغادر قواعدها بأعداد غير مسبوقة
صحيفة: طائرات أمريكية تغادر قواعدها بأعداد غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن طائرات التزود بالوقود جوا من طراز "كي سي-135" و"كي سي-46" التابعة للقوات الجوية الأمريكية غادرت قواعدها بأعداد... 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T07:31+0000
2025-06-16T07:31+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "نفذت القوات الجوية الأمريكية عملية نشر غير مسبوقة لطائرات التزويد الجوي من طراز "كي سي-135" و"كي سي-46"، عبر المحيط الأطلسي من قواعد في البر الرئيسي الأمريكي، مما أثار تكهنات جدية بأن الطائرة قد تكون مخصصة للخدمة في الحرب الإسرائيلية الإيرانية الجارية".وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".
https://sarabic.ae/20250616/بزشكيان-أمريكا-تمارس-الابتزاز-وتخالف-الأعراف-الدولية-بالسماح-لإسرائيل-بمهاجمة-بلدنا--1101697656.html
https://sarabic.ae/20250615/ترامب-نأمل-في-التوصل-إلى-اتفاق-بين-إيران-وإسرائيل-1101695518.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

صحيفة: طائرات أمريكية تغادر قواعدها بأعداد غير مسبوقة

07:31 GMT 16.06.2025
© AP Photoطائرات مقاتلة أمريكية
طائرات مقاتلة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن طائرات التزود بالوقود جوا من طراز "كي سي-135" و"كي سي-46" التابعة للقوات الجوية الأمريكية غادرت قواعدها بأعداد غير مسبوقة، مشيرة إلى احتمالية استخدامها في الصراع بين إسرائيل وإيران.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "نفذت القوات الجوية الأمريكية عملية نشر غير مسبوقة لطائرات التزويد الجوي من طراز "كي سي-135" و"كي سي-46"، عبر المحيط الأطلسي من قواعد في البر الرئيسي الأمريكي، مما أثار تكهنات جدية بأن الطائرة قد تكون مخصصة للخدمة في الحرب الإسرائيلية الإيرانية الجارية".

وذكرت مجلة "ميليتري ووتش" أن 30 طائرة للتزود بالوقود غادرت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل، ليل اليوم الاثنين، وأن عددها في ازدياد مستمر.

الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
بزشكيان: أمريكا تمارس الابتزاز وتخالف الأعراف الدولية بالسماح لإسرائيل بمهاجمة بلدنا
05:11 GMT
وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2025
ترامب: نأمل في التوصل إلى اتفاق بين إيران وإسرائيل
أمس, 22:52 GMT
وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران اليوم.

وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".
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