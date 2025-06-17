خبير: هدف ترامب احتواء الشرق الأوسط وليس فقط برنامج إيران النووي

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
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بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
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مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
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مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
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18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
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خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
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خبير: هدف ترامب احتواء الشرق الأوسط وليس فقط برنامج إيران النووي
خبير: هدف ترامب احتواء الشرق الأوسط وليس فقط برنامج إيران النووي
سبوتنيك عربي
تحدث الخبير في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي الدكتور نبيه برجي، حول إمكانية وساطة روسية لإنهاء النزاع بين إيران وإسرائيل، كاشفًا أنه "ما قبل اندلاع العملية... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
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وأكد برجي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الهاجس الأساسي للبنتاغون هو الشرق الأقصى وليس الشرق الأوسط"، قائلًا: "الشرق الأوسط هو الخاصرة الرخوة بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية في رأس ترامب لاحتواء الشرق الأوسط، واحتواء إيران وهذا لا يعني فقط البرنامج النووي الإيراني، من هنا كان ذلك الإخراج الرديء لمسرحية الحرب ضد إيران".ولفت برجي إلى أن "إسرائيل تمتلك المئات من الرؤوس النووية لكن مع الأسف الشديد كل المنظمات الدولية تقبع تحت السيطرة الأمريكية".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا، وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقاتلتين إيرانيتين في مطار بطهرانالتليفزيون الإيراني الرسمي: استهداف مجمع الإذاعة والتلفزيون شمال العاصمة طهران
https://sarabic.ae/20250617/روسيا-هجمات-إسرائيل-المستمرة-على-المواقع-النووية-الإيرانية-تدفع-العالم-نحو-كارثة-نووية-1101758507.html
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حصري, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

خبير: هدف ترامب احتواء الشرق الأوسط وليس فقط برنامج إيران النووي

19:19 GMT 17.06.2025
© Photo / x.comالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
© Photo / x.com
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تحدث الخبير في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي الدكتور نبيه برجي، حول إمكانية وساطة روسية لإنهاء النزاع بين إيران وإسرائيل، كاشفًا أنه "ما قبل اندلاع العملية العسكرية، كانت هناك وساطة روسية بين واشنطن وطهران للتوصل إلى لغة مشتركة حول البرنامج النووي، لكن الثابت في الرأس الروسي أن الأمريكيين يكذبون ويريدون أكثر من البرنامج النووي الإيراني".
وأكد برجي، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الهاجس الأساسي للبنتاغون هو الشرق الأقصى وليس الشرق الأوسط"، قائلًا: "الشرق الأوسط هو الخاصرة الرخوة بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية في رأس ترامب لاحتواء الشرق الأوسط، واحتواء إيران وهذا لا يعني فقط البرنامج النووي الإيراني، من هنا كان ذلك الإخراج الرديء لمسرحية الحرب ضد إيران".

وشدد أن "أوروبا لا دور لها، وهناك ازدواجية أوروبية في العملية أو في التفكير الاستراتيجي"، مؤكدًا أن "الهدف الأساسي للولايات المتحدة هي احتواء كل الشرق الأوسط فهي لا تعنيها مصلحة أو أمن إسرائيل بل ما يعنيها بالدرجة الأولى احتواء المنطقة بالكامل".

مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
روسيا: هجمات إسرائيل على المواقع النووية السلمية في إيران تدفع العالم نحو كارثة نووية
18:25 GMT
ولفت برجي إلى أن "إسرائيل تمتلك المئات من الرؤوس النووية لكن مع الأسف الشديد كل المنظمات الدولية تقبع تحت السيطرة الأمريكية".

وأعرب الخبير في العلاقات الدولية والشأن الأمريكي عن رغبته "بوجود تنسيق روسي سعودي وليس تنسيق روسي تركي"، وأكد أنه في "كل الحالات الثلاثية الدبلوماسية الروسية التركية السعودية، يمكن أن تكون مجدية بل ضرورية في هذا الوقت".

وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا، وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مقاتلتين إيرانيتين في مطار بطهران
التليفزيون الإيراني الرسمي: استهداف مجمع الإذاعة والتلفزيون شمال العاصمة طهران
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