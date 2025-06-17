https://sarabic.ae/20250617/باحث-في-العلاقات-الدولية-واشنطن-تسعى-إلى-عزل-روسيا-عن-الصين-وتحتاجها-للتواصل-مع-إيران-1101761025.html

باحث في العلاقات الدولية: واشنطن تسعى إلى عزل روسيا عن الصين وتحتاجها للتواصل مع إيران

باحث في العلاقات الدولية: واشنطن تسعى إلى عزل روسيا عن الصين وتحتاجها للتواصل مع إيران

سبوتنيك عربي

تناول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد مصطفى علوش، تأثير التصعيد في الشرق الأوسط على الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى "تحوّل جزء كبير من الموارد العسكرية... 17.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-17T19:26+0000

2025-06-17T19:26+0000

2025-06-17T19:26+0000

أخبار روسيا اليوم

إيران

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

الأخبار

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101730179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aec026198b8768727b7e62dd70968a08.jpg

وأشار علوش، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "تحوّل الدعم العسكري نحو إسرائيل يدفع كييف لترشيد مخزونها من الأسلحة، ما يربك الجيش الأوكراني ويمنح روسيا أريحية ميدانية وفرصة لتحسين موقعها التفاوضي".ورأى الباحث في العلاقات الدولية أن "الأزمة في الشرق الأوسط تهيمن سياسيًا ودبلوماسيًا على أجندة واشنطن والعواصم الأوروبية، لاعتبار أن إيران تشكّل تهديدًا أخطر على الولايات المتحدة وحلفائها، خصوصًا إسرائيل، مقارنة بروسيا"، معتبرًا أن "تركيز الغرب على الشرق الأوسط يهدف إلى منع أو تأخير تشكّل حلف عسكري محتمل بين إيران وروسيا والصين عبر ضرب إيران".وأوضح علوش أن "العلاقة بين ترامب وبوتين، تلعب دورًا محوريًا في صناعة القرار الأمريكي حاليًا"، ولفت إلى تزايد حاجة الولايات المتحدة لروسيا "كقناة خلفية للتواصل مع إيران، في حال تعنّتت ورفضت التفاوض تحت الضغط"، مشيرًا إلى أن "ترامب يسعى أيضًا لعزل روسيا عن الصين، من خلال تفاهمات قائمة على المصالح المشتركة".وحول زيارة سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو، إلى بيونغ يانغ، أشار علوش إلى أنها "ليست الأولى، وتحمل دلالات عديدة تتعلق بالمصالح المتبادلة بين روسيا وكوريا الشمالية".وأوضح علوش أن "التكامل العسكري والاقتصادي بين الجانبين يكتمل بمشروع خط القطار السريع المفترض أن يربط العاصمتين، والذي سيكون الأكبر في العالم، ما يعمّق البُعد الاستراتيجي للعلاقة بينهما".

https://sarabic.ae/20250617/خبير-روسيا-تستطيع-لعب-دور-محوري-في-الحلول-السياسية-لعلاقتها-القوية-مع-إيران--1101759564.html

https://sarabic.ae/20250617/روسيا-هجمات-إسرائيل-المستمرة-على-المواقع-النووية-الإيرانية-تدفع-العالم-نحو-كارثة-نووية-1101758507.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, حصري