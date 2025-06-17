https://sarabic.ae/20250617/إعلام-أمريكي-ترامب-يعقد-اجتماعا-بشأن-الصراع-الإسرائيلي-الإيراني-1101754506.html

إعلام أمريكي: ترامب يعقد اجتماعا بشأن الصراع الإسرائيلي الإيراني

إعلام أمريكي: ترامب يعقد اجتماعا بشأن الصراع الإسرائيلي الإيراني

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام امريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعقد اجتماعًا مع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لمناقشة التوترات بين إسرائيل... 17.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-17T15:40+0000

2025-06-17T15:40+0000

2025-06-17T15:40+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100583579_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_c475881cf89de6f9438c2f1285bc707e.jpg

وأوضحت تلك الوسائل أن ترامب غادر قمة "مجموعة السبع" مبكرًا للتركيز على قضية الصراع بين البلدين.وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى "إخلاء طهران فورًا"، مشيراً إلى أنه "كان ينبغي على إيران التوقيع على الاتفاق بشأن برنامجها النووي"، وسط تصاعد المخاوف من توسع الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، والتي خلفت عشرات الضحايا والمصابين.بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقاتلتين إيرانيتين في مطار بطهرانالتليفزيون الإيراني الرسمي: استهداف مجمع الإذاعة والتلفزيون شمال

https://sarabic.ae/20250617/تصويت-برأيك-هل-تتدخل-أمريكا-علنا-في-الحرب-بين-إيران-وإسرائيل-بعد-دعوة-ترامب-إخلاء-طهران؟-1101745960.html

https://sarabic.ae/20250617/كاتس-إسرائيل-على-وشك-تدمير-10-أهداف-نووية-في-طهران--1101749341.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل