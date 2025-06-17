https://sarabic.ae/20250617/باحث-اقتصادي-منتدى-بطرسبورغ-حدث-فريد-من-نوعه-في-عالم-الاقتصاد-1101761215.html
باحث اقتصادي: منتدى بطرسبورغ حدث فريد من نوعه في عالم الاقتصاد
باحث اقتصادي: منتدى بطرسبورغ حدث فريد من نوعه في عالم الاقتصاد
سبوتنيك عربي
أكد أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور فراس حداد، أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بدورته 28 وتحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "حدث اقتصادي فريد من نوعه في... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T19:36+0000
2025-06-17T19:36+0000
2025-06-17T19:36+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
حصري
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وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدد حداد على "دور المنتدى في مناقشة قضايا الأسواق الناشئة بشكل خاص والعالم بشكل عام، وعلى ضرورة تعزيز حرية التجارة الخارجية، كما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية"، معربًا عن أمله في "صدور قرارات تدعم التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، خاصة في ظل الركود الاقتصادي الذي تشهده دول عدة".ورأى حداد أن "الرسالة السياسية الروسية من خلال هذا المنتدى موجهة نحو الشعوب التي تحتاج للتنمية"، لافتًا إلى جاذبية المنتدى بمشاركة رؤساء دول واحتمال انخراط دول "بريكس" ضمن استراتيجية المؤتمر.وتستعد مدينة سان بطرسبرغ الروسية، لاستقبال الضيوف والمشاركين في أعمال منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"، حيث ظهرت لافتات وأعلام تحمل رموز منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025" في المدينة الروسية.وسيُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران الجاري.خبراء "فالداي" يناقشون قضايا الأمن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدوليمدينة سانت بطرسبورغ تستعد لاستقبال ضيوف منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"
https://sarabic.ae/20250616/مدينة-سانت-بطرسبورغ-تستعد-لاستقبال-ضيوف-منتدى-بطرسبرغ-الاقتصادي-الدولي-1101721576.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, حصري
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, حصري
باحث اقتصادي: منتدى بطرسبورغ حدث فريد من نوعه في عالم الاقتصاد
حصري
أكد أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور فراس حداد، أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بدورته 28 وتحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "حدث اقتصادي فريد من نوعه في عالم الاقتصاد"، مشيرًا إلى أنه يكتسب أهمية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة للاقتصاد العالمي، نظرًا لحجم المشاركة وبرنامج العمل.
وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدد حداد على "دور المنتدى في مناقشة قضايا الأسواق الناشئة بشكل خاص والعالم بشكل عام، وعلى ضرورة تعزيز حرية التجارة الخارجية، كما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية"، معربًا عن أمله في "صدور قرارات تدعم التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، خاصة في ظل الركود الاقتصادي الذي تشهده دول عدة".
وأكد حداد على أهمية دعم الأسواق الناشئة وتعدد القوى الاقتصادية بما ينسجم مع وصف الرئيس بوتين للمنتدى بأنه "منصة عالمية لصناعة المستقبل"، داعيًا إلى "ضرورة خفض الرسوم الجمركية على التبادلات التجارية".
ورأى حداد أن "الرسالة السياسية الروسية من خلال هذا المنتدى موجهة نحو الشعوب التي تحتاج للتنمية"، لافتًا إلى جاذبية المنتدى بمشاركة رؤساء دول واحتمال انخراط دول "بريكس" ضمن استراتيجية المؤتمر.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية المنتدى كمنصة عالمية تجمع سياسيين، رجال أعمال وخبراء، من دول عدة، مشيرًا إلى محورية مواضيع التكنولوجيا والتحول الرقمي في جدول أعماله.
وتستعد مدينة سان بطرسبرغ الروسية، لاستقبال الضيوف والمشاركين في أعمال منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"، حيث ظهرت لافتات وأعلام تحمل رموز منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025" في المدينة الروسية.
وسيُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران الجاري.