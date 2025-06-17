باحث اقتصادي: منتدى بطرسبورغ حدث فريد من نوعه في عالم الاقتصاد

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
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https://sarabic.ae/20250617/باحث-اقتصادي-منتدى-بطرسبورغ-حدث-فريد-من-نوعه-في-عالم-الاقتصاد-1101761215.html
باحث اقتصادي: منتدى بطرسبورغ حدث فريد من نوعه في عالم الاقتصاد
باحث اقتصادي: منتدى بطرسبورغ حدث فريد من نوعه في عالم الاقتصاد
سبوتنيك عربي
أكد أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور فراس حداد، أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بدورته 28 وتحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "حدث اقتصادي فريد من نوعه في... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T19:36+0000
2025-06-17T19:36+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
حصري
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وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدد حداد على "دور المنتدى في مناقشة قضايا الأسواق الناشئة بشكل خاص والعالم بشكل عام، وعلى ضرورة تعزيز حرية التجارة الخارجية، كما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية"، معربًا عن أمله في "صدور قرارات تدعم التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، خاصة في ظل الركود الاقتصادي الذي تشهده دول عدة".ورأى حداد أن "الرسالة السياسية الروسية من خلال هذا المنتدى موجهة نحو الشعوب التي تحتاج للتنمية"، لافتًا إلى جاذبية المنتدى بمشاركة رؤساء دول واحتمال انخراط دول "بريكس" ضمن استراتيجية المؤتمر.وتستعد مدينة سان بطرسبرغ الروسية، لاستقبال الضيوف والمشاركين في أعمال منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"، حيث ظهرت لافتات وأعلام تحمل رموز منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025" في المدينة الروسية.وسيُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران الجاري.خبراء "فالداي" يناقشون قضايا الأمن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدوليمدينة سانت بطرسبورغ تستعد لاستقبال ضيوف منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"
https://sarabic.ae/20250616/مدينة-سانت-بطرسبورغ-تستعد-لاستقبال-ضيوف-منتدى-بطرسبرغ-الاقتصادي-الدولي-1101721576.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, حصري
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, حصري

باحث اقتصادي: منتدى بطرسبورغ حدث فريد من نوعه في عالم الاقتصاد

19:36 GMT 17.06.2025
© Sputnik . Nagam Kabbasفعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"
فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
© Sputnik . Nagam Kabbas
تابعنا عبر
حصري
أكد أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور فراس حداد، أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بدورته 28 وتحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "حدث اقتصادي فريد من نوعه في عالم الاقتصاد"، مشيرًا إلى أنه يكتسب أهمية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة للاقتصاد العالمي، نظرًا لحجم المشاركة وبرنامج العمل.
وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، شدد حداد على "دور المنتدى في مناقشة قضايا الأسواق الناشئة بشكل خاص والعالم بشكل عام، وعلى ضرورة تعزيز حرية التجارة الخارجية، كما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والمنظمات الاقتصادية الدولية"، معربًا عن أمله في "صدور قرارات تدعم التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، خاصة في ظل الركود الاقتصادي الذي تشهده دول عدة".

وأكد حداد على أهمية دعم الأسواق الناشئة وتعدد القوى الاقتصادية بما ينسجم مع وصف الرئيس بوتين للمنتدى بأنه "منصة عالمية لصناعة المستقبل"، داعيًا إلى "ضرورة خفض الرسوم الجمركية على التبادلات التجارية".

منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
مدينة سانت بطرسبورغ تستعد لاستقبال ضيوف منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"
أمس, 17:02 GMT
ورأى حداد أن "الرسالة السياسية الروسية من خلال هذا المنتدى موجهة نحو الشعوب التي تحتاج للتنمية"، لافتًا إلى جاذبية المنتدى بمشاركة رؤساء دول واحتمال انخراط دول "بريكس" ضمن استراتيجية المؤتمر.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية المنتدى كمنصة عالمية تجمع سياسيين، رجال أعمال وخبراء، من دول عدة، مشيرًا إلى محورية مواضيع التكنولوجيا والتحول الرقمي في جدول أعماله.

وتستعد مدينة سان بطرسبرغ الروسية، لاستقبال الضيوف والمشاركين في أعمال منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"، حيث ظهرت لافتات وأعلام تحمل رموز منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025" في المدينة الروسية.
وسيُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/ حزيران الجاري.
خبراء "فالداي" يناقشون قضايا الأمن في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
مدينة سانت بطرسبورغ تستعد لاستقبال ضيوف منتدى "بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"
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