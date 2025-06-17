https://sarabic.ae/20250617/خبير-هدف-ترامب-احتواء-الشرق-الأوسط-وليس-فقط-برنامج-إيران-النووي--1101760681.html
خبير: هدف ترامب احتواء الشرق الأوسط وليس فقط برنامج إيران النووي
خبير: هدف ترامب احتواء الشرق الأوسط وليس فقط برنامج إيران النووي
سبوتنيك عربي
تحدث الخبير في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي الدكتور نبيه برجي، حول إمكانية وساطة روسية لإنهاء النزاع بين إيران وإسرائيل، كاشفًا أنه "ما قبل اندلاع العملية... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T19:19+0000
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وأكد برجي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الهاجس الأساسي للبنتاغون هو الشرق الأقصى وليس الشرق الأوسط"، قائلًا: "الشرق الأوسط هو الخاصرة الرخوة بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية في رأس ترامب لاحتواء الشرق الأوسط، واحتواء إيران وهذا لا يعني فقط البرنامج النووي الإيراني، من هنا كان ذلك الإخراج الرديء لمسرحية الحرب ضد إيران".ولفت برجي إلى أن "إسرائيل تمتلك المئات من الرؤوس النووية لكن مع الأسف الشديد كل المنظمات الدولية تقبع تحت السيطرة الأمريكية".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا، وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقاتلتين إيرانيتين في مطار بطهرانالتليفزيون الإيراني الرسمي: استهداف مجمع الإذاعة والتلفزيون شمال العاصمة طهران
https://sarabic.ae/20250617/روسيا-هجمات-إسرائيل-المستمرة-على-المواقع-النووية-الإيرانية-تدفع-العالم-نحو-كارثة-نووية-1101758507.html
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حصري, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
خبير: هدف ترامب احتواء الشرق الأوسط وليس فقط برنامج إيران النووي
حصري
تحدث الخبير في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي الدكتور نبيه برجي، حول إمكانية وساطة روسية لإنهاء النزاع بين إيران وإسرائيل، كاشفًا أنه "ما قبل اندلاع العملية العسكرية، كانت هناك وساطة روسية بين واشنطن وطهران للتوصل إلى لغة مشتركة حول البرنامج النووي، لكن الثابت في الرأس الروسي أن الأمريكيين يكذبون ويريدون أكثر من البرنامج النووي الإيراني".
وأكد برجي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الهاجس الأساسي للبنتاغون هو الشرق الأقصى وليس الشرق الأوسط"، قائلًا: "الشرق الأوسط هو الخاصرة الرخوة بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية في رأس ترامب لاحتواء الشرق الأوسط، واحتواء إيران وهذا لا يعني فقط البرنامج النووي الإيراني، من هنا كان ذلك الإخراج الرديء لمسرحية الحرب ضد إيران".
وشدد أن "أوروبا لا دور لها، وهناك ازدواجية أوروبية في العملية أو في التفكير الاستراتيجي"، مؤكدًا أن "الهدف الأساسي للولايات المتحدة هي احتواء كل الشرق الأوسط فهي لا تعنيها مصلحة أو أمن إسرائيل بل ما يعنيها بالدرجة الأولى احتواء المنطقة بالكامل".
ولفت برجي إلى أن "إسرائيل تمتلك المئات من الرؤوس النووية لكن مع الأسف الشديد كل المنظمات الدولية تقبع تحت السيطرة الأمريكية".
وأعرب الخبير في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي عن رغبته "بوجود تنسيق روسي سعودي وليس تنسيق روسي تركي"، وأكد أنه في "كل الحالات الثلاثية الدبلوماسية الروسية التركية السعودية، يمكن أن تكون مجدية بل ضرورية في هذا الوقت".
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا، وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.