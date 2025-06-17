https://sarabic.ae/20250617/خبير-روسيا-تستطيع-لعب-دور-محوري-في-الحلول-السياسية-لعلاقتها-القوية-مع-إيران--1101759564.html
خبير: روسيا تستطيع لعب دور محوري في الحلول السياسية لعلاقتها القوية مع إيران
خبير: روسيا تستطيع لعب دور محوري في الحلول السياسية لعلاقتها القوية مع إيران
سبوتنيك عربي
أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور حسن الدعجة، تعليقًا على الصراع بين إيران وإسرائيل، أن "الهجوم الإسرائيلي على إيران، انتهاك لسياسة دولة... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T19:01+0000
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واعتبر الدعجة أن ما تقصده إيران بالـ"درس الجيد"، أن "هناك أصبح رد فعل مقابل هذه الهجمة التي تمت وتستمر حاليا ضمن خطوات منهجية شبه يومية أو ليلية".وأكد أن "روسيا تستطيع أن تلعب دورًا محوريًا في قضية المفاوضات والحلول السياسية الدبلوماسية من خلال علاقتها القوية مع إيران وأيضا حضورها وتواجدها القوي في الساحة الدولية"، ورأى أنه "حتى الآن لا يبدو أن إسرائيل وتصريحات ترامب تذهب في هذا الاتجاه".وقال الدعجة إن "التصريح الروسي بأن إيران لديها الحق في تخصيب اليورانيوم وغيره، يعتبر وضعًا طبيعيًا، لأن ليس إيران فقط من تخصب اليورانيوم بل الكثير من دول العالم منها إسرائيل".وأكد أنه "في حال تضرر إسرائيل من هذه العملية ستلجأ إلى مجلس الأمن لإصدار قرار لوقف إطلاق النار، بالتالي روسيا والصين لن تقفا أمام هذا القرار".وتعليقا على احتمال إيران القبول بإرسال الفائض من الوقود النووي إلى روسيا، قال الدعجة إن "إيران قد تقبل بذلك في حال وصلت إلى مرحلة لا تستطيع الاستمرار في إطلاق الصواريخ البالستية أو صد الدفاعات الجوية للضربات الجوية الإسرائيلية".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقاتلتين إيرانيتين في مطار بطهرانالتليفزيون الإيراني الرسمي: استهداف مجمع الإذاعة والتلفزيون شمال العاصمة طهران
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روسيا, حصري, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, حصري, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
خبير: روسيا تستطيع لعب دور محوري في الحلول السياسية لعلاقتها القوية مع إيران
حصري
أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور حسن الدعجة، تعليقًا على الصراع بين إيران وإسرائيل، أن "الهجوم الإسرائيلي على إيران، انتهاك لسياسة دولة مستقلة ودولة عضو في الأمم المتحدة".
واعتبر الدعجة أن ما تقصده إيران بالـ"درس الجيد"، أن "هناك أصبح رد فعل مقابل هذه الهجمة التي تمت وتستمر حاليا ضمن خطوات منهجية شبه يومية أو ليلية".
وأضاف الدعجة، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "لا يمكن حل الكثير من القضايا الدولية والإقليمية إلا من خلال السياسة والمفاوضات والدبلوماسية، وبالتالي أي استخدام للعمل العسكري سيرفع من وتيرة التوتر في المنطقة ولا يفيد ولا يخدم الإنسانية بشكل عام".
وأكد أن "روسيا تستطيع أن تلعب دورًا محوريًا في قضية المفاوضات والحلول السياسية الدبلوماسية من خلال علاقتها القوية مع إيران وأيضا حضورها وتواجدها القوي في الساحة الدولية"، ورأى أنه "حتى الآن لا يبدو أن إسرائيل وتصريحات ترامب تذهب في هذا الاتجاه".
وقال الدعجة إن "التصريح الروسي بأن إيران لديها الحق في تخصيب اليورانيوم وغيره، يعتبر وضعًا طبيعيًا، لأن ليس إيران فقط من تخصب اليورانيوم بل الكثير من دول العالم منها إسرائيل".
واعتبر الدعجة أن "العالم يشهد انقساما حول وجهات النظر فهناك من يؤمن بالسلام والأمل والاستقرار مثل روسيا والصين ودول العالم الأخرى، بالمقابل يعتقد الغرب أنه صاحب الولاية على العالم وهو الذي يقرر ماذا ومتى وكيف ومن يقوم بهذه الأعمال السياسية والعسكرية وغيرها".
وأكد أنه "في حال تضرر إسرائيل من هذه العملية ستلجأ إلى مجلس الأمن لإصدار قرار لوقف إطلاق النار، بالتالي روسيا والصين لن تقفا أمام هذا القرار".
وتعليقا على احتمال إيران القبول بإرسال الفائض من الوقود النووي إلى روسيا، قال الدعجة إن "إيران قد تقبل بذلك في حال وصلت إلى مرحلة لا تستطيع الاستمرار في إطلاق الصواريخ البالستية أو صد الدفاعات الجوية للضربات الجوية الإسرائيلية".
وختم، قائلًا: "إذا توافق الرئيس بوتين، والرئيس ترامب، من الممكن إنهاء الحرب ولن يكون هناك وزن كبير جد للاتحاد الأوروبي في هذا الجانب، لأن الولايات المتحدة لا تعير أي اهتمام للرأي الأوروبي".
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.