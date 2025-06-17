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باحث في العلاقات الدولية: واشنطن تسعى إلى عزل روسيا عن الصين وتحتاجها للتواصل مع إيران
باحث في العلاقات الدولية: واشنطن تسعى إلى عزل روسيا عن الصين وتحتاجها للتواصل مع إيران
سبوتنيك عربي
تناول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد مصطفى علوش، تأثير التصعيد في الشرق الأوسط على الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى "تحوّل جزء كبير من الموارد العسكرية... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
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وأشار علوش، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "تحوّل الدعم العسكري نحو إسرائيل يدفع كييف لترشيد مخزونها من الأسلحة، ما يربك الجيش الأوكراني ويمنح روسيا أريحية ميدانية وفرصة لتحسين موقعها التفاوضي".ورأى الباحث في العلاقات الدولية أن "الأزمة في الشرق الأوسط تهيمن سياسيًا ودبلوماسيًا على أجندة واشنطن والعواصم الأوروبية، لاعتبار أن إيران تشكّل تهديدًا أخطر على الولايات المتحدة وحلفائها، خصوصًا إسرائيل، مقارنة بروسيا"، معتبرًا أن "تركيز الغرب على الشرق الأوسط يهدف إلى منع أو تأخير تشكّل حلف عسكري محتمل بين إيران وروسيا والصين عبر ضرب إيران".وأوضح علوش أن "العلاقة بين ترامب وبوتين، تلعب دورًا محوريًا في صناعة القرار الأمريكي حاليًا"، ولفت إلى تزايد حاجة الولايات المتحدة لروسيا "كقناة خلفية للتواصل مع إيران، في حال تعنّتت ورفضت التفاوض تحت الضغط"، مشيرًا إلى أن "ترامب يسعى أيضًا لعزل روسيا عن الصين، من خلال تفاهمات قائمة على المصالح المشتركة".وحول زيارة سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو، إلى بيونغ يانغ، أشار علوش إلى أنها "ليست الأولى، وتحمل دلالات عديدة تتعلق بالمصالح المتبادلة بين روسيا وكوريا الشمالية".وأوضح علوش أن "التكامل العسكري والاقتصادي بين الجانبين يكتمل بمشروع خط القطار السريع المفترض أن يربط العاصمتين، والذي سيكون الأكبر في العالم، ما يعمّق البُعد الاستراتيجي للعلاقة بينهما".
https://sarabic.ae/20250617/خبير-روسيا-تستطيع-لعب-دور-محوري-في-الحلول-السياسية-لعلاقتها-القوية-مع-إيران--1101759564.html
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أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, حصري
أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, حصري
باحث في العلاقات الدولية: واشنطن تسعى إلى عزل روسيا عن الصين وتحتاجها للتواصل مع إيران
حصري
تناول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد مصطفى علوش، تأثير التصعيد في الشرق الأوسط على الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى "تحوّل جزء كبير من الموارد العسكرية الأمريكية المخصّصة لأوكرانيا إلى إسرائيل".
وأشار علوش، في حديث لإذاعة "سبوتنيك
"، إلى أن "تحوّل الدعم العسكري نحو إسرائيل يدفع كييف لترشيد مخزونها من الأسلحة، ما يربك الجيش الأوكراني ويمنح روسيا أريحية ميدانية وفرصة لتحسين موقعها التفاوضي".
ورأى الباحث في العلاقات الدولية أن "الأزمة في الشرق الأوسط تهيمن سياسيًا ودبلوماسيًا على أجندة واشنطن والعواصم الأوروبية، لاعتبار أن إيران تشكّل تهديدًا أخطر على الولايات المتحدة وحلفائها، خصوصًا إسرائيل، مقارنة بروسيا"، معتبرًا أن "تركيز الغرب على الشرق الأوسط يهدف إلى منع أو تأخير تشكّل حلف عسكري محتمل بين إيران وروسيا والصين عبر ضرب إيران"
.
وأوضح علوش أن "العلاقة بين ترامب وبوتين، تلعب دورًا محوريًا في صناعة القرار الأمريكي حاليًا"، ولفت إلى تزايد حاجة الولايات المتحدة لروسيا "كقناة خلفية للتواصل مع إيران، في حال تعنّتت ورفضت التفاوض تحت الضغط"، مشيرًا إلى أن "ترامب يسعى أيضًا لعزل روسيا عن الصين، من خلال تفاهمات قائمة على المصالح المشتركة".
وأشار إلى أن "أولوية الولايات المتحدة الحفاظ على قواتها وحلفائها في المنطقة مع احتمال التصعيد في الشرق الأوسط"، ولفت إلى أن "المقاربة الأمريكية تختلف عن الأوروبية في ما يخص الملفين الروسي والشرق أوسطي"، موضحًا أن "واشنطن حسمت قرارها بضرورة تحمل أوروبا مسؤولية أمنها الذاتي، وأنها لن تنخرط في مواجهات مع روسيا".
وحول زيارة سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو،
إلى بيونغ يانغ، أشار علوش إلى أنها "ليست الأولى، وتحمل دلالات عديدة تتعلق بالمصالح المتبادلة بين روسيا وكوريا الشمالية".
وأوضح علوش أن "التكامل العسكري والاقتصادي بين الجانبين يكتمل بمشروع خط القطار السريع المفترض أن يربط العاصمتين، والذي سيكون الأكبر في العالم، ما يعمّق البُعد الاستراتيجي للعلاقة بينهما".