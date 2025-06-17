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وزير الخارجية الإماراتي يدعو لتحرك دولي من أجل وقف التصعيد في المنطقة
وزير الخارجية الإماراتي يدعو لتحرك دولي من أجل وقف التصعيد في المنطقة
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى وقف تصعيد الصراع بين إيران وإسرائيل، محذرًا... 17.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-17T20:21+0000
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وقال وزير الخارجية الإماراتي: "تحث دولة الإمارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن على تحمل مسؤوليتهما الكاملة لمنع المزيد من التصعيد، واتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لضمان وقف إطلاق النار، وإرساء السلم والأمن الدوليين".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا، وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.روسيا: هجمات إسرائيل على المواقع النووية السلمية في إيران تدفع العالم نحو كارثة نوويةالكرملين: الوضع في الشرق الأوسط يثير القلق ويتجه نحو مزيد من التصعيد
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية الإماراتي يدعو لتحرك دولي من أجل وقف التصعيد في المنطقة
دعا وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى وقف تصعيد الصراع بين إيران وإسرائيل، محذرًا من خطره على الدول المجاورة.
وقال وزير الخارجية الإماراتي: "تحث دولة الإمارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن على تحمل مسؤوليتهما الكاملة لمنع المزيد من التصعيد، واتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لضمان وقف إطلاق النار، وإرساء السلم والأمن الدوليين".
وحذّر من "خطورة الخطوات غير المدروسة والمتهورة التي قد تتجاوز حدود البلدين، لذلك فإن التحرك السريع ضروري لتحقيق هدف واضح وهو وقف ما يحدث على الفور قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة".
وأشار الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى أن "دولة الإمارات، تشدد في هذه المرحلة الحساسة والخطرة على أن المنطقة التي تعتبر قلب العالم والتي أرهقتها الصراعات المتواصلة والتي لا تتحمّل المزيد من التوترات والمواجهات تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الحكمة".
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا، وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.