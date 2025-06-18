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الرئيس الروسي يلتقي رؤساء وكالات الأنباء الدولية في إطار فعاليات "منتدى بطرسبورغ"
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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الزومبا بين الرياضة واللياقة
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16:03 GMT
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
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https://sarabic.ae/20250618/ترامب-لدي-أفكار-بشأن-إيران-وأتخذ-قراراتي-باللحظات-الأخيرة-1101806143.html
ترامب: لدي أفكار بشأن إيران وأتخذ قراراتي باللحظات الأخيرة
ترامب: لدي أفكار بشأن إيران وأتخذ قراراتي باللحظات الأخيرة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن بإيران، مشيرًا إلى أنه يتخذ قراراته باللحظات الأخيرة، على حد قوله. 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T19:45+0000
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وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "ما يحدث أمر فظيع. أكره أن أرى كل هذا القتل والدمار. لديّ أفكار بشأن ما سنفعله ولكن لم أتخذ قرارًا بعد".وتابع :"سنجتمع بعد قليل في غرفة الطوارئ في البيت الأبيض، ولدي أفكار بشأن إيران لكنني أتخذ قراراتي في اللحظات الأخيرة".وأضاف ترامب: "أعتقد أن إيران كانت على بعد أسابيع قليلة من امتلاك سلاح نووي. إيران كانت قريبة من إبرام اتفاق نووي جيد والإيرانيون يريدون القدوم (إلى البيت الأبيض) لكن الوقت متأخر وهم لا يستطيعون الخروج من إيران بفعل الصواريخ التي تسقط عليهم".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.الكرملين: الوضع في الشرق الأوسط يثير القلق ويتجه نحو مزيد من التصعيدإيران تعلن تدمير "مواقع استراتيجية" إسرائيلية في تل أبيب وحيفا
https://sarabic.ae/20250618/نائب-مدير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يحذر-من-مخاطر-استهداف-محطة-بوشهر-النووية-الإيرانية--1101805210.html
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إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب: لدي أفكار بشأن إيران وأتخذ قراراتي باللحظات الأخيرة

19:45 GMT 18.06.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن بإيران، مشيرًا إلى أنه يتخذ قراراته باللحظات الأخيرة، على حد قوله.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "ما يحدث أمر فظيع. أكره أن أرى كل هذا القتل والدمار. لديّ أفكار بشأن ما سنفعله ولكن لم أتخذ قرارًا بعد".
وتابع :"سنجتمع بعد قليل في غرفة الطوارئ في البيت الأبيض، ولدي أفكار بشأن إيران لكنني أتخذ قراراتي في اللحظات الأخيرة".

وتابع: "إسرائيل تحقق الانتصار في حربها ضد إيران، ورئيس الأركان يتابع ما يحدث بين إسرائيل وإيران ويتفق معي"، مضيفًا: "إسرائيل تبلي بلاء حسنا وقد بحثت الملف الإيراني مع قائد الجيش الباكستاني".

محطة بوشهر في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
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19:06 GMT
وأضاف ترامب: "أعتقد أن إيران كانت على بعد أسابيع قليلة من امتلاك سلاح نووي. إيران كانت قريبة من إبرام اتفاق نووي جيد والإيرانيون يريدون القدوم (إلى البيت الأبيض) لكن الوقت متأخر وهم لا يستطيعون الخروج من إيران بفعل الصواريخ التي تسقط عليهم".

وأردف: "لم أغلق الباب أمام المفاوضات مع إيران".

وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
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Последствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيلأمس, 21:13 GMT
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