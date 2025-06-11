https://sarabic.ae/20250611/الجيش-السوداني-يعلن-إخلاء-منطقة-المثلث-المطلة-على-الحدود-مع-مصر-وليبيا-1101554340.html
الجيش السوداني يعلن إخلاء منطقة المثلث المطلة على الحدود مع مصر وليبيا
الجيش السوداني يعلن إخلاء منطقة المثلث المطلة على الحدود مع مصر وليبيا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، أن قواته أخلت منطقة المثلث الحدودي مع مصر وليبيا. 11.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-11T09:48+0000
2025-06-11T09:48+0000
2025-06-11T09:48+0000
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وأوضح الجيش السوداني، في بيان له، أن "هذا التحرك أتى في إطار ترتيبات دفاعية لصد العدوان"، وفق تعبيره.يأتي ذلك بعد يوم من اتهام الجيش السوداني، قوات الجيش الليبي بـ"تقديم دعم مباشر لقوات الدعم السريع"، في هجوم استهدف مواقع حدودية مع ليبيا ومصر.من جانبها، ردّت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، على الاتهامات الموجهة لها بالتدخل في السودان لصالح قوات الدعم السريع، "من أجل السيطرة على مناطق حدودية بين مصر وليبيا والسودان".ونفت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان لها، "مهاجمة قواتها للأراضي السودانية أو انحيازها لأحد طرفي النزاع"، قائلة إنها "مزاعم باطلة ورواية مكرّرة لا تمت للواقع بصلة، وهي محاولة مفضوحة لتصدير الأزمة الداخلية السودانية وخلق عدوّ خارجي افتراضي".ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، "الجيش السوداني إلى عدم الزجّ باسمها في الصراع الدائر"، معتبرة أنه "أسلوب مكشوف لإثارة الفتنة الإقليمية وتصفية الحسابات الداخلية في السودان".وأكد البيان "التزام الجيش الليبي الكامل بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، مشيرًا إلى أن "ليبيا وخاصة مدن الشرق والجنوب، كانت من أشدّ المتضررين من النزاع الكارثي المستمر في السودان وما رتّبه من أزمة إنسانية، تسببت في نزوح مئات آلاف السودانيين إلى الأراضي الليبية".وتعد هذه المرة الأولى التي يشير فيها السودان رسميا إلى "تورط قوات الجيش الليبي" في أزمة بلاده، منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في أبريل/ نيسان 2023.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش السوداني يعلن إخلاء منطقة المثلث المطلة على الحدود مع مصر وليبيا
أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، أن قواته أخلت منطقة المثلث الحدودي مع مصر وليبيا.
وأوضح الجيش السوداني، في بيان له، أن "هذا التحرك أتى في إطار ترتيبات دفاعية لصد العدوان"، وفق تعبيره.
يأتي ذلك بعد يوم من اتهام الجيش السوداني
، قوات الجيش الليبي بـ"تقديم دعم مباشر لقوات الدعم السريع"، في هجوم استهدف مواقع حدودية مع ليبيا ومصر.
ووصف الجيش السوداني، في بيانه، "التدخل" بأنه "اعتداء صريح على سيادة السودان وأراضيه وشعبه"، واعتبر أنه "يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي".
من جانبها، ردّت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية
، على الاتهامات الموجهة لها بالتدخل في السودان لصالح قوات الدعم السريع، "من أجل السيطرة على مناطق حدودية بين مصر وليبيا والسودان".
ونفت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان لها
، "مهاجمة قواتها للأراضي السودانية أو انحيازها لأحد طرفي النزاع"، قائلة إنها "مزاعم باطلة ورواية مكرّرة لا تمت للواقع بصلة، وهي محاولة مفضوحة لتصدير الأزمة الداخلية السودانية وخلق عدوّ خارجي افتراضي".
وأكدت أنّها "لم ولن تكن يوما مصدر تهديد لجيرانها، وأنّها حريصة على استقرار المنطقة، وضبط حدودها ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية عبر تنسيق أمني صارم ومحكم مع كافة دول الجوار".
ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، "الجيش السوداني إلى عدم الزجّ باسمها في الصراع الدائر"، معتبرة أنه "أسلوب مكشوف لإثارة الفتنة الإقليمية وتصفية الحسابات الداخلية في السودان".
وأكد البيان "التزام الجيش الليبي الكامل بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، مشيرًا إلى أن "ليبيا وخاصة مدن الشرق والجنوب، كانت من أشدّ المتضررين من النزاع الكارثي المستمر في السودان وما رتّبه من أزمة إنسانية، تسببت في نزوح مئات آلاف السودانيين إلى الأراضي الليبية".
وتعد هذه المرة الأولى التي يشير فيها السودان رسميا إلى "تورط قوات الجيش الليبي" في أزمة بلاده، منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في أبريل/ نيسان 2023.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية
والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.