خبير: روسيا تستطيع لعب دور محوري في الحلول السياسية لعلاقتها القوية مع إيران

عربي
بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250617/خبير-روسيا-تستطيع-لعب-دور-محوري-في-الحلول-السياسية-لعلاقتها-القوية-مع-إيران--1101759564.html
خبير: روسيا تستطيع لعب دور محوري في الحلول السياسية لعلاقتها القوية مع إيران
خبير: روسيا تستطيع لعب دور محوري في الحلول السياسية لعلاقتها القوية مع إيران
سبوتنيك عربي
أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور حسن الدعجة، تعليقًا على الصراع بين إيران وإسرائيل، أن "الهجوم الإسرائيلي على إيران، انتهاك لسياسة دولة... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T19:01+0000
2025-06-17T19:01+0000
روسيا
حصري
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/10/1101701524_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_c911331baeae32ea52f17ca95e9175d9.jpg
واعتبر الدعجة أن ما تقصده إيران بالـ"درس الجيد"، أن "هناك أصبح رد فعل مقابل هذه الهجمة التي تمت وتستمر حاليا ضمن خطوات منهجية شبه يومية أو ليلية".وأكد أن "روسيا تستطيع أن تلعب دورًا محوريًا في قضية المفاوضات والحلول السياسية الدبلوماسية من خلال علاقتها القوية مع إيران وأيضا حضورها وتواجدها القوي في الساحة الدولية"، ورأى أنه "حتى الآن لا يبدو أن إسرائيل وتصريحات ترامب تذهب في هذا الاتجاه".وقال الدعجة إن "التصريح الروسي بأن إيران لديها الحق في تخصيب اليورانيوم وغيره، يعتبر وضعًا طبيعيًا، لأن ليس إيران فقط من تخصب اليورانيوم بل الكثير من دول العالم منها إسرائيل".وأكد أنه "في حال تضرر إسرائيل من هذه العملية ستلجأ إلى مجلس الأمن لإصدار قرار لوقف إطلاق النار، بالتالي روسيا والصين لن تقفا أمام هذا القرار".وتعليقا على احتمال إيران القبول بإرسال الفائض من الوقود النووي إلى روسيا، قال الدعجة إن "إيران قد تقبل بذلك في حال وصلت إلى مرحلة لا تستطيع الاستمرار في إطلاق الصواريخ البالستية أو صد الدفاعات الجوية للضربات الجوية الإسرائيلية".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقاتلتين إيرانيتين في مطار بطهرانالتليفزيون الإيراني الرسمي: استهداف مجمع الإذاعة والتلفزيون شمال العاصمة طهران
https://sarabic.ae/20250617/روسيا-هجمات-إسرائيل-المستمرة-على-المواقع-النووية-الإيرانية-تدفع-العالم-نحو-كارثة-نووية-1101758507.html
https://sarabic.ae/20250617/خبير-اقتصادي-أمريكي-يدعو-روسيا-للتوسط-في-تهدئة-الصراع-الإيراني-الإسرائيلي-1101758321.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/10/1101701524_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_10c8e85117d2662f8446b4c167ff8b32.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, حصري, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, حصري, إيران, العالم, أخبار العالم الآن

خبير: روسيا تستطيع لعب دور محوري في الحلول السياسية لعلاقتها القوية مع إيران

19:01 GMT 17.06.2025
© AP Photoآثار القصف الصاروخي الإيراني على تل أبيب
آثار القصف الصاروخي الإيراني على تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور حسن الدعجة، تعليقًا على الصراع بين إيران وإسرائيل، أن "الهجوم الإسرائيلي على إيران، انتهاك لسياسة دولة مستقلة ودولة عضو في الأمم المتحدة".
واعتبر الدعجة أن ما تقصده إيران بالـ"درس الجيد"، أن "هناك أصبح رد فعل مقابل هذه الهجمة التي تمت وتستمر حاليا ضمن خطوات منهجية شبه يومية أو ليلية".

وأضاف الدعجة، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "لا يمكن حل الكثير من القضايا الدولية والإقليمية إلا من خلال السياسة والمفاوضات والدبلوماسية، وبالتالي أي استخدام للعمل العسكري سيرفع من وتيرة التوتر في المنطقة ولا يفيد ولا يخدم الإنسانية بشكل عام".

وأكد أن "روسيا تستطيع أن تلعب دورًا محوريًا في قضية المفاوضات والحلول السياسية الدبلوماسية من خلال علاقتها القوية مع إيران وأيضا حضورها وتواجدها القوي في الساحة الدولية"، ورأى أنه "حتى الآن لا يبدو أن إسرائيل وتصريحات ترامب تذهب في هذا الاتجاه".
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
روسيا: هجمات إسرائيل على المواقع النووية السلمية في إيران تدفع العالم نحو كارثة نووية
18:25 GMT
وقال الدعجة إن "التصريح الروسي بأن إيران لديها الحق في تخصيب اليورانيوم وغيره، يعتبر وضعًا طبيعيًا، لأن ليس إيران فقط من تخصب اليورانيوم بل الكثير من دول العالم منها إسرائيل".

واعتبر الدعجة أن "العالم يشهد انقساما حول وجهات النظر فهناك من يؤمن بالسلام والأمل والاستقرار مثل روسيا والصين ودول العالم الأخرى، بالمقابل يعتقد الغرب أنه صاحب الولاية على العالم وهو الذي يقرر ماذا ومتى وكيف ومن يقوم بهذه الأعمال السياسية والعسكرية وغيرها".

وأكد أنه "في حال تضرر إسرائيل من هذه العملية ستلجأ إلى مجلس الأمن لإصدار قرار لوقف إطلاق النار، بالتالي روسيا والصين لن تقفا أمام هذا القرار".
محاولات إسرائيلية لاعتراض صواريخ إيرانية فوق تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
خبير اقتصادي أمريكي يدعو روسيا للتوسط في تهدئة الصراع الإيراني الإسرائيلي
18:15 GMT
وتعليقا على احتمال إيران القبول بإرسال الفائض من الوقود النووي إلى روسيا، قال الدعجة إن "إيران قد تقبل بذلك في حال وصلت إلى مرحلة لا تستطيع الاستمرار في إطلاق الصواريخ البالستية أو صد الدفاعات الجوية للضربات الجوية الإسرائيلية".

وختم، قائلًا: "إذا توافق الرئيس بوتين، والرئيس ترامب، من الممكن إنهاء الحرب ولن يكون هناك وزن كبير جد للاتحاد الأوروبي في هذا الجانب، لأن الولايات المتحدة لا تعير أي اهتمام للرأي الأوروبي".

وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقاتلتين إيرانيتين في مطار بطهران
التليفزيون الإيراني الرسمي: استهداف مجمع الإذاعة والتلفزيون شمال العاصمة طهران
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала