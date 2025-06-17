https://sarabic.ae/20250617/خبير-روسيا-تستطيع-لعب-دور-محوري-في-الحلول-السياسية-لعلاقتها-القوية-مع-إيران--1101759564.html

خبير: روسيا تستطيع لعب دور محوري في الحلول السياسية لعلاقتها القوية مع إيران

خبير: روسيا تستطيع لعب دور محوري في الحلول السياسية لعلاقتها القوية مع إيران

سبوتنيك عربي

أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور حسن الدعجة، تعليقًا على الصراع بين إيران وإسرائيل، أن "الهجوم الإسرائيلي على إيران، انتهاك لسياسة دولة... 17.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-17T19:01+0000

2025-06-17T19:01+0000

2025-06-17T19:01+0000

روسيا

حصري

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/10/1101701524_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_c911331baeae32ea52f17ca95e9175d9.jpg

واعتبر الدعجة أن ما تقصده إيران بالـ"درس الجيد"، أن "هناك أصبح رد فعل مقابل هذه الهجمة التي تمت وتستمر حاليا ضمن خطوات منهجية شبه يومية أو ليلية".وأكد أن "روسيا تستطيع أن تلعب دورًا محوريًا في قضية المفاوضات والحلول السياسية الدبلوماسية من خلال علاقتها القوية مع إيران وأيضا حضورها وتواجدها القوي في الساحة الدولية"، ورأى أنه "حتى الآن لا يبدو أن إسرائيل وتصريحات ترامب تذهب في هذا الاتجاه".وقال الدعجة إن "التصريح الروسي بأن إيران لديها الحق في تخصيب اليورانيوم وغيره، يعتبر وضعًا طبيعيًا، لأن ليس إيران فقط من تخصب اليورانيوم بل الكثير من دول العالم منها إسرائيل".وأكد أنه "في حال تضرر إسرائيل من هذه العملية ستلجأ إلى مجلس الأمن لإصدار قرار لوقف إطلاق النار، بالتالي روسيا والصين لن تقفا أمام هذا القرار".وتعليقا على احتمال إيران القبول بإرسال الفائض من الوقود النووي إلى روسيا، قال الدعجة إن "إيران قد تقبل بذلك في حال وصلت إلى مرحلة لا تستطيع الاستمرار في إطلاق الصواريخ البالستية أو صد الدفاعات الجوية للضربات الجوية الإسرائيلية".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقاتلتين إيرانيتين في مطار بطهرانالتليفزيون الإيراني الرسمي: استهداف مجمع الإذاعة والتلفزيون شمال العاصمة طهران

https://sarabic.ae/20250617/روسيا-هجمات-إسرائيل-المستمرة-على-المواقع-النووية-الإيرانية-تدفع-العالم-نحو-كارثة-نووية-1101758507.html

https://sarabic.ae/20250617/خبير-اقتصادي-أمريكي-يدعو-روسيا-للتوسط-في-تهدئة-الصراع-الإيراني-الإسرائيلي-1101758321.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, حصري, إيران, العالم, أخبار العالم الآن