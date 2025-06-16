https://sarabic.ae/20250616/ممثلون-عن-140-دولة-ومنطقة-يشاركون-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1101707457.html
ممثلون عن 140 دولة ومنطقة يشاركون في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
ممثلون عن 140 دولة ومنطقة يشاركون في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
سبوتنيك عربي
صرّح مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة تنظيم منتدى بطرسبورغ، أنطون كوبياكوف، أن ممثلين عن 140 دولة ومنطقة أكدوا مشاركتهم في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي... 16.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-16T09:59+0000
2025-06-16T09:59+0000
2025-06-16T10:00+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
سانت بطرسبرغ
أخبار روسيا
العالم
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وقال كوبياكوف في بيان صحفي صادر عن مؤسسة "روسكونغرس": "أكد 20 ألف ممثل عن 140 دولة ومنطقة مشاركتهم في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، مؤكدا أن ذلك "يُظهر الإقبال الكبير على المنتدى كمنصة موثوقة تطوّر حلولا عملية، وتحدد مجالات التعاون الدولي والتنمية المستدامة في ظل الظروف العالمية الجديدة".وجاء في البرقية التي نشرها موقع الكرملين الإلكتروني: "الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب، وأن روسيا تدافع باستمرار عن مبادئ التنمية السيادية واحترام الهوية الثقافية والحضارية للدول والشعوب".وسيعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 في الفترة من 18 إلى 21 يونيو. وسيكون الموضوع الرئيسي للمنتدى الاقتصادي الدولي 2025 هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, سانت بطرسبرغ, أخبار روسيا, العالم
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, سانت بطرسبرغ, أخبار روسيا, العالم
ممثلون عن 140 دولة ومنطقة يشاركون في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
09:59 GMT 16.06.2025 (تم التحديث: 10:00 GMT 16.06.2025)
صرّح مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة تنظيم منتدى بطرسبورغ، أنطون كوبياكوف، أن ممثلين عن 140 دولة ومنطقة أكدوا مشاركتهم في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 المقرر انعقاده في 18 حزيران/ يونيو الجاري.
وقال كوبياكوف في بيان صحفي صادر عن مؤسسة "روسكونغرس": "أكد 20 ألف ممثل عن 140 دولة ومنطقة مشاركتهم في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
"، مؤكدا أن ذلك "يُظهر الإقبال الكبير على المنتدى كمنصة موثوقة تطوّر حلولا عملية، وتحدد مجالات التعاون الدولي والتنمية المستدامة في ظل الظروف العالمية الجديدة".
وكان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، في رسالة ترحيبية بالمشاركين والمنظمين وضيوف منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين، أن روسيا تدافع بثبات عن مبادئ التنمية السيادية واحترام الهوية الثقافية والحضارية للدول والشعوب.
وجاء في البرقية التي نشرها موقع الكرملين الإلكتروني: "الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب، وأن روسيا تدافع باستمرار عن مبادئ التنمية السيادية واحترام الهوية الثقافية والحضارية للدول والشعوب".
وأكد بوتين أن روسيا، بالتعاون مع دول "بريكس"، تعتزم "مواصلة بناء نظام تعاون دولي متكافئ وخالٍ من أي شكل من أشكال التمييز"، وأضاف: "مع شركائنا، وفي مقدمتهم دول "بريكس"، نعتزم مواصلة العمل على بناء نظام فعال للتعاون الدولي المتكافئ والمفيد للطرفين، خالٍ من أي شكل من أشكال التمييز والإملاءات وضغوط العقوبات".
وأشار بوتين إلى أن "المشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025، سيناقشون اتجاهات التنمية الرئيسية في الاقتصادين الروسي والعالمي، ويقدمون توقعات للمستقبل، وسيتبادلون وجهات النظر حول قضايا الديموغرافيا وإنتاجية العمل، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية".
وسيعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 في الفترة من 18 إلى 21 يونيو. وسيكون الموضوع الرئيسي للمنتدى الاقتصادي الدولي 2025 هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".