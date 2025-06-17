باحث في العلاقات الدولية: واشنطن تسعى إلى عزل روسيا عن الصين وتحتاجها للتواصل مع إيران

عربي
بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250617/باحث-في-العلاقات-الدولية-واشنطن-تسعى-إلى-عزل-روسيا-عن-الصين-وتحتاجها-للتواصل-مع-إيران-1101761025.html
باحث في العلاقات الدولية: واشنطن تسعى إلى عزل روسيا عن الصين وتحتاجها للتواصل مع إيران
باحث في العلاقات الدولية: واشنطن تسعى إلى عزل روسيا عن الصين وتحتاجها للتواصل مع إيران
سبوتنيك عربي
تناول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد مصطفى علوش، تأثير التصعيد في الشرق الأوسط على الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى "تحوّل جزء كبير من الموارد العسكرية... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T19:26+0000
2025-06-17T19:26+0000
أخبار روسيا اليوم
إيران
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
الأخبار
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101730179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aec026198b8768727b7e62dd70968a08.jpg
وأشار علوش، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "تحوّل الدعم العسكري نحو إسرائيل يدفع كييف لترشيد مخزونها من الأسلحة، ما يربك الجيش الأوكراني ويمنح روسيا أريحية ميدانية وفرصة لتحسين موقعها التفاوضي".ورأى الباحث في العلاقات الدولية أن "الأزمة في الشرق الأوسط تهيمن سياسيًا ودبلوماسيًا على أجندة واشنطن والعواصم الأوروبية، لاعتبار أن إيران تشكّل تهديدًا أخطر على الولايات المتحدة وحلفائها، خصوصًا إسرائيل، مقارنة بروسيا"، معتبرًا أن "تركيز الغرب على الشرق الأوسط يهدف إلى منع أو تأخير تشكّل حلف عسكري محتمل بين إيران وروسيا والصين عبر ضرب إيران".وأوضح علوش أن "العلاقة بين ترامب وبوتين، تلعب دورًا محوريًا في صناعة القرار الأمريكي حاليًا"، ولفت إلى تزايد حاجة الولايات المتحدة لروسيا "كقناة خلفية للتواصل مع إيران، في حال تعنّتت ورفضت التفاوض تحت الضغط"، مشيرًا إلى أن "ترامب يسعى أيضًا لعزل روسيا عن الصين، من خلال تفاهمات قائمة على المصالح المشتركة".وحول زيارة سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو، إلى بيونغ يانغ، أشار علوش إلى أنها "ليست الأولى، وتحمل دلالات عديدة تتعلق بالمصالح المتبادلة بين روسيا وكوريا الشمالية".وأوضح علوش أن "التكامل العسكري والاقتصادي بين الجانبين يكتمل بمشروع خط القطار السريع المفترض أن يربط العاصمتين، والذي سيكون الأكبر في العالم، ما يعمّق البُعد الاستراتيجي للعلاقة بينهما".
https://sarabic.ae/20250617/خبير-روسيا-تستطيع-لعب-دور-محوري-في-الحلول-السياسية-لعلاقتها-القوية-مع-إيران--1101759564.html
https://sarabic.ae/20250617/روسيا-هجمات-إسرائيل-المستمرة-على-المواقع-النووية-الإيرانية-تدفع-العالم-نحو-كارثة-نووية-1101758507.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101730179_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d45492c6cc3aabea6b28efa6d922189c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, حصري
أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار, حصري

باحث في العلاقات الدولية: واشنطن تسعى إلى عزل روسيا عن الصين وتحتاجها للتواصل مع إيران

19:26 GMT 17.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemiتصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
حصري
تناول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد مصطفى علوش، تأثير التصعيد في الشرق الأوسط على الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى "تحوّل جزء كبير من الموارد العسكرية الأمريكية المخصّصة لأوكرانيا إلى إسرائيل".
وأشار علوش، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "تحوّل الدعم العسكري نحو إسرائيل يدفع كييف لترشيد مخزونها من الأسلحة، ما يربك الجيش الأوكراني ويمنح روسيا أريحية ميدانية وفرصة لتحسين موقعها التفاوضي".
ورأى الباحث في العلاقات الدولية أن "الأزمة في الشرق الأوسط تهيمن سياسيًا ودبلوماسيًا على أجندة واشنطن والعواصم الأوروبية، لاعتبار أن إيران تشكّل تهديدًا أخطر على الولايات المتحدة وحلفائها، خصوصًا إسرائيل، مقارنة بروسيا"، معتبرًا أن "تركيز الغرب على الشرق الأوسط يهدف إلى منع أو تأخير تشكّل حلف عسكري محتمل بين إيران وروسيا والصين عبر ضرب إيران".
آثار القصف الصاروخي الإيراني على تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
خبير: روسيا تستطيع لعب دور محوري في الحلول السياسية لعلاقتها القوية مع إيران
19:01 GMT
وأوضح علوش أن "العلاقة بين ترامب وبوتين، تلعب دورًا محوريًا في صناعة القرار الأمريكي حاليًا"، ولفت إلى تزايد حاجة الولايات المتحدة لروسيا "كقناة خلفية للتواصل مع إيران، في حال تعنّتت ورفضت التفاوض تحت الضغط"، مشيرًا إلى أن "ترامب يسعى أيضًا لعزل روسيا عن الصين، من خلال تفاهمات قائمة على المصالح المشتركة".

وأشار إلى أن "أولوية الولايات المتحدة الحفاظ على قواتها وحلفائها في المنطقة مع احتمال التصعيد في الشرق الأوسط"، ولفت إلى أن "المقاربة الأمريكية تختلف عن الأوروبية في ما يخص الملفين الروسي والشرق أوسطي"، موضحًا أن "واشنطن حسمت قرارها بضرورة تحمل أوروبا مسؤولية أمنها الذاتي، وأنها لن تنخرط في مواجهات مع روسيا".

وحول زيارة سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو، إلى بيونغ يانغ، أشار علوش إلى أنها "ليست الأولى، وتحمل دلالات عديدة تتعلق بالمصالح المتبادلة بين روسيا وكوريا الشمالية".
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
روسيا: هجمات إسرائيل على المواقع النووية السلمية في إيران تدفع العالم نحو كارثة نووية
18:25 GMT
وأوضح علوش أن "التكامل العسكري والاقتصادي بين الجانبين يكتمل بمشروع خط القطار السريع المفترض أن يربط العاصمتين، والذي سيكون الأكبر في العالم، ما يعمّق البُعد الاستراتيجي للعلاقة بينهما".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала