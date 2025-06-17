مسؤول سوداني: 290 ألف سوداني غادروا مصر إلى بلادهم منذ 2024

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:29 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة مجبرة على دعم إسرائيل ومن الخطأ أن تتدخل روسيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
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https://sarabic.ae/20250617/مسؤول-سوداني-290-ألف-سوداني-غادروا-مصر-إلى-بلادهم-منذ-2024-1101732426.html
مسؤول سوداني: 290 ألف سوداني غادروا مصر إلى بلادهم منذ 2024
مسؤول سوداني: 290 ألف سوداني غادروا مصر إلى بلادهم منذ 2024
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول سوداني أن السودانيين العائدين من مصر يصلون إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل، إضافة إلى رحلات جوية من القاهرة وبورتسودان ودول أخرى. 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T08:01+0000
2025-06-17T08:01+0000
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وقال القنصل السوداني في محافظة أسوان المصرية عبد القادر عبد الله، إن عدد السودانيين العائدين من مصر إلى السودان تجاوز 290 ألف شخص منذ عام 2024 وحتى منتصف يونيو/ حزيران الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".ولفت المسؤول السوداني إلى أن عودة السودانيين إلى بلادهم تجري في ظل تنسيق مستمر مع السلطات المصرية التي قدّمت تسهيلات للعائدين، بما في ذلك إعفاءات من الغرامات القانونية، حيث بلغ عدد العائدين 75 ألفا خلال عام 2024، و179 ألفا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إضافة إلى أكثر من 35 ألفًا منذ مطلع يونيو الجاري فقط.وأرجع القنصل السوداني تسارع وتيرة العودة إلى تراجع العمليات العسكرية وتوسّع سيطرة الجيش في مناطق واسعة من البلاد، إلى جانب مساهمة مبادرات مجتمعية وخيرية في إعادة الأسر إلى ولاياتها.وتوقعت مصادر دبلوماسية ارتفاع أعداد العائدين بعد انتهاء امتحانات الطلاب السودانيين في مصر، بينما تعمل السلطات السودانية على إطلاق مشروع للعودة الطوعية من مدينة بورتسودان، وتسعى للحصول على دعم دولي لتفعيله.كما تم طرح مقترحات لتفعيل خطوط النقل النهري بين أسوان وحلفا، والبحري بين الإسكندرية وسواكن، في حين دعا القنصل السوداني إلى إعادة تشغيل خط السكك الحديدية بين حلفا وعطبرة والخرطوم لدعم عودة النازحين وتعزيز التبادل التجاري مع مصر.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250611/الجيش-السوداني-يعلن-إخلاء-منطقة-المثلث-المطلة-على-الحدود-مع-مصر-وليبيا-1101554340.html
https://sarabic.ae/20240916/تدفق-كبير-مصر-تكشف-إجمالي-عدد-اللاجئين-السودانيين-لديها-1092753544.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, مصر, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, مصر, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

مسؤول سوداني: 290 ألف سوداني غادروا مصر إلى بلادهم منذ 2024

08:01 GMT 17.06.2025
© AP Photoنازحون سودانييون
نازحون سودانييون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد مسؤول سوداني أن السودانيين العائدين من مصر يصلون إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل، إضافة إلى رحلات جوية من القاهرة وبورتسودان ودول أخرى.
وقال القنصل السوداني في محافظة أسوان المصرية عبد القادر عبد الله، إن عدد السودانيين العائدين من مصر إلى السودان تجاوز 290 ألف شخص منذ عام 2024 وحتى منتصف يونيو/ حزيران الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2025
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ولفت المسؤول السوداني إلى أن عودة السودانيين إلى بلادهم تجري في ظل تنسيق مستمر مع السلطات المصرية التي قدّمت تسهيلات للعائدين، بما في ذلك إعفاءات من الغرامات القانونية، حيث بلغ عدد العائدين 75 ألفا خلال عام 2024، و179 ألفا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إضافة إلى أكثر من 35 ألفًا منذ مطلع يونيو الجاري فقط.
وأرجع القنصل السوداني تسارع وتيرة العودة إلى تراجع العمليات العسكرية وتوسّع سيطرة الجيش في مناطق واسعة من البلاد، إلى جانب مساهمة مبادرات مجتمعية وخيرية في إعادة الأسر إلى ولاياتها.
وتوقعت مصادر دبلوماسية ارتفاع أعداد العائدين بعد انتهاء امتحانات الطلاب السودانيين في مصر، بينما تعمل السلطات السودانية على إطلاق مشروع للعودة الطوعية من مدينة بورتسودان، وتسعى للحصول على دعم دولي لتفعيله.
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كما تم طرح مقترحات لتفعيل خطوط النقل النهري بين أسوان وحلفا، والبحري بين الإسكندرية وسواكن، في حين دعا القنصل السوداني إلى إعادة تشغيل خط السكك الحديدية بين حلفا وعطبرة والخرطوم لدعم عودة النازحين وتعزيز التبادل التجاري مع مصر.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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