https://sarabic.ae/20250617/إعلام-أمريكي-ترامب-يعقد-اجتماعا-بشأن-الصراع-الإسرائيلي-الإيراني-1101754506.html
إعلام أمريكي: ترامب يعقد اجتماعا بشأن الصراع الإسرائيلي الإيراني
إعلام أمريكي: ترامب يعقد اجتماعا بشأن الصراع الإسرائيلي الإيراني
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام امريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعقد اجتماعًا مع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لمناقشة التوترات بين إسرائيل... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضحت تلك الوسائل أن ترامب غادر قمة "مجموعة السبع" مبكرًا للتركيز على قضية الصراع بين البلدين.وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى "إخلاء طهران فورًا"، مشيراً إلى أنه "كان ينبغي على إيران التوقيع على الاتفاق بشأن برنامجها النووي"، وسط تصاعد المخاوف من توسع الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، والتي خلفت عشرات الضحايا والمصابين.بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقاتلتين إيرانيتين في مطار بطهرانالتليفزيون الإيراني الرسمي: استهداف مجمع الإذاعة والتلفزيون شمال
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
إعلام أمريكي: ترامب يعقد اجتماعا بشأن الصراع الإسرائيلي الإيراني
أفادت وسائل إعلام امريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعقد اجتماعًا مع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لمناقشة التوترات بين إسرائيل وإيران.
وأوضحت تلك الوسائل أن ترامب غادر قمة "مجموعة السبع" مبكرًا للتركيز على قضية الصراع بين البلدين.
وفي حديث مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، صرّح ترامب بأنه "لا يسعى إلى هدنة، بل إلى نهاية حقيقية للحرب وتسوية نهائية للقضية النووية الإيرانية".
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى "إخلاء طهران فورًا"، مشيراً إلى أنه "كان ينبغي على إيران التوقيع على الاتفاق بشأن برنامجها النووي"، وسط تصاعد المخاوف من توسع الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، والتي خلفت عشرات الضحايا والمصابين.
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة أكثر من 600 آخرين في الضربات الإيرانية. بينما أكدت إيران مقتل أكثر من 220 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.