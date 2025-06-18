https://sarabic.ae/20250618/إعلام-وزراء-خارجية-ألمانيا-وفرنسا-وبريطانيا-يعتزمون-إجراء-محادثات-مع-نظيرهم-الإيراني-1101806975.html
إعلام: وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يعتزمون إجراء محادثات مع نظيرهم الإيراني
إعلام: وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يعتزمون إجراء محادثات مع نظيرهم الإيراني
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن وزراء الخارجية الألماني يوهان فاديفول، والفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي، يعتزمون إجراء محادثات مع... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T20:41+0000
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وذكرت تلك الوسائل، نقلًا عن مصدر دبلوماسي ألماني أن "وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، يعتزمون إجراء محادثات نووية مع نظيرهم الإيراني، يوم الجمعة (المقبلة) في جنيف".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.الكرملين: الوضع في الشرق الأوسط يثير القلق ويتجه نحو مزيد من التصعيدإيران تعلن تدمير "مواقع استراتيجية" إسرائيلية في تل أبيب وحيفا
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا , بريطانيا
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, أخبار فرنسا , بريطانيا
إعلام: وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يعتزمون إجراء محادثات مع نظيرهم الإيراني
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن وزراء الخارجية الألماني يوهان فاديفول، والفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي، يعتزمون إجراء محادثات مع نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، حول البرنامج النووي الإيراني، الجمعة المقبلة، في مدينة جنيف السويسرية.
وذكرت تلك الوسائل، نقلًا عن مصدر دبلوماسي ألماني أن "وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، يعتزمون إجراء محادثات نووية مع نظيرهم الإيراني، يوم الجمعة (المقبلة) في جنيف".
وأضاف المصدر أن الوزراء الأوروبيين سيلتقون أولًا بمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في القنصلية الألمانية في جنيف، قبل عقد اجتماع مشترك مع وزير الخارجية الإيراني.
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل
هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية
حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.