https://sarabic.ae/20250617/مسؤول-سوداني-290-ألف-سوداني-غادروا-مصر-إلى-بلادهم-منذ-2024-1101732426.html

مسؤول سوداني: 290 ألف سوداني غادروا مصر إلى بلادهم منذ 2024

مسؤول سوداني: 290 ألف سوداني غادروا مصر إلى بلادهم منذ 2024

سبوتنيك عربي

أكد مسؤول سوداني أن السودانيين العائدين من مصر يصلون إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل، إضافة إلى رحلات جوية من القاهرة وبورتسودان ودول أخرى. 17.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-17T08:01+0000

2025-06-17T08:01+0000

2025-06-17T08:01+0000

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وقال القنصل السوداني في محافظة أسوان المصرية عبد القادر عبد الله، إن عدد السودانيين العائدين من مصر إلى السودان تجاوز 290 ألف شخص منذ عام 2024 وحتى منتصف يونيو/ حزيران الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".ولفت المسؤول السوداني إلى أن عودة السودانيين إلى بلادهم تجري في ظل تنسيق مستمر مع السلطات المصرية التي قدّمت تسهيلات للعائدين، بما في ذلك إعفاءات من الغرامات القانونية، حيث بلغ عدد العائدين 75 ألفا خلال عام 2024، و179 ألفا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إضافة إلى أكثر من 35 ألفًا منذ مطلع يونيو الجاري فقط.وأرجع القنصل السوداني تسارع وتيرة العودة إلى تراجع العمليات العسكرية وتوسّع سيطرة الجيش في مناطق واسعة من البلاد، إلى جانب مساهمة مبادرات مجتمعية وخيرية في إعادة الأسر إلى ولاياتها.وتوقعت مصادر دبلوماسية ارتفاع أعداد العائدين بعد انتهاء امتحانات الطلاب السودانيين في مصر، بينما تعمل السلطات السودانية على إطلاق مشروع للعودة الطوعية من مدينة بورتسودان، وتسعى للحصول على دعم دولي لتفعيله.كما تم طرح مقترحات لتفعيل خطوط النقل النهري بين أسوان وحلفا، والبحري بين الإسكندرية وسواكن، في حين دعا القنصل السوداني إلى إعادة تشغيل خط السكك الحديدية بين حلفا وعطبرة والخرطوم لدعم عودة النازحين وتعزيز التبادل التجاري مع مصر.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, مصر, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية