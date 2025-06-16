https://sarabic.ae/20250616/صحيفة-طائرات-أمريكية-تغادر-قواعدها-بأعداد-غير-مسبوقة-1101702562.html

صحيفة: طائرات أمريكية تغادر قواعدها بأعداد غير مسبوقة

صحيفة: طائرات أمريكية تغادر قواعدها بأعداد غير مسبوقة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن طائرات التزود بالوقود جوا من طراز "كي سي-135" و"كي سي-46" التابعة للقوات الجوية الأمريكية غادرت قواعدها بأعداد... 16.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-16T07:31+0000

2025-06-16T07:31+0000

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "نفذت القوات الجوية الأمريكية عملية نشر غير مسبوقة لطائرات التزويد الجوي من طراز "كي سي-135" و"كي سي-46"، عبر المحيط الأطلسي من قواعد في البر الرئيسي الأمريكي، مما أثار تكهنات جدية بأن الطائرة قد تكون مخصصة للخدمة في الحرب الإسرائيلية الإيرانية الجارية".وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية "الوعد الصادق 3" التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.وأظهرت لقطات متداولة مشاهد لدمار وصفته بعض التقارير بأنه غير مسبوق في تل أبيب، بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إيران خرقت الخطوط الحمراء بإطلاق الصواريخ على مناطق مدنية، على حد وصفه، مضيفا: "مستمرون في الدفاع عن مواطني إسرائيل والنظام الإيراني سيدفع ثمنا كبيرا لقاء أفعاله".وجاء في بيان للحرس الثوري الإيراني: "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي قام بها الكيان الإرهابي الصهيوني الوحشي هذا الصباح ضد مناطق إيرانية... بدأ الحرس الثوري الإسلامي رده الساحق والدقيق ضد عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للكيان الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة، وأطلق على هذه العملية "الوعد الصادق 3".

https://sarabic.ae/20250616/بزشكيان-أمريكا-تمارس-الابتزاز-وتخالف-الأعراف-الدولية-بالسماح-لإسرائيل-بمهاجمة-بلدنا--1101697656.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل